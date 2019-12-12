В Москве запустили дублер Варшавского шоссе

Движение по двум новым дорожным объектам на юге Москвы открыто 12 декабря. Автомобилистам стали доступны реконструированная Дорожная улица и участок Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта. О важности этих дорог рассказал мэр города Сергей Собянин.

- В этом году будет построено чуть больше 100 км дорог. Как правило, это сложные инженерные сооружения с путепроводами, эстакадами, тоннелями. Один из таких объектов - Южная рокада, которая проектирована от Рублевского шоссе до Капотни. Большая часть этого участка реконструирована. Сегодня вводится очередной этап - от Варшавки до Пролетарского проспекта, - рассказал Сергей Собянин.

Одновременно с этим участком, по словам мэра города, запускается новая улица, которая не существовала. Она состояла из нескольких отрезков. Речь о Дорожной улице.

- По сути, Дорожная улица - дублер Варшавского шоссе. Она позволяет запустить здесь общественный транспорт, сделать подъезды к станциям МЦД-2, что будет востребовано. В целом, улучшает дорожную ситуацию на юге Москвы, - отметил Сергей Собянин.

Автомобилистам теперь доступны 11,5 км дорог и три путепровода, которые существенно улучшат дорожную ситуацию на юге города. Во-первых, Южная рокада продлевается от Варшавского шоссе до Пролетарского проспекта. Во-вторых, после реконструкции Дорожная улица стала полноценным дублером Варшавского шоссе с четырьмя полосами движения между Южной рокадой и МКАДом.

Где Дорожная улица? Она проходит параллельно Варшавскому шоссе, вдоль его нечетной стороны. До реконструкции улица состояла из трех отдельных участков: от МКАД до улицы Кирпичные Выемки, от улицы Газопровод до 1-го Дорожного проезда, и от проектируемого проезда №259 до Сумского проезда. За два года были построены отсутствовавшие участки дорог. В том числе построена эстакада длиной 174 метра через неосновные пути МЦД-2. Также реконструирована существующая проезжая часть, что позволило организовать сквозное движение по Дорожной улице от Южной рокады до МКАД протяженностью 6,5 км.

Примыкающие к Дорожной улице дороги также реконструированы: улица Россошанская, Днепропетровский, 1-й и 3-й Дорожные проезды. На МКАД обустроены переходно-скоростные полосы.

Для безопасности пешеходов были построены три подземных перехода в районе пересечения Дорожной улицы с Сумским проездом, по Дорожной улице и возле станции МЦД-2 "Красный строитель".

- В настоящее время идет проектирование остальных участков Южной рокады, - уточнили в мэрии Москвы.

Движение по двум новым дорожным объектам на юге Москвы открыто 12 декабря.Фото: Алиса ТИТКО

КСТАТИ

Более 900 км: новые дороги Москвы

За последние восемь лет в Москве было построено/реконструировано 905 км дорог, что составляет 16% существующей улично-дорожной сети. Были построены 270 искусственных сооружений и 227 пешеходных переходов.

Среди наиболее важных объектов ввода 2019 года:

- разворотная эстакада на Волоколамском шоссе,

- участок автомобильной дороги от улицы Железнодорожная до границы с Московской областью – подход к эстакаде на 33 км Киевского направления МЖД,

- участок СВХ от Открытого шоссе до улицы Лосиноостровская в рамках строительства участка СВХ от Щелковского до Открытого шоссе,

- автомобильная дорога "Остафьевское шоссе",

- транспортная развязка на пересечении МКАД с Бесединским шоссе,

- автомобильная дорога "Калужское шоссе – Яковлево".

- транспортная развязка на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова.