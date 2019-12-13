В Подмосковье особенным детям подарят новый компьютерный класс и высокоскоростной интернет

В рамках проекта в Чкаловской школе-интернате для обучающихся с особенностями здоровья откроется новый компьютерный класс и пройдут занятия по цифровой грамотности.

17 декабря 2019 года Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области и оператор мобильной связи Tele2 проведут совместный благотворительный проект «Цифровая школа».

В рамках мероприятия в Чкаловской школе-интернате для обучающихся с особенностями здоровья откроется новый компьютерный класс на 14 рабочих мест, оборудованный ноутбуками, принтерами и интерактивной панелью. В школе будет обеспечен безлимитный доступ к скоростному интернету с помощью технологии LTE-450. Новый компьютерный класс позволит активно осваивать электронные образовательные ресурсы и поможет дальнейшей успешной социализации ребят в обществе.

Кроме того, для учеников школы-интерната сотрудники Tele2 проведут лекцию «Как не стать жертвой мошенников», где расскажут о правилах безопасного использования мобильных устройств. Также преподаватель Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям найтиребенка.рф проведет урок по безопасности в интернете.

Отметим, что Мингосуправления Московской области и компания Tele2 на протяжении нескольких лет проводят совместные благотворительные проекты. Так, в 2018 году в ходе благотворительной акции «Образование без границ — технологии расширяют пространства», которая прошла в Долгопрудном, более 80 детей с нарушением опорно-двигательной системы получили современные планшеты с неограниченным доступом к мобильному интернету для комфортного и качественного обучения в любое время.

Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«Tele2 стремится повышать качество жизни в Московском регионе и с особым вниманием относится к социально-ориентированным проектам. Мы считаем, что бизнес должен активно участвовать в общественной жизни, в том числе, помогать в решении важнейших социальных задач - развития образования и повышения уровня цифровой грамотности. Мы рады поддержать инициативы Правительства Московской области. Уверен, в будущем мы продолжим укреплять сотрудничество в социальной сфере и создавать новые возможности для жителей Подмосковья».