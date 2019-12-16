Царство мягких игрушек

Orange Toys, выпускающая мягкие игрушки, - бизнес семейный. Супруги Елена и Сергей Молотковы запустили его в 2005 году. Поначалу занимались просто перепродажей. А лет пятнадцать назад начали разрабатывать собственных плюшевых медвежат, собачек и прочих симпатяг. Самый известный персонаж Молотковых - забавный бегемотик в тельняшке, которого космонавты даже на МКС с собой брали!

- Мы стремимся постоянно развиваться, - рассказывает гендиректор Orange Toys Елена Молоткова. - Каждый год - новые коллекции игрушек, новые технологии и материалы. Раньше наши цеха находились в Подольске, но в этом году мы решили перевезти их в Москву. Для обустройства понадобились кредитные деньги. И мы обратились за помощью в Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.

Молотковы уже сотрудничали с Фондом пять лет назад. Поэтому на этот раз точно знали, куда обращаться. Нужен был кредит 45 млн рублей, а Фонд сделал поручительство на 23 млн.

- Нашу заявку рассмотрели очень быстро. Никаких проволочек с получением кредита не возникло. Мы более чем довольны! - делится впечатлениями Сергей Молотков.

Супруги рассказывают, что планируют купить новое оборудование для производства игрушек.

- Знаем, что у Департамента предпринимательства есть субсидии на приобретение оборудования. После покупки техники планируем подать на нее заявку.

Сахарных дел мастер

Семен ЕЛЕНИН

Как созданная московским студентом фирма превратилась в успешную международную франшизу.

24-летний москвич Сергей Дохов на сегодня, пожалуй, самый известный выпускник Стартап-школы МБМ. Он за каких-то два года прошел путь от продавца, стоящего за лотком с сахарной ватой, до владельца международной компании, торгующей франшизами.

Сергей рассказывает, что изначально он планировал стать юристом. Поступил, учился в вузе. Но уже на третьем курсе окончательно понял, что на самом деле хочет быть предпринимателем.

- Я свободное от учебы время подрабатывал - раздавал листовки в торговых центрах, - говорит Дохов. - И начал замечать нечто странное. В ТЦ всегда много людей, большая проходимость. Но почти везде пустует ниша каких-то креативных угощений для детей. И я начал думать, чем бы таким заняться. Однажды увидел на YouTube ролик про китайца, который делает из сахарной ваты красивые букеты. И я понял: это оно!

Дохов купил автомат для производства сахарной ваты и начал его дорабатывать. В итоге Сергей разработал собственную фишку - фигурки в виде мордочек зайчат, хрюшек и кошек. В январе 2017 года он арендовал площадку в ТЦ в Южном Бутове и сам вышел работать в качестве продавца. В первый же день Сергей получил 10 тысяч рублей чистой прибыли. Стартовые расходы в 300 тысяч рублей были перекрыты за три месяца.

- На первых порах мне очень не хватало знаний, - признается Сергей. - Поэтому я поступил в Стартап-школу ГБУ «Малый бизнес Москвы», подразделение Департамента предпринимательства и инновационного развития. Здесь мне дали необходимую основу, объяснили, как работает экономика, как можно устроить свой бизнес и правильно его развивать.

Позже начинающий предприниматель основал сеть «Сахарная вата № 1» и начал продавать франшизы. Сейчас их уже 26 по всей стране.

- Сахарная вата - продукт с уникальной прибыльностью. Себестоимость затрат на одного зайца из сахарной ваты - 7 рублей. А его стоимость в рознице - 200. При этом для одной точки нужно арендовать до 10 квадратных метров. В московских ТЦ квадрат стоит в районе 10 тысяч рублей, в регионах - от 2 до 5 тысяч. Вот и считайте! Стартовые вложения отбиваются за 2 - 3 месяца.

Параллельно с «Сахарной ватой № 1» Сергей Дохов активно развивает еще одну сеть франшиз Trendy Candy («Модные конфеты» - англ.). Это тоже предложение для бизнеса в торговых центрах - лотки с набором оригинальных эксклюзивных вкусняшек вроде жареного ролл-мороженого.

- У нас сейчас 13 филиалов, в том числе и за пределами России точки появляются - в Казахстане. В офисе компании на текущий момент работают 15 человек. И мы постоянно растем.

Дохов - пример предпринимателя, который очень резво стартовал и нашел себя на рынке. Неудивительно, что теперь он и сам приглашается в качестве спикера, преподавателя в Стартап-школу, которая когда-то помогла ему стартовать с собственным проектом.

Нетульский пряник

Кирилл СТЕПАНОВ

Оригинальные имбирные вкусняшки, вручную расписанные глазурью, расходятся по всей стране.

Московская компания «Софи» когда-то начиналась всего с двух сотрудников. Было это в 2010 году. А сегодня на этом производстве задействованы уже более 150 человек! Чудесные имбирные пряники, расписанные глазурью вручную, леденцы и печенье (тоже ручной работы) разъезжаются по всей стране и пользуются огромным спросом. Выручка компании в 2018 году превысила 250 миллионов рублей.

Настоящий предприниматель, какими бы ни были показатели на текущий момент, всегда смотрит в будущее. И не стесняется учиться чему-то новому. Так и в компании «Софи».

- Мы постоянно реинвестируем, - объясняет директор по экспорту компании «Софи» Юлия Нижегородцева. - Потому наш товарооборот в среднем приблизительно растет от 30% в год. Мы постоянно расширяем производство. В прошлом году у нас были площади в полторы тысячи квадратных метров, а в этом году - уже 2 - 2,5 тысячи квадратных метров. Количество сотрудников растет, объемы постоянно растут.

Пряниками «Софи» сейчас торгуют от Калининграда до Владивостока. Недавно компания решила, что пора выходить и на международный рынок. За помощью обратились в ГБУ «Малый бизнес Москвы».

- В МБМ очень сильно помогли - не просто рассказывали, как закрыть таможенное оформление, оформить документы и так далее. Объяснили, как себя вести, как действовать, развивать маркетинг, как продвигать бренд. Расширили наше видение. На данном этапе нам необходимо участвовать в различных зарубежных выставках, представлять там свою продукцию. Поэтому мы, конечно же, будем обращаться за помощью в Московский экспортный центр. Здорово, что город так продвигает своих резидентов, готовых торговать с другими странами, - оплачивает участие в выставках, изготовление стендов. Благодаря сэкономленным деньгам мы имеем возможность охватывать большее количество выставок.