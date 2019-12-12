Наше Подмосковье: Стратегия и тактика поддержки ученых

Молодые ученые, сотрудники организаций ОПК, как известно, в начале своего трудового пути полностью погружены в профессию! Какие-либо бытовые вопросы им зачастую решать некогда. В Московской области с этим помогает специальная программа «Социальная ипотека». Люди науки и молодые специалисты могут подать на конкурсной основе заявку на получение жилья по уникальным условиям. Регион оплачивает банку стоимость выбранной заявителем квартиры, а самому специалисту остается лишь гасить проценты по кредиту (см. «Конкретно»).

В списке участников программы - уже 11 уникальных специалистов головного предприятия КТРВ, которое занимается производством высокоточного оружия. Вчера на это предприятие, находящееся в Королеве, приехали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и постоянный член Совета безопасности РФ и председатель совета директоров АО «КТРВ» Борис Грызлов. Они встретились с молодыми учеными и специалистами, которые уже стали участниками «Социальной ипотеки».

- Когда приходим на оборонные или высокотехнологичные предприятия, запрос один - помогите с жильем для молодых специалистов, - сказал Андрей Воробьёв. - Поэтому такую программу («Социальная ипотека». - Авт.) мы приняли и будем продолжать ее реализацию.

Одним из тех, кто получил свидетельство участника программы, в нынешнем году стал 27-летний Ринат Калиев, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 5-го разряда. Ас в своей профессии, не раз выигрывал конкурсы профмастерства. Квартирный вопрос для Рината и его молодой семьи - актуальный. Тем более что в сентябре супруга подарила молодому специалисту красавицу дочку.

- Хочу сказать вам спасибо за то, что предоставляете нам такую возможность - обзавестись собственным жильем, - поблагодарил губернатора Ринат Калиев. - Для нас это очень важно.

Гендиректор КТРВ Борис Обносов рассказал о работе предприятия. Масштабы, конечно, впечатляют. Сегодня здесь занимаются разработкой высокоточного оружия, выпускают авиационные модульные ракеты класса «воздух - поверхность».

- Такие промышленные предприятия имеют особый смысл. Кроме рабочих мест, налогов, интеллекта, они обеспечивают нашей стране суверенитет. Я хотел бы поблагодарить всех инженеров, конструкторов, молодых специалистов, наших уважаемых, дорогих ветеранов за очень важное высокопрофессиональное дело, - обратился к сотрудникам Андрей Воробьёв. - В Московской области более 120 предприятий Оборонно-промышленного комплекса. И мы всегда имеем возможность прямого диалога с их руководителями. На примере Королева могу сказать, что это взаимодействие стратегически важно.

- В нашей корпорации порядка 40 предприятий (по стране. - Авт.), более 56 тысяч работников, - отметил Борис Грызлов. - Отрадно, что снижается средний возраст специалистов, на предприятия приходит молодежь. У нас есть вынесенные на наши площадки факультеты, тесно сотрудничаем с МГТУ им. Баумана и МАИ. То есть, приходя на наши предприятия, ребята уже знают специфику производства.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Почетный гражданин Московской области

Это звание присвоено гендиректору Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борису Обносову. Награду вручил губернатор Андрей Воробьёв. Таким образом подмосковные власти отметили вклад ученого в развитие важного для Подмосковья и всей страны предприятия.

Борис Обносов - выпускник Московского авиационного института. Он несколько лет работал на знаменитой кафедре 606 аэрокосмического факультета МАИ. Занимал ответственные посты в госкомпаниях «Российские технологии», «Промэкспорт - оборонные технологии», «Промэкспорт», «Рособоронэкспорт». С 2003 года возглавляет Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

- Я хотел бы выразить большую признательность Московской области за то, что она поддерживает нас во многом, - сказал Борис Обносов. - Вы сегодня видели дом, который мы строим по нашей программе социального жилья. И все это благодаря поддержке губернатора и мэра Королева.

Стоит отметить, что КТРВ - один из крупнейших налоговых резидентов Московской области. В 2018 году подмосковные предприятия корпорации выплатили в бюджет 1,3 млрд рублей.