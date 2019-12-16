Банковский аналитик, мама ребенка-инвалида и президент спешат на помощь

В конкурсе благотворительных проектов «Москва - добрый город» победили более сотни фондов, волонтерских объединений и организаций.

Все они разные, но похожи в одном - постоянном стремлении помогать тем, кому больше всех одиноко, больно и трудно. Мы узнали, на что конкретно пойдут гранты, выделенные победителям из городского бюджета.

Победитель конкурса Владимир Хромов. Архив Владимира Хромова

Крупный грант 5,5 млн рублей

Иногда нужно, чтобы тебя просто выслушали

Владимир ХРОМОВ, директор Союза волонтерских организаций и движений:

- В нашей стране волонтеры часто работают с детьми. Все сочувствуют маленьким и не очень привыкли поддерживать взрослых. В обществе сложился такой стереотип. Хотя во всем мире благотворительные организации поддерживают всех независимо от возраста. Нам хочется в столице сдвинуть эту проблему с места. Наши волонтеры - это обычные москвичи, которые готовы помогать людям и четко понимают, зачем они приходят к живущим в психоневрологических интернатах (ПНИ) и пансионатах для ветеранов войны и труда.

В Москве социальное обслуживание хорошо развито, но волонтеры могут делать то, что не всегда успевают сделать сотрудники интернатов и пансионатов. На первый взгляд это обычные дела - поговорить, поиграть, погулять, устроить праздник или творческие занятия для пожилых людей. Но все это очень нужно тем, кто живет в социальных учреждениях. Им порой просто не хватает человеческого общения. А так хочется, чтобы тебя выслушали, для них это такое счастье! Получается, что волонтеры дополняют усилия персонала и создают более комфортные условия для жизни людей в интернатах и пансионатах.

В нашем проекте участвуют 12 социальных учреждений столицы. В каждом в течение нескольких месяцев будут помогать 30 - 50 волонтеров. Обычно они приходят один-два раза в неделю в свое свободное время. Добровольные помощники попадают к нам по-разному - через соцсети, специальные сайты или по объявлению. Я также начинал в 2003 году волонтером в детской онкологии. В то время работал банковским аналитиком и однажды увидел в интернете объявление о том, что нужна донорская кровь. Сходил и сдал. В больнице узнал, что там помогает волонтерская группа, решил их поддержать. И другой теперь свою жизнь не представляю.

Победитель конкурса Екатерина Иноземцева. Архив Екатерины Иноземцевой

Малый грант 470 тыс. рублей

Лежачую девочку называли неперспективной, а она встала и пошла

Екатерина ИНОЗЕМЦЕВА, учредитель благотворительного фонда поддержки детей и укрепления семейных ценностей:

- Я мама двух дочек. Младшая, 7-летняя Настя, после перенесенного менингоэнцефалита стала инвалидом. Девочка была лежачая, с ДЦП и эпилепсией. Но я не сдалась и стала заниматься ее реабилитацией. Если регулярно проводить занятия, мозг ребенка привыкает к физическим упражнениям, приступы сокращаются. Сюда можно добавить работу с дефектологом, логопедом, арт-терапию.

Наш проект «Адаптивный спорт для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» позволяет проводить разные реабилитационные занятия для детей вместе с родителями, чтобы они учились общаться со своим ребенком, укреплять физические возможности и приобретать новые, развивать. Моя дочь благодаря реабилитации стала ходить. Пускай плохо, но ходить.

В нашем центре занимаются дети от 4 до 19 лет, иногда и старше. Для них три раза в неделю проводятся разные программы - спортивные тренировки с тренерами по адаптивной физкультуре и пара-кудо, рисование, лепка. Для мам, пока ребенок на занятиях, можем устроить день красоты, сделаем макияж, прическу. Обычно ведь как бывает - такие дети с родителями сидят дома, почти не выходят, живут в своем микромире. Их нужно вытащить оттуда, чтобы они общались, встречались с другими людьми, развивались. Кстати, в нашем проекте участвуют и здоровые дети, которые приходят на занятия со своими братом или сестрой с инвалидностью, помогают им. Я рада, что могу сделать что-то полезное для других людей, для города.

Средний грант 1,5 млн рублей

Наставниками не рождаются

Елена АЛЬШАНСКАЯ, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»:

- Мы помогаем детям в столичных больницах, детдомах, психоневрологических интернатах. Во время лечения детей-сирот в больнице волонтеры ухаживают за ними. А еще у нас работают наставники - люди, которые становятся старшими друзьями для детей в центрах содействия семейному устройству (бывшие детдома). Не все воспитанники таких центров находят приемных родителей или возвращаются в свои кровные семьи. Некоторые из них из центра попадут во взрослую жизнь. Наставники помогают им постепенно взрослеть, разбираться в том, чем бы хотелось в жизни заниматься, чему научиться.

Волонтеры также занимаются и с детьми, у которых есть тяжелые нарушения в развитии. Но им тоже необходимо развитие - эмоциональное, физическое, насколько это возможно. Причем для них важно, чтобы рядом находился один постоянный взрослый, а не мелькали новые лица. У детей, с которыми общается личный взрослый, мы наблюдаем скачок в развитии. Такая социализация позволяет в будущем некоторым детям, даже с нарушениями, жить в социальных домах и квартирах вместе с сопровождающими их специалистами. Подобные примеры уже есть в других городах.

Наши волонтеры помогают детям до 18 лет в столичных психоневрологических интернатах. Это касается не только ухода, но и по возможности трудоустройства, получения образования. Когда ребенок живет без семьи, без привычной для многих поддержки родных, которую мы даже порой не замечаем, то ему тяжело начинать взрослую жизнь. Для проекта фонд готовит волонтеров старше 18 лет, обучает их, составляет график работы. Самые старшие волонтеры у нас были и в возрасте 80 лет. Если человеку позволяет здоровье, у него есть свободное время, мы примем его в свою команду.