Как я наматывал круги в поисках туалета

Короче говоря, я чуть не уписался. Еще немного - и плыть мне домой на кораблике. По волнам человеческого осуждения, улюлюкания и насмешек.

Вышел из метро на Садовой-Триумфальной и посеменил словно гусь перед казнью. Сначала свернул на Тверскую. Потом в Благовещенский переулок. И все с одной мыслью - нужно найти золотую кабинку. В Москве их сейчас 300 единиц.

Зимой, правда, они часто заняты бродягами, которые чувствуют себя внутри как в гостинице (отдельное теплое помещение, умывальник, зеркало, бумага, крышку от унитаза можно использовать как столик, если, конечно, ее не оторвали любители крышек). Чтобы всякие корреспонденты не дергали двери, уличные сибариты чем-нибудь их подпирают. Или вообще разбивают экраны и портят механизм.

В итоге человек в ритме классического пасодобля подбирается к заветной цели, а она оказывается недоступной. Я лично видел на Шаболовке, как один мужик, окончательно отчаявшись, пристроился сбоку от такого клозета (слава Богу, стоя). И это при том, что на обслуживание этих чудо-кабинок тратится в год по полмиллиарда рублей (цифра двухлетней давности, - прим. авт).

Тем временем я уткнулся в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации. Затем в посольство республики Уругвай (знаменитый замок Шехтеля). Свернул в Трехпрудный переулок. Его название придавало мне сил и терпения. Однако зря.

Был вариант юркнуть в один из жилых домов. Но, учитывая случай, который произошел с жителем Москвы Алексеем Бугаем, я этот вариант отмел на корню. Он, кто не знает, зашел отлить в один из столичных подъездов и столкнулся с малолетней девочкой. Та, увидев мужской орган, пожаловалась родителям. И нарушителя упекли за решетку на двенадцать лет. По самой страшной для зоны статье - педофилия. Мне этот вариант совсем не подходит.

А вот уже и Малый Козихинский. Большая Бронная. Я передвигаюсь почти подскоком. И, мучительно постанывая, вспоминаю родной городишко, из которого приехал. Там у нас всего один общественный тубзик (на автовокзале), но заходят в него только прожженные токсикоманы. Иначе можно получить отравление и мучиться впоследствии галлюцинациями. Все остальные ходят за гаражи. Мне кажется, даже мэр городишка.

...Шли годы.

Я неожиданно вышел к Театру Сатиры и понял, что, дав кругаля, снова пришел на Садовую-Триумфальную.

Надо признать, что по дороге мне попадались рестораны, в которых можно сходить до ветру. Но я, ввиду своей природной стеснительности, зайти в них не решился. Потому что это не какие-нибудь пошлые макдаки или бургеркинги. А приличные заведения, возле которых припаркованы машины бизнес-класса.

- Хотел бы в туалет, зашел бы даже в прокуратуру, - резко заметите вы.

И, конечно, окажетесь правы.

Но я тем временем заперся в театр, где мне объяснили - туалет находится за углом. Общественный. Бесплатный. Не золотая кабинка. А обычный. В него иногда даже народные артисты ходят.

Я блаженно улыбнулся.

И через три минуты был на месте. Большая Садовая улица, 16 сооружение 1. Запомните этот адрес. Вдруг пригодится.

Со стороны Васильевского спуска есть еще два туалета в парке «Зарядье»Фото: Павел КЛОКОВ

В ЦЕНТРЕ ДЕРЖИТЕСЬ НИКОЛЬСКОЙ БАШНИ

Мне часто приходится слышать, как знакомые туристы, в первый раз приехавшие в Москву, ищут в центре уборную. Пришли на Красную площадь и вдруг приспичило (не в Мавзолей же стучаться). При этом там же, возле Кремля, есть круглосуточный общественный туалет, который находится под землей. Увы, чтобы быстро найти его, не хватает навигации. Он расположен возле Никольской башни (на ней еще висит табличка «...сооружена в 1491 году архитектором Пьетро Антонио Соляри»). Удобства вполне достойные. Даже краны без ручек. Реагируют на движение. После туалета в моем родном городишке это практически космос. Я уже не говорю о бумаге, которой в каждой кабинке в избытке.

Кроме этого, можно зайти в ГУМ. Там сейчас два тайных местечка, однако оба платные (вход - 50 рублей и 100 рублей). Я недавно решил шикануть и пошел во второй. Все прошло хорошо. Кроме незначительного эпизода. Представьте себе. Я стою возле писсуара. Рассматриваю цветочки возле зеркала. Слушаю музыку, играющую фоном («Встреча в кафе» из «17 мгновений весны»). И вдруг в помещение врывается уборщица в униформе. Меняет бумажные полотенца. Протирает зеркало. Как будто меня нет вообще. Потом смотрит в мою сторону оценивающим взглядом и, улыбнувшись, уходит. Я в ответ тоже вежливо улыбнулся. Но до сих пор так и не понял, что это было.

Кстати, со стороны Васильевского спуска есть еще два туалета в парке «Зарядье». Бесплатные, чистые, просторные. Один при въезде на паркинг, второй под Парящим мостом.

P.S. Мой совет - если вы решили зарядиться пенным напитком, а потом погулять, думайте о последствиях. Как я выяснил позже, оказывается, есть мобильное приложение «Где туалет?» (показывает не только бесплатные, но и в кафе). Скачайте его. Не надейтесь на золотые кабинки возле метро. Они могут повести себя непредсказуемо. Например, та, что стоит на Шаболовке, не принимает купюры. Внешне все работает. Зеленые огоньки на экране переливаются. Но от денег аппарат отказывается. Позвонил по номеру телефона, который там указан. Трубку никто не взял. С «Макдоналдсом» тоже бывают накладки. Иной раз добежишь, не веря своему счастью. А мужское помещение из-за санобработки временно закрыто.

Кроме этого, можно зайти в ГУМ. Там сейчас два тайных местечкаФото: Павел КЛОКОВ

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

САМАЯ БОЛЬШАЯ НЕХВАТКА УБОРНЫХ В СПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ

- В Москве сегодня 227 бесплатных стационарных общественных туалета, 276 передвижных компактных туалетных кабин (из них 150 установлены на территории парка «Царицыно») и около 300 штук так называемых золотых кабинок, - рассказал «Комсомольской правде» эксперт портала «Туалет.ру» Владимир Приоров. - Количество стационарных остается на одном и том же уровне. Переносных стало гораздо меньше - на четыре тысячи единиц (те самые синие биотуалеты). Ибо с 2013 года их запретили, запланировав установить более 1200 модулей (то есть в пересчете на туалетные кабины около 2500 штук). Однако по факту в городе стоит 300 модулей, то есть всего 600 кабин. Реальный дефицит в Москве не менее 5000 туалетных кабин, самая большая нехватка в спальных районах.

- В чем минусы и плюсы туалетной реформы?

- Удачной в данном проекте была попытка нащупать болевые точки города - места в столице, где туалетов явно не хватает. А неудачной - взваливать решение этой проблемы на частных инвесторов (это касается всех вопросов, связанных с согласованием установки модулей на местах и подключения к коммуникациям).

- Как улучшить ситуацию?

- Необходимо определить главные критерии оценки туалетов. Основные - это доступность, современность, безопасность, чистота. Подготовить нормативную базу. Москва здесь может стать примером и образцом для других регионов России. В ней ясно прописать, как строить, оборудовать и эксплуатировать туалеты для городских улиц, в парках, в торговых и бизнес-центрах, детских и образовательных учреждениях. Разработать регламент, как оформлять и где размещать указатели мест размещения туалетов. Этого в Москве практически нет. Заниматься этим, на мой взгляд, должен муниципалитет, а не частный инвестор. И еще было бы неплохо (по примеру Китая или Англии) внедрить показатели звездности туалетов, по аналогии с гостиницами. И если владелец туалета не может обеспечить соответствия туалетов определенным показателям качества, он не может требовать и большую плату за вход. Ну и нужно внедрять экологические технологии в скверах, парках, лесопарках (сухие туалеты, компостные и т.п.). Там, где невозможно эксплуатировать обычные модули с ватерклозетами, в местах, где нет дорог для подъезда ассенизационной техники. Пример. Ботанический сад. Общая площадь - 330 га. На территории прогулочные дорожки длиной более 15 км, а туалеты размещены только у входов в сад. Битцевский парк. Площадь - 2200 га, прогулочные дорожки длиной более 30 км. А туалетных кабин у входа и на территории всего четыре.