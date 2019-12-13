2019-12-13T15:53:34+03:00
Общество

Москва готовится сортировать мусор с 1 января, а в Калуге создали современный экотехнопарк

Новая система переработки и сортировки позволит извлечь все полезные фракции из бытовых отходов
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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На территории Экотехнопарка "Калуга" всё готово к запуску.На территории Экотехнопарка "Калуга" всё готово к запуску.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Калужской области создан Экотехнопарк "Калуга", предназначенный для сортировки, переработки и размещения твердых коммунальных отходов. Построенный объект 13 декабря осмотрели мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, заместитель председателя Правительства России Алексей Гордеев.

- Мы завершили первый этап создания экотехнопарка, который самый современный в нашей стране, он соответствует всем санитарным и экологическим требованиям. Создана система мусоропереработки и сортировки, которая позволяет максимально извлечь все полезные фракции из бытовых отходов и пускать их на переработку, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

С 1 января в России началось строительство новой отрасли. Это, по словам заместителя председателя Правительства России Алексея Гордеева, вызывает много вопросов со стороны общества.

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя Правительства России Алексей Гордеев на территории экотехнопарка. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя Правительства России Алексей Гордеев на территории экотехнопарка.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Очень важно создавать такие объекты комплексные, когда не только обработка отходов и возвращение, но самое главное, что здесь есть система контроля: воздух, земля, вода. Мы здесь присутствуем со специалистами Роспотребнадзора, они подтверждают, что все приборы работают, они соответствуют мировым стандартам. За всем можно будет наблюдать в режиме онлайн и в любое время можно будет проверить состояние объекта, - сказал Алексей Гордеев.

Отделять стекло и бумагу

Экотехнопарк находится в Износковском районе Калужской области, недалеко от деревни Михали. Это высокотехнологичный комплекс, в котором используют российские и европейские технологии по обращению с отходами.

Экотехнопарк находится в Износковском районе Калужской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Экотехнопарк находится в Износковском районе Калужской области.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мы решили предложить Москве создать у нас современное безопасное производство, которое бы позволяло решать проблему утилизации отходов для столицы, а у нас появился бы хороший инвестиционный проект с большим количеством привлекательных рабочих мест, хорошей налоговой базой. Сами мы бы не потянули такой проект, он очень дорогостоящий, здесь огромное количество природоохранных мероприятий, - сказал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Здесь будет создано 575 рабочих мест. Уже сегодня на объект трудоустроен 151 человек, преимущественно жители ближайших районов. Средняя зарплата работников составит 40-45 тысяч рублей.

Экотехнопарк представляет из себя высокотехнологичный комплекс, в котором используют российские и европейские технологии по обращению с отходами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Экотехнопарк представляет из себя высокотехнологичный комплекс, в котором используют российские и европейские технологии по обращению с отходами.Фото: Иван МАКЕЕВ

При въезде на территорию несколько контроль-пропускных пунктов, следом весовые, ремонтные цеха, ангар для крупногабаритного мусора, гараж на 33 автомобиля, административные помещения и даже спортивные площадки для внерабочего досуга работников.

Уже сегодня на объект трудоустроен 151 человек, всего же будет создано 575 рабочих мест. Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже сегодня на объект трудоустроен 151 человек, всего же будет создано 575 рабочих мест.Фото: Иван МАКЕЕВ

Сюда будут привозить мусор IV-V класса опасности (малоопасные и практически неопасные). Сортировка будет происходить в двух корпусах. Производственная мощность - 1 млн тонн в год (2300-3000 тонн в сутки). В ходе сортировки будут отделять черные и цветные металлы, стекло, бумагу, пластик и электронный лом - это ориентировочно 25%. Остальные 75% (неутилизируемые фракции) будут ликвидировать.

- На этой площадке мы будем отрабатывать все самые современные решения в области переработки и утилизации мусора, - сказал Сергей Собянин. - Добавлю, что с 1 января следующего года в Москве вводится раздельный сбор мусора. Все эти мероприятия значительно уменьшают объемы захоронения твердых бытовых отходов и максимально их используют для вторичной обработки и создания полезной продукции.

В экотехнопарк будут привозить мусор IV-V класса опасности. Фото: Иван МАКЕЕВ

В экотехнопарк будут привозить мусор IV-V класса опасности.Фото: Иван МАКЕЕВ

Экологично

Вопросы экологической безопасности приоритетны. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, были созданы современные технокарты, которые полностью защищают природу от вредного воздействия.

- Тройная система защиты: фильтрация, очистных сооружерий, система экомониторинга воздуха и земли. Все это в режиме постоянного контроля, - уточнил Сергей Собянин.

Для исключения негативного воздействия места, где будут утилизироваться отходы, защитили тремя слоями геосинтетических материалов:

- бентонитовыми матами - защита, аналогичная глине. Водонепроницаемый слой, имеет свойство "самозалечивания",

- геосинтетической мембраной - из твердого пластика, полностью водонепроницаемый слой. Получается своего рода бассейн, вода (фильтрат) из которого отводится с помощью дренажной системы на очистные сооружения,

- матом 3D - рельефное покрытие, распределяющее нагрузку между слоями.

Неутилизируемый мусор будут уплотнять катком весом 45 тонн. Между слоями не будет оставаться воздух, что минимизирует процессы разложения и образование свалочного газа.

Визит Собянина в Калужскую область на мусоросортирующий завод.Иван МАКЕЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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