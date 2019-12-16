400 миллионов рублей на счастье

Многие из нас делают добрые дела каждый день. Часто это случается само собой - помог маме с коляской зайти в автобус, перевел пожилого человека через дорогу, сдал кровь для больных или просто угостил коллег вкусненьким к чаю. Вроде ничего особенного, но благодаря таким маленьким и большим делам город становится лучше, уютнее и добрее. Скоро еще больше москвичей, тех, кому нужна поддержка и забота, смогут их получить и стать чуть счастливее.

В столице подвели итоги конкурса грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на расширение оказания услуг в социальной сфере «Москва - добрый город». В нем могла поучаствовать любая социально ориентированная некоммерческая организация (НКО), которая работает больше года. Победителям дают грант из столичного бюджета для оказания помощи старшему поколению, людям с инвалидностью, многодетным семьям, безработным и бездомным людям и всем остальным, кто нуждается в адресной поддержке.

ДЕТСКИЙ ХОСПИС ПОЛУЧИЛ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ГРАНТ

В конкурсе «разыгрывались» гранты по семи тематическим направлениям. Самой популярной стала категория, посвященная помощи и поддержке людей с инвалидностью. Грант получили 50 проектов на сумму 169,65 млн рублей.

На втором месте - социальные проекты для многодетных мам и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В этой номинации одобрены 37 заявок на сумму 79,58 млн рублей. Третьими стали 23 проекта по социальной адаптации и реабилитации людей без определенного места жительства на сумму 63,08 млн рублей. На все добрые дела в ближайший год планируют потратить сумму 400 миллионов рублей!

К примеру, самый большой грант в 10,8 миллиона рублей получило благотворительное медицинское частное учреждение «Детский хоспис». Этот проект делится на два направления. Прежде всего социально-психологическая поддержка подопечных хосписа и их семей. А еще услуга «Передышка», когда родители могут оставить ребенка на несколько дней в хосписе под присмотром квалифицированных нянь.

В БЕДЕ НЕ БРОСЯТ

Во многих делах проектов-победителей добровольными помощниками при желании смогут стать обычные москвичи. Иногда достаточно даже просто быть в группах поддержки важного для вас благотворительного фонда или акции. Таких историй, когда горожане сами собирались вместе, чтобы помогать друг другу в беде, уже немало. Теперь движение социального волонтерства будет и дальше расширяться.

«Конкурс помог выявить очень нужные для москвичей проекты, которые облегчат жизнь тысячам горожан, - сказала первый заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова. - Мы расскажем самим благополучателям о том, какой помощью от общественных организаций, получивших гранты, они смогут воспользоваться, дадим адреса и контакты всех организаций. НКО смогут внести свои услуги в социальный навигатор на сайте департамента (dszn.ru), чтобы москвичи узнали о них и четко понимали, как, где и к кому они могут обратиться за помощью.

К сожалению, более трехсот заявок мы не смогли поддержать. Пришлось отказывать ряду хороших проектов, у которых есть потенциал. Несколько неодобренных проектов мы взяли на заметку и будем смотреть, как интегрировать предложенные ими социальные технологии в нашу работу».

Участники конкурса вместе нарисовали картину своих эмоций, связанных со столицей. Фото: dszn.ru

ВАЖНО

Большие гранты от 5 до 10 миллионов рублей завоевали 20 фондов.

Это опытные НКО, помогающие людям уже более трех лет и готовые вложить в проект 10% своих или привлеченных средств партнеров.

Средние гранты от 500 тысяч рублей до 5 миллионов рублей достались 99 НКО с опытом работы более двух лет и 5-процентным вкладом своих средств.

Малые гранты до 500 тысяч рублей получил 31 проект. Это стартапы, созданные чуть больше года назад.

КОНКУРС В ЦИФРАХ

• 150 заявок одобрено конкурсной комиссией.

• 832 личных кабинета было открыто на сайте конкурса. Через них подано 509 заявок.

• 11 некоммерческих организаций-заявителей не смогли участвовать в конкурсе по формальным признакам (например, не было регистрации в Москве, работали менее года, имели долги по налогам и даже арестованные счета).

• 498 проектов прошли серьезную экспертную оценку.

• 127 признанных экспертов некоммерческой сферы провели 1587 экспертиз. В 93 спорных случаях приглашались дополнительные эксперты для повторного анализа проекта.

Полный список проектов-победителей - на сайте конкурса грантов: https://dobrayamoskva.ru/final-results/