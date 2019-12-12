В Москве задержали подозреваемого в загадочном убийстве студентки РУДН

В Москве задержали подозреваемого в убийстве 20-летней студентки филфака РУДН Ани Егоровой. Им оказался ее сожитель, 23-летний Константин Л., с которым девушка недавно съехалась.

Как ранее писал kp.ru, труп Ани, завернутый в одеяло, обнаружили на балконе ее квартиры на улице Академика Виноградова. Тело нашли ее бабушка и дедушка, которые забеспокоились, что внучка перестала выходить на связь. В это время Костя просто спал на диване. Пока родственники вызывали полицию, молодой человек сбежал из квартиры.

Молодые люди познакомились летом прошлого года в магазине, где работал Костя. Но скоро он украл у Ани телефон. Та написала на него заявление, и его осудили. Константин вышел по УДО и решил вернуться к девушке. Она согласилась жить с ним снова. До трагедии ребята прожили вместе три недели.

- Подозреваемый, который находился в квартире погибшей, задержан. С ним проводят следственные действия. Выясняют обстоятельства произошедшего, - прокомментировала старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Как стало известно «Комсомольской правде» из собственных источников в правоохранительных органах, после проведения следственных действий 23-летний Костя проходит свидетелем по делу.

- По предварительному заключению врачей, Анна Егорова умерла от сердечного приступа. Проводится судмедэкспертиза, в результате которой будет информация о точных причинах произошедшего, - сообщил информированный источник.

Сейчас основная версия произошедшего такова. В ночь с 7 на 8 декабря молодые люди ссорились. Свидетели подтверждают, что за стеной слышали крики и ругань. Утром 8 декабря Аня скончалась. Почему у 20-летней девушки вдруг стало плохо с сердцем неизвестно. В течение месяца будут готовы результаты химических экспертиз, которые покажут: употребляла ли девушка наркотики в ту ночь.

Молодой человек проходит свидетелем по делу.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

10 декабря, когда в квартиру пришли бабушка и дедушка Ани, Константин испугался и сбежал. По сведениям источника «Комсомольской правды», попутно молодой человек совершил еще одну кражу. Правда, что именно он украл и у кого — неизвестно. В полиции по этому поводу готовятся возбуждать уголовное дело. Возможно, он снова попытался обокрасть возлюбленную.

Близкие пары рассказывают: намерения у Кости были серьезные. Он даже закупал в квартиру бытовую технику. В соцсетях молодые люди отношения не афишировали и не выкладывали даже совместных фотографий. Правда, Костя все-таки периодически намекал, что нашел свою любовь: «Она греет мое сердце».

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