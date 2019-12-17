Кинотеатру «Художественный» вернут «архитектурные излишества», с которыми боролся Хрущев

На Арбатской площади продолжают реставрировать кинотеатр «Художественный». Памятник архитектуры был в аварийном состоянии. На днях в интернете появились фотографии разобранной стены кинотеатра. Фейсбучная публика, как положено, тут же заволновалась. На самом деле зданию больше всего досталось в эпоху Хрущева, который в середине 50-х объявил курс на борьбу с архитектурными излишествами.

Реставраторы рассказали о судьбе кинотеатра.

- Здание досталось нам в плохом состоянии. Стены потеряли несущую способность, они не выдерживают перекрытий. Поэтому нам пришлось частично заменить кирпич. Северный фасад, который якобы разобрали, аварийный. Там стену нужно переложить полностью: было расслоение кирпича, он даже не везде закреплен, - объясняетдиректор научно-реставрационной фирмы «Виктория» Сергей Руденко.

Сейчас укрепляют несущие конструкции - их сделали уже на 60%. Вместе с этим специалисты восстанавливают лепнину. Реставраторы обещают: все будет так, как задумывал архитектор Федор Шехтель в 1912 году при перестройке здания (см. «Справка «КП»). Он и добавил черты античной классики: барельефы с колесницей, маскароны (вид скульптурного украшения в форме головы человека или животного) над входом, композицию с гиппокампами (в греческой мифологии - морская лошадь с рыбьим хвостом).

Реставраторы восстановили изображение с точностью до деталей. С женской маской сложнее, потому что изображение мутное. Предварительный слепок сделали (справа), но продолжают искать свидетельства, как она выглядела по задумке Шехтеля.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время Великой Отечественной войны здание частично пострадало от бомбежек. А в 1955-м в рамках хрущевских реформ с фасада сняли лепнину, оркестровую яму убрали, окна заложили кирпичом. От легендарной надписи «Художественный электро-театрЪ» тоже решили избавиться.

Теперь, чтобы вернуть зданию утраченный облик, реставраторам приходится все создавать заново, ориентируясь на фотографии.

После завершения работ в кинотеатре появится третий этаж. Его сделают за счет перекрытия внутри здания - слева и справа от центрального зала. В «Художественном» будет четыре зала, которые оборудуют современными акустическими системами. Отреставрированный кинотеатр должен стать одним из лучших в городе.

Внизу, на фото 1984 года, уже никаких шехтелевских украшений не наблюдаем. Фото: facebook.com/pg/khudozhestvenniy

СПРАВКА «КП»

Кинотеатр «Художественный» открыли в 1909 году. Проект здания на 400 человек выполнил архитектор Николай Благовещенский. В 1912 году желающих посмотреть кино становилось все больше, и здание решили перестроить, чтобы оно стало вместительнее. За это взялся архитектор Федор Шехтель. Количество мест увеличили до 900 человек.

В 1990-е годы в кинотеатре разместили казино и бар. В 2014 году «Художественный» закрыли на реставрацию.