2019-12-15T18:11:19+03:00
Происшествия

В Москве полицейский застрелил мужчину, ранившего ножом собственную мать

Убитый стоял на учете в психдиспансере и злоупотреблял алкоголем
Анастасия ВАРДАНЯН
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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, будут дана оценка действиям полицейскогоРешается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, будут дана оценка действиям полицейскогоФото: Олег ЗОЛОТО
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Кровавая семейная драма случилась в одной из многоэтажек в районе метро Теплый Стан вечером в воскресенье, 15 декабря. В службу спасения позвонила перепуганная женщина. Единственное, что она успела сказать: «помогите, родной сын убивает». В квартиру выдвинулся ближайший наряд полиции.

- Во время задержания мужчина, который до этого нанес несколько ножевых ранений матери, оказал сопротивление. Сотрудник полиции применил против него табельное оружие, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Полицейские вызвали скорую. Медики увезли в больницу раненую женщину. Сейчас за ее жизнь борются медики. А вот ее сына спасти не удалось. Он скончался на месте.

Как удалось выяснить «КП», 35-летний убитый мужчина и раньше избивал свою мать. Последние пять лет он стоял на учете в психиатрическом диспансере. По словам соседей, которых сейчас опрашивают сотрудники полиции, он нигде не работал и при этом злоупотреблял спиртными напитками.

На место происшествия уже выехали сотрудники Следственного комитета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, будут дана оценка действиям полицейского. Предварительно установлено, что убитый угрожал ему предметом похожим на пистолет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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