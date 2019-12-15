В Москве полицейский застрелил мужчину, ранившего ножом собственную мать

Кровавая семейная драма случилась в одной из многоэтажек в районе метро Теплый Стан вечером в воскресенье, 15 декабря. В службу спасения позвонила перепуганная женщина. Единственное, что она успела сказать: «помогите, родной сын убивает». В квартиру выдвинулся ближайший наряд полиции.

- Во время задержания мужчина, который до этого нанес несколько ножевых ранений матери, оказал сопротивление. Сотрудник полиции применил против него табельное оружие, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Полицейские вызвали скорую. Медики увезли в больницу раненую женщину. Сейчас за ее жизнь борются медики. А вот ее сына спасти не удалось. Он скончался на месте.

Как удалось выяснить «КП», 35-летний убитый мужчина и раньше избивал свою мать. Последние пять лет он стоял на учете в психиатрическом диспансере. По словам соседей, которых сейчас опрашивают сотрудники полиции, он нигде не работал и при этом злоупотреблял спиртными напитками.

На место происшествия уже выехали сотрудники Следственного комитета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, будут дана оценка действиям полицейского. Предварительно установлено, что убитый угрожал ему предметом похожим на пистолет.