2019-12-12T13:46:08+03:00
Общество

Парк с цветниками: какой станет Сокольническая площадь после строительства метро

По обеим сторонам площади предусмотрены парковочные карманы
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В рамках строительства станции БКЛ "Сокольники" обязательно будет благоустроена и ведущая к парку Сокольническая площадь. Фото: МоскомархитектураВ рамках строительства станции БКЛ "Сокольники" обязательно будет благоустроена и ведущая к парку Сокольническая площадь. Фото: Москомархитектура
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Сокольническая площадь фактически сейчас пропала - на ее месте гигантская стройка. Скоро там будет станция Большой кольцевой линии "Сокольники". А ведь раньше здесь можно было гулять, отдыхать на лавочках. Местные жители стали беспокоиться, что зоны отдыха не будет.

- В рамках строительства станции БКЛ "Сокольники" обязательно будет благоустроена и ведущая к парку Сокольническая площадь. Сейчас здесь развернута строительная площадка, но к сентябрю следующего года появится парк. Архитекторы встречались с жителями, чтобы учесть их пожелания, и в результате, проект получился очень "живым", современным, и композиционно дополнит входную группу парка Сокольники, - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Сокольническая площадь фактически сейчас пропала - на ее месте гигантская стройка. Скоро там будет станция Большой кольцевой линии "Сокольники". Фото: stroi.mos.ru

Сокольническая площадь фактически сейчас пропала - на ее месте гигантская стройка. Скоро там будет станция Большой кольцевой линии "Сокольники". Фото: stroi.mos.ru

Здесь высадят деревья, сделают клумбы и удобные лавочки, а саму площадь замостят клинкерной брусчаткой.

- Покрытие из брусчатки нескольких видов, которая также позволит замаскировать вентиляционные шахты новой станции метро, - объяснили в пресс-службе Москомархитектуры.

Здесь высадят деревья, сделают клумбы и удобные лавочки, а саму площадь замостят клинкерной брусчаткой. Фото: Москомархитектура

Здесь высадят деревья, сделают клумбы и удобные лавочки, а саму площадь замостят клинкерной брусчаткой. Фото: Москомархитектура

По обеим сторонам площади предусмотрены парковочные карманы и остановки общественного транспорта.

Напомним, "Сокольники" Большой кольцевой линии метро – колонная станция среднего заложения, ее возводят на глубине около 30 метров. Она расположена в районе главного входа в одноименный парк – на Сокольнической площади, между улицей Русаковская и Сокольнический Вал. Будет два вестибюля с выходами к главному входу парка "Сокольники" и на улицу Стромынка.

Проект получился очень "живым", современным, и композиционно дополнит входную группу парка Сокольники. Фото: Москомархитектура

Проект получился очень "живым", современным, и композиционно дополнит входную группу парка Сокольники. Фото: Москомархитектура

Дизайн станции уже выбран, в отделке используют три цвета - красный, белый, серый. Планируют открыть "Сокольники" в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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