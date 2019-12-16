Поиск идей - со школьной скамьи

- Вы у нас в первый раз? Подсказать что-нибудь?

На входе в технопарк «Нагатино» встречают девушки в брендированных футболках. Сегодня суббота. На часах половина одиннадцатого утра. От метро «Нагатинская» то и дело прибывают группы молодых людей. Одежду - в гардероб. Поднимаемся на лифте на пятый этаж.

Здесь оживленно. Сначала - к стойке регистрации. В холле несколько стендов, на которых представлена продукция новых стартапов. Текстиль, десерты, спортивное питание. Ребята - на вид в основном студенты - рассаживаются в большом зале. И вот на сцену выходит первый спикер…

В технопарке «Нагатино» с октября прошлого года проходят мероприятия городской программы «Бизнес-уикенд». Это бесплатные занятия для московских студентов и школьников, которые хотели бы попробовать себя в предпринимательстве. Нынешний поток - уже третий.

Методолог проекта Андрей Зепс объясняет мне, как тут все устроено.

Каждое воскресенье в технопарке проводятся однодневные семинары, где слушателям дают базовые знания о бизнесе. Как найти нишу и первых клиентов, подобрать команду. Те, кто после нескольких часов занятий чувствует, что предпринимательство ему действительно интересно, подают заявки на участие в «Бизнес-акселераторе» - курс из 8 занятий, которые проходят по субботам.

- В этом потоке у нас около 850 участников, - рассказывает Андрей Зепс. - Мы разделили ребят на четыре команды. Слушатели после первой недели обучения должны были определиться, хотят ли они создавать свое собственное дело или пока еще в поиске сферы деятельности. Те, кто уже готов, внутри команд разбиваются на небольшие группы по 15 - 20 человек - лиги.

В свою очередь, у ребят, работающих в лигах, есть возможность с нуля разработать концепцию своего будущего бизнес-проекта и выпуститься с уже готовым делом. В этом помогают менторы - так называют наставников, состоявшихся предпринимателей. По субботам участники «Бизнес-акселератора» получают «базу» от спикеров, а в будни встречаются с менторами. Наставники дают ребятам задания, разбирают ошибки.

У каждого из участников «Бизнес-акселератора» своя история.

Леониду Зеленину 25 лет. Он окончил Московскую консерваторию по классу кларнета. Пару лет назад Зеленин вместе с однокурсником создал ювелирную мастерскую «Зеленин&Елкин». Одна из ее фишек - мастер-классы для пар. Парень и девушка могут под присмотром мастера самостоятельно сделать для себя свадебные кольца из серебра или золота.

- Мастер-классы стоят от 11,5 тысячи рублей, - говорит Леонид. - В месяц мы с партнером зарабатываем примерно по 80 тысяч рублей чистыми. Но хочется увеличить прибыль в несколько раз.

Куратору «Бизнес-акселератора» Дмитрию Щербаку всего 24 года, а у него за плечами уже большой опыт. Выпускник МАИ еще на втором курсе открыл фирму, которая помогала различным компаниям с администрированием. А теперь у него свое маркетинговое агентство.

- Предпринимателем быть модно. Многие идут сюда, потому что есть некий тренд, - размышляет Дмитрий. - Но на самом деле ты должен услышать себя внутри - твое ли это. Предпринимательство - это не только деньги, это созидание чего-то нового, большая ответственность и постоянная работа. Если ты готов, то добро пожаловать.

По словам Дмитрия, процентов 10 слушателей акселератора уже сейчас готовы для запуска своих успешных проектов.

- Это тип молодых людей, которые всегда в поиске. В любом случае даже для тех, кто пока не готов идти в предпринимательство, «Бизнес-акселератор» станет серьезной прокачкой. Полученные здесь знания обязательно пригодятся в жизни.

СТАРТ В 17 ЛЕТ

По статистике, половина очников «Бизнес-уикенда» - школьники. Ваня Ефимов и Гоша Сысоев (обоим по 17) тоже пришли сюда с уже готовым брендом! «Суета» - их линейка футболок, сумок и прочих изделий из текстиля.

- Мы хотим в перспективе выйти на международный уровень. Доказать, что Россия хороша своей харизмой, историей, культурой.

- Что вы получили за эти несколько недель?

- Мы учимся работать в команде. Получаем мощную энергию от общения с ребятами, которые здесь собрались.

Студент железнодорожного колледжа Даниил Шустров чуть постарше, ему 19. Несколько лет назад он, как и многие подростки, постоянно залипал в компьютерных играх. Чтобы оттянуть парня от джойстика, родные помогли ему создать ВКонтакте группу, посвященную комиксам. Даниил начал выкладывать там картинки с популярными героями.

- Через три года у меня было уже более 500 тысяч подписчиков! - говорит Шустров.

Доходы от рекламы приносили до 80 тысяч рублей в месяц. Но потом рекламодатель пошел на новые площадки - в Instagram, YouTube. Даниил теперь сам помогает размещать рекламу на каналах различных блогеров, получая свой процент.

- Сейчас я зарабатываю около 200 тысяч в месяц. План - за год увеличиться в три раза.

ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ

Артем Хисамутдинов, 23 года

У молодого человека собственная компания, которая выпускает рекламные ролики. Сейчас средний чек заказа - 250 тысяч рублей. И Артем хочет расти.

- Я с самого начала шел сюда, чтобы попасть в нужную среду. Здесь очень много позитивно заряженных людей. Это меня стимулирует. Менторы разбирают кейсы каждого слушателя, дают грамотные советы. Получил для себя много полезной информации.

Денис Дементьев, 24 года, и Екатерина Листкова, 19 лет

Ребята поставляют в кафе и рестораны около 20 видов десертов на 200 - 300 тысяч рублей в месяц. На «Бизнес-акселераторе» открыли еще одно направление - продажу расписных пряников. Катя отрисовывает на глазури различные картинки вручную.

- Любому предпринимателю нужны новые контакты. А здесь, на проекте, очень заряженные ребята. Получаем много энергии и полезные знания, которые уже сейчас реально помогают нам увеличивать прибыль.

Кирилл Кабанов, 26 лет

В родной Тюмени у Кирилла было агентство недвижимости. Однако в какой-то момент он решил перебраться в Москву. Поначалу было непросто. Снимал комнату на «Измайловской». Начал заниматься продвижением компаний в соцсетях. Первые месяцы выходило по 30 - 40 тысяч рублей в месяц. После попадания на «Бизнес-акселератор» (сейчас Кирилл здесь уже во второй раз, первый курс прошел в начале года) дела резко пошли в гору.

- У меня был прямо резкий скачок в доходах. Сейчас я зарабатываю около 150 тысяч в месяц, снимаю квартиру на Мичуринском проспекте. У нас на проекте очень сильная команда, которая не дает расслабляться. Когда долго чем-то занимаешься, глаз замыливается. Поэтому очень важны дельные советы извне.