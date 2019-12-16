Успели до Нового года: завершен ремонт Большого Москворецкого моста

Ремонт Большого Москворецкого моста завершен. Согласно расчетам специалистов, следующий такой крупный ремонт потребуется не ранее, чем через 25 лет. О том, как шли работы, 16 декабря рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Большой Москворецкий один из значимых мостов Москвы. Прослужил более 80 лет, за это время не было никаких капитальных работ. Мост пришел в аварийное состояние. Долго боялись к нему приступить, но нужно было принимать решение и мы провели работы, - сказал Сергей Собянин.

О том, как шли работы, 16 декабря рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нормативный срок ремонта этого моста был 26 месяцев. Однако работы велись круглосуточно, поэтому были проведены в кратчайшие сроки. По словам мэра города, реконструкцию сделали за 15 месяцев. Учитывалось и то, что это памятник архитектуры. Все работы контролировали представители Департамента культурного наследия.

Большой Москворецкий мост через Москву-реку был построен в 1937 году по проекту архитекторов А. Щусева и П. Сардаряна (институт "Гормост-проект"). Он стал неотъемлемой частью Московского Кремля. Со смотровых площадок моста открываются красивые виды на Москву-реку, сталинские высотки, храмы и другие достопримечательности столицы, включая новый парк "Зарядье".

За все время существования ни разу не проводился капитальный ремонт. За мостом не следили и начался процесс разрушения, основной причиной стало изменение уровня грунтовых вод и направления подземных потоков, повлиявших на несущую способность подстилающих грунтов.

Ремонт моста начали прошлой осенью, когда после обследования специалисты выявили просадки, трещины, нарушение гидроизоляции и разрушение шарнирных замков. К тому времени уже и снизилась грузоподъемность конструкции.

Ремонтные работы моста проводили без полного перекрытия проезжей части: сначала ремонтировали одну половину моста, потом - другую.

- Мост, по сути, разобрали и собрали заново, заменили или упрочнили основные несущие конструкции. После реконструкции моста срок его службы продлен на 100 лет, - сказал Сергей Собянин.

ТТХ Большого Москворецкого моста:

- 553 метра - общая длина величественного монолитно-железобетонного моста,

- 40 метров - ширина в осях перил,

- 31 метр - проезжая часть,

- по 4,5 метра - два тротуара,

- 14 метров - высота над уровнем реки,

- сооружение состоит из русловой и двух береговых арочных конструкций,

- 2 эстакадных участка на правом и левом берегах Москвы-реки.

Большой Москворецкий мост через Москву-реку был построен в 1937 году по проекту архитекторов А. Щусева и П. Сардаряна (институт "Гормост-проект").Фото: Михаил ФРОЛОВ

Какие работы выполнили:

- усиление грунта под фундаментами основных опор,

- демонтаж железобетонных конструкций пролетного строения моста с последующим устройством асфальтобетонного покрытия и гидроизоляции проезжей части, подходов и тротуаров,

- монтаж балок металлического пролетного строения моста,

- ремонт бетонных поверхностей моста,

- бетонирование мостового полотна,

- устройство деформационных швов проезжей части,

- монтаж гранитной облицовки.

Кстати

Что отремонтировали в 2019 году:

- Шелепихинский, Большой и Малый Москво-рецкие, Верхний и Нижний Борисовские мосты;

- Овчинниковская, Кадашевская и Даниловская набережные;

- причал "Коломенское",

- исторические фонтаны ВДНХ "Золотой колос", фонтаны Главной аллеи, "Дружба народов" и "Каменный цветок",

- Липецкий, Мосфильмовский, Бутырский, Бело-морский, Серпуховский, Подольский путепроводы и другие объекты.

В 2020-2023 годы планируется провести капитальный и текущий ремонты 192 городских объектов, в том числе Большой Каменный мост.