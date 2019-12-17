Реновация пятиэтажек в Москве: На месте уже снесённых хрущевок начинают строить новые дома

17 декабря на заседании президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин утвердил обновлённый список стартовых площадок реновации.

В него прежде всего попали 8 новых участков, свободных от лишних коммуникаций. Их общая площадь 473,8 тысячи квадратных метров. Они находятся в 7 районах четырех округов столицы. Сюда в новые квартиры смогут переехать 17,3 тысячи жителей из 76 пятиэтажек. В них сейчас 6770 квартиры общей площадью 304 тысячи «квадратов».

Также в список добавили 73 площадки, на которых уже расселили и снесли пятиэтажки реновации. Сейчас эти пустыри в 39 районах в 10 округах Москвы начинают готовить для нового строительства. Здесь поселятся 46,1 тысяч жителей из 18 тысяч квартир в 202 домах. Для них на освобождённых местах построят 1 миллион 287,5 тысяч квадратных метров жилья. То есть всего добавили 81 адрес, где появятся современные многоэтажки (см. список ниже).

Помимо этого, из перечня адресов вычеркнули 10 стартовых площадок в 10 районах в шести округах столицы. После проверки выяснилось, что на некоторых участках нет коммуникаций (пос. Новоподрезково, ул. 3-я Подрезковская, напротив вл. 24), на других - уже планируется стройка (Варшавское ш., напротив д. 61А) или рядом находится туберкулезный диспансер (ш. Энтузиастов, вл. 86).

В последний раз перечень стартовых площадок дополняли в ноябре этого года. Тогда добавили 10 адресов в семи округах столицы.

- Сегодня в списке уже 431 стартовая площадка всего на 6 миллионов 737,9 тысяч квадратных метров недвижимости, которые обеспечат 30 процентов всей программы реновации, - сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Новые участки появились по итогам прошедших к концу года публичных слушаний и обсуждений с жителями. Мы начинаем строить новые дома на освобождённых площадках и одновременно проектировать дома для тех участков, пятиэтажки на которых даже ещё не снесены. Это позволяет нам сэкономить время, быстрее запускать работу по программе.

По его словам, в утвержденный список не попала Новая Москва.

- Раньше там были подобраны две крупные площадки в Ватутинках и в Мамырях, поэтому никаких проблем с будущим строительством нет, - уточнил глава Стройкомплекса столицы. - Реновацию в Новой Москве завершим в числе первых - в ближайшие 3 - 4 года.

Строительство на одобренных сегодня площадках начнётся в конце 2020 - начале 2021 года. На возведение одного дома уйдёт в среднем 18 месяцев. То есть горожане заселятся в готовые квартиры уже в 2022 году.

Напомним, сейчас в Москве по программе реновации в 45 новостроек переселяются жители 90 старых домов. Они находятся в восьми столичных округах - Центральном, Северном, Северо-Восточном, Восточном, Южном, Юго-Восточном, Западном и Юго-Западном. Уже справили новоселье и получили смотровые ордера около 20 тысяч москвичей.

По словам Марата Хуснуллина, ещё 143 дома строятся, а 65 - проектируются. В 2020 году планируют переселить 15 тысяч участников реновации.

Кроме того, с начала года по всей столице проходят публичные слушания с жителями и архитекторами 84 проектов будущих кварталов.

В программе реновации в Москве участвуют 5173 дома. В них живет около 1 миллиона человек. Переселение и снос планируют завершить в 2032 году.

КОНКРЕТНО

Квартиры для участников реновации построят в таких районах

Центральный​ округ

Большая Почтовая ул., вл. 61-67

Гаврикова ул., вл. 3

Леснорядская ул., д. 7, 2-я Леснорядская ул., д. 10-12, стр. 1

Северный​ округ

Базовская ул., вл. 22-24

Базовская ул., вл. 24-26

Всеволода Вишневского ул., вл. 11

Дмитровское ш., вл. 55А

Карельский б-р., вл. 14/16

Коровинское ш., вл. 29

Кронштадтский б-р, вл. 27

3-й Михалковский пер., вл. 17, 19

Нарвская ул., вл. 5, корп. 1

Смольная ул., вл. 23

​Северо-Восточный​ округ

Полярная ул., вл. 4

Полярная ул., вл. 17, корп. 1

Тайнинская ул., вл. 3

Тайнинская ул., вл. 11

Яблочкова ул., вл. 26-28

Восточный округ

Амурская ул., вл. 1

3-я Владимирская ул., вл. 23

2-я Владимирская ул., вл. 28-30

Зеленый пр-т, вл. 101

Измайловский б-р, вл. 71/25

Камова ул., вл. 1

Камова ул., вл. 22

Камова ул., вл. 24, корп. 1

Михельсона ул., вл. 20

Никитинская ул., вл. 19, корп. 1, 2

Никитинская ул., вл. 21, корп. 1, 3

Николая Химушина ул., вл. 19

Оренбургская ул., вл. 4

1-я Прядильная ул., вл. 3

3-я Прядильная ул., вл. 10

3-я Прядильная ул., вл. 13

3-я Прядильная ул., вл. 14

7-я Парковая ул., вл. 19-21

11-я Парковая ул., вл. 53

11-я Парковая ул., вл. 55

11-я Парковая ул., вл. 57

15-я Парковая ул., вл. 42

15-я Парковая ул., вл. 46Б

Перовская ул., вл. 6А

Розы Люксембург ул., вл. 45

Черное Озеро ул., вл. 7

Черное Озеро ул., вл. 8

Юго-Восточный округ

Артюхиной ул., вл. 24

Волгоградский пр-т, вл. 107, к. 4

Верхние Поля ул., вл. 19

Грайвороново, кв. 90А, корп. 12

Люблинская ул., вл. 111, стр. 3

Люблинская ул., вл. 113, корп. 3

Ставропольская ул., вл. 4, корп. 2

Южный округ

Бехтерева ул., вл. 3-5

Восточная ул., вл. 1

Ереванская ул., вл. 4

Ереванская ул., вл. 6, корп. 2

поселок Загорье, вл. 3

Кантемировская ул., вл. 35

Кантемировская ул., вл. 43

Каширское ш., вл. 9, к. 2

Симферопольский проезд, вл. 7

Юго-Западный округ

Вавилова ул., вл. 76

Введенского ул., вл. 9

Ливенская ул., вл. 1

Ремизова ул., вл. 11, корп. 2

Б. Черемушкинская ул., вл. 25Б

Западный округ

Большая Очаковская ул., вл. 45А

Боровский проезд, вл. 1

Веерная ул., вл. 28А

Пивченкова ул., вл. 1

Пивченкова ул., вл. 14

Северо-Западный округ

Авиационная ул., вл. 61, корп. 1

Авиационная ул., вл. 61, корп. 2

Генерала Глаголева ул., вл. 9, корп. 1

Героев Панфиловцев ул., вл. 31

Демьяна Бедного ул., вл. 22, корп. 3

Новикова Прибоя наб., вл. 6, корп. 2, корп. 3

Парковая ул., вл. 7

Зеленоград

Заводская ул., вл. 8

Заводская ул., вл. 14

Зеленоград, вл. 927

НА ЗАМЕТКУ

Эти адреса вычеркнули из списка стартовых площадок

Центральный округ

Стрельбищенский пер., вл. 14 (на этом месте построят детсад на 200 мест)

Северный округ

3-я Подрезковская ул., напротив вл. 24 (здесь нет магистральных инженерных сетей)

Восточный округ

Богородское, мкр. 8Б, корп. 4 (площадка находится внутри квартала, поэтому туда не сможет заехать строительная техника. Теперь участок решили благоустроить)

шоссе Энтузиастов, вл. 86 (рядом находится туберкулёзный диспансер)

Юго-Восточный округ

Спортивный пр-д на территории спортивного ядра школы №2121 школьного отделения №1 (на этом месте построят новую улицу)

Южный округ

ул. Артековская, вл. 9 (на этом месте реконструируют здание под центр госуслуг «Мои документы»)

Варшавское ш., напротив дома 61А (здесь планируют построить наземный паркинг на 325 мест)

Новая Москва

поселение Рязановское, пос. Фабрики им. 1 мая (к/н 77:20:0020451:19) (участок находится в водоохранной зоне, инженерные коммуникации далеко, нет подъездных дорог)

г. Троицк, ДКС № 20, ул. Новая (участок находится в водоохранной зоне, инженерные коммуникации далеко, нет согласований от других ведомств).