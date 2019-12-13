2019-12-13T19:25:42+03:00
Общество

После реконструкции открылся подземный переход между метро "Театральная" и Никольской улицей

Пешеходов не пускали сюда более десяти лет
Светлана ВОЛКОВА
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До закрытия переход был самым популярным в МосквеДо закрытия переход был самым популярным в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 13 декабря, мэр Сергей Собянин открыл после реконструкции подземный переход от станции метро «Театральная» Замоскворецкой линии к улице Никольская. Напомним, этот переход построили в 1964 году. В начале 2000-х годов его решили обновить и одновременно построить под ним крупный торговый центр. Но стройка заглохла. Все это время пешеходов в полуразрушенный переход не пускали. А по нему проходил самый короткий путь от «Театральной» на станцию «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии. Длина наземного и при этом крытого (что редкость для Москвы!) перехода - почти 100 метров, средняя ширина - шесть метров.

- До закрытия переход был самым популярным в Москве, - рассказал Сергей Собянин. - Мы изменили действующий проект и теперь вновь открываем переход.

Во время реконструкции пришлось решать сразу несколько проблем - важно было не повредить близко расположенное историческое здание Славяно-Греко-Латинской академии на Никольской улице, обойти грунтовые воды и исправить прежнее ошибочное инженерное решение.

- Зимой на Никольской не меньше людей, чем было летом во время чемпионата, - сказал мэр, выйдя по обновлённому переходу с площади Революции на Никольскую.

С января 2018 года внутри пешеходного тоннеля поставили антивандальные светильники, охранно-пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения. В ступеньки спрятали автоматизированную систему удаления снега. Для инвалидов сделали лифт, а для мам с маленькими детьми - спуск для колясок. Также здесь появились лестницы и промежуточные площадки.

Владимир ВЕЛЕНГУРИН Самый любимый зимний фестиваль Москвы "Путешествие в Рождество" проходит с 13 декабря 2019 года по 12 января 2020 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир ВЕЛЕНГУРИН Самый любимый зимний фестиваль Москвы "Путешествие в Рождество" проходит с 13 декабря 2019 года по 12 января 2020 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ожидается, что в час пик переходом будут пользоваться порядка 2,7 тысяч человек.

Сегодня же Сергей Собянин пообщался с москвичами на новогодней ярмарке на Манежной площади.

- Сегодня мы открываем фестиваль "Путешествие в Рождество", который с каждым годом становится интереснее и привлекает миллионы людей, - сказал мэр. - Мы сегодня включаем и зимнюю подсветку города. Сразу чувствуется праздничное настроение. На фестивале открываем площадки в центре города и в районах, в больших парках, в скверах и на площадях - всего 81 ярмарка. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Счастья вам, здоровья, успехов!

Сегодня же Сергей Собянин пообщался с москвичами на новогодней ярмарке на Манежной площади Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня же Сергей Собянин пообщался с москвичами на новогодней ярмарке на Манежной площадиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самый любимый зимний фестиваль Москвы "Путешествие в Рождество" проходит с 13 декабря 2019 года по 12 января 2020 года.

Центральной площадкой по традиции стала Манежная площадь. Ее украшает новогодний лес из 130 ёлок и 29 арт-конструкций "Московская тройка", "Нюрнбергская рождественская мельница". В центре ярмарки - 20-метровая ель, на которой 3 километра гирлянд и 3,5 тысячи игрушек.

Подробнее о фестивале - на kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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