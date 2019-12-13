Снег, лыжи и северное сияние. Как в Заполярье прошел второй тур FusioNNow

С 9 по 12 декабря японский художник Юкио Кондо, музыкант из Австралии Монга Мукаса, медиа-архитектор итальянского происхождения Леа Бруньоли и семья полярных исследователей из Гренландии Галя Морелл и Оле Йорген Хаммекен отправились на охоту за северным сиянием и стали гостями удивительного региона Заполярье.

«Мы начали рассуждать о том, какое может быть название для жителей Никеля», – рассказывает Галя Морелл, уроженка СССР, живущая в Гренландии. «Я понимаю, что по-русски – это никельчане, но мы хотели создать интернациональное название. Может, «никелайт» или «никеллодион». Я сегодня просто начала об этом говорить с ребятами, и они тут же придумали в двадцать раз больше слов, чем четверо художников в течение последних трех дней. Это классно».

Программа визита на Русский Север для иностранных участников получилась крайне насыщенной. В первый день группу ждал международный заповедник «Пасвик». Прогулка на лыжах, изучение местной природы, строительство снежных фигур, купание в проруби – такое активное и эмоциональное начало поездки удивило и покорило гостей. Каждый из них искренне интересовался арктической флорой и фауной и с воодушевлением писал «Письма животным», которые здесь обитают.

Директор государственного природного заповедника «Пасвик» Владимир Чижов поделился эмоциями от визита иностранцев: «Мы думали, писать ли «Письма животным» или не писать. И вот видите, как люди неподдельно к этой работе отнеслись. Очень творчески, инициативно, каждый выразил свои эмоции. Участники FusioNNow – это не просто попутчики, а люди, которые хотели бы понять процессы, происходящие в природе на севере».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/749545" frameborder="0"></iframe> Как в Заполярье прошел второй тур FusioNNow.

Ночью участники проекта отправились на охоту за северным сиянием, и поймали свою удачу. Зеленые всполохи на небе остались для гостей впечатлением на всю жизнь.

Музыкант из Австралии Монга Мукаса: «Мое первое впечатление было - «Вау». И оно сохранялось на протяжении всего тура. Я остался под впечатлением от красоты Арктики и гостеприимства местных людей».

Следующим этапом Polar Night Tour стало путешествие в небольшой поселок Никель на границе с Норвегией, где находится самая северная арт-резиденция, созданная энтузиастами при поддержке средств грантовой программы компании «Норникель». Дважды в год арт-резиденция принимает художников со всего мира для создания уникальных произведений, выставок и презентаций. Участники тура познакомились здесь с резидентами зимней смены «Полярная ночь» и представили жителям поселка свои умения в рамках мастер-классов и творческих встреч.

Японец Юкио Кондо признался: «Было очень приятно находиться в этом пространстве. Здесь царила атмосфера искусства. И даже дети, которым, казалось бы, сложно усидеть на месте, внимательно слушали про этапы написания картины. И у всех получились прекрасные работы».

Художник из Японии Юкио Кондо обучил желающих древней технике живописи нихонга, а австралийский музыкант Монга Мукаса провел творческое занятие «Музыка объединяет».

«В Монгу влюбились все», – уверена директор Центра «Вторая школа» Екатерина Тонкопий. «Ко мне подошли все участники и сказали, что такого зажигательного человека они еще не встречали и очень хотели бы отправиться в Австралию. Всем очень понравилось танцевать, петь и играть на барабанах».

Леа Бруньоли, медиа-архитектор из Италии, в сотрудничестве с подростками создала световые проекции известных зданий Никеля. А Галя Морелл и Оле Йорген Хаммекен подготовили для участников настоящий перформанс, познакомив жителей Никеля с культурами жизни других северных народов.

Кроме того, участники тура прошли по поселку с экскурсией, гидами на которой выступили школьники-волонтеры центра «Вторая школа». Ребята также помогли гостям самостоятельно слепить пельмени с необычными начинками.

Победители второго тура FusioNNow остались в восторге от поездки, и уже готовы рассказать всему миру об арктической природе и особенностях устройства городов русского Севера.