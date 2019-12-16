Преображение Капотни: Чистый воздух, комфортные кварталы и набережная с эко-тропами на берегу Москва-реки

В прошлом году благоустройство московских районов вышло на новый уровень - была запущена масштабная программа «Мой район». Ее главной задачей стало формирование комфортной среды, начиная от школ-детсадов-придомовых территорий, заканчивая скверами, парками и другими местами отдыха. В 2018-м столичные власти крепко взялись за центр города, а в 2019-м программа уже серьезно продвинулась из-за предела Третьего транспортного кольца и охватила спальные районы. Так жители Митино получили «перезапущенный» одноименный ландшафтный парк на 111 га, ставший полноценным городским пространством с тропинками между деревьев и большим количеством площадок для детей и взрослых. В районе Северный на Дмитровке теперь есть заказник «Долгие пруды» с самой большой в столице колонией озерных чаек и лабиринтом экотропинок над водой. А еще теперь есть обновленный парк «Дубки» неподалеку от станции метро Тимирязевская, огромная зеленая зона в Южном Бутово вокруг Черневского и Гавриковского прудов, и сотни-сотни благоустроенных дворов, улиц, скверов и прочих пространств по всему городу.

Но, конечно, самой масштабной историей для города в 2019 году стало благоустройство Капотни. Для этого впервые был разработан большой комплексный проект по преображению не только отдельных улиц или зон, но и целого района. В нем были учтены пожелания местных жителей. Работы стартовали весной. В зоне жилой застройки рабочие расширили тротуары, заменив разбитый асфальт новенькой плиткой, построили во дворах новые детские площадки, поменяли автобусные остановки и мачты освещения, высадили много новых деревьев и кустарников, в районе появилась сеть велодорожек, новые парковочные места. Но главной визитной карточкой обновленной Капотни станет парк на берегу Москва-реки. Раньше это была «дикая» территория - заболоченная, захламленная валежником и сухостоем. В следующем году, когда все работы будут завершены, на этом месте появится прогулочный бульвар длиной в полкилометра, набережная, летний театр, множество площадок для занятий спортом, пикниковые зоны. При этом вмешательство в местную экосистему будет минимальным: например, даже над болотом, которое решили не осушать (здесь ведь гнездится несколько видов водоплавающих птиц), проложат деревянные эко-тропы на сваях. Водоем почистят, засадят водолюбивыми растениями.

СТЕРЕОТИПЫ ДВАДЦАТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

Не секрет, что за Капотней когда-то закрепилась слава «депрессивного» района с «самой плохой экологией».

- На сегодня это стереотип двадцатилетней давности, - считает профессор Департамента ландшафтного проектирования и устойчивых экосистем РУДН Зоя Зотова.

По словам Зотовой, многих смущает то, что в районе работают сразу два крупных промышленных объекта - Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и ТЭЦ-22. Однако за последние годы ситуация разительно изменилась. На НПЗ прошла масштабная модернизация, которая минимизировала влияние на окружающую среду, а ТЭЦ полностью переходит с угля (раньше жители района жаловались на пыль) на газ.

- После принятия Закона об окружающей среде в России действуют очень жесткие правила, введены новые нормативы по работе промышленных предприятий, требования по экологичности серьезно возросли. Когда я работала в Мосгордуме (Зотова с 2014 по 2019 годы возглавляла в городском парламенте Комиссию по экологической политике, - Авт.), мы не раз проводили выездные совещания на том же НПЗ, поэтому я очень хорошо знаю ситуацию. На предприятии прошла глобальная модернизация.

«СЛОЖНО БЫЛО ПРЕДСТАВИТЬ, КАК МОЖНО ПРЕОБРАЗИТЬ ПРОМЗОНУ»

- У нас в Москве много спальных районов, в которых находились или продолжают находиться крупные промышленные объекты. Текстильщики, Лефортово, территория бывшего завода ЗИЛ, та же Капотня. Но постепенно эти районы становится образцом благоустройства и экологичности, - считает Зотова.

Спальные районы Москвы действительно преображаются в лучшую сторону. И это очевидно.

- Кому-то раньше сложно представить, как можно преобразить бывшую промзону ЗИЛ, - говорит урбанист, руководитель проектной группы Факультета городского и регионального развития ВШЭ Виктория Мальцева. - Там ситуация усугублялась еще и тем, что на огромной территории было много собственников. Но в итоге там теперь и жилая застройка, и коммерческая недвижимость, и ландшафтные зоны. Наверное, не все получилось идеально, но в целом… На самом деле, в Москве в 70-80-х годах было неплохое благоустройство, но затем случился провал, В 90-е и 2000-е был процесс деградации городских пространств. Однако несколько лет назад в городе наконец-то начал применяться европейский подход к благоустройству.

ПТИЦЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ…

- Лично я слежу за Капотней с 2006 года, - рассказывает известный эколог, глава московского отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Элмурод Расулмухамедов. - Местные жители, разумеется, помнят, что раньше на территории района было несколько открытых «нефтяных» озер, которые периодически чадили, там много птиц погибало. Но эти мертвые озера рекультивировали. На самом НПЗ запустили новую систему очистки воды (многоступенчатый комплекс «Биосфера» - Авт.), у экологов к ней особых нареканий нет.

Разумеется, независимые наблюдатели постоянно следят за состоянием воздуха в районе, проводят замеры.

- Ситуация очевидно улучшается, - говорит эколог. - Это в том числе на примере поведения птиц видно. Некоторые виды возвращаются на Москва-реку в районе Капотни, восстанавливаются популяции. Впервые за многие годы здесь начали останавливаться крупные стаи перелетных птиц.