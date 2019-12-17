2019-12-17T16:36:34+03:00
Общество

В «Лужники» возвращается один из самых знаменитых московских катков

После двухлетнего перерыва он снова порадует любителей фигурного катания
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В «Лужники» возвращается один из самых знаменитых московских катков. Фото: предоставлено пресс-службой «Лужников»В «Лужники» возвращается один из самых знаменитых московских катков. Фото: предоставлено пресс-службой «Лужников»
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Накануне Нового года в столице открывается еще один из самых знаменитых московских катков - «Южный полюс» в «Лужниках». Праздничное катание-открытие состоится 24 декабря. После двухлетнего перерыва любители фигурного катания снова смогут насладиться великолепным льдом. Каток еще и рекордсмен - самая большая непрерывная поверхность для катания на коньках в Москве.

- Главное отличие «Южного полюса» от других столичных катков - в том, что его ледовая поверхность не разделяется на отдельные фрагменты и дорожки, а составляет единое целое. Разогнаться здесь можно будет на площади целых 16 000 квадратных метров. А какие виды с катка - на Большую спортивную арену и новый Аквакомплекс, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе спорткомплекса «Лужники».

После двухлетнего перерыва любители фигурного катания снова смогут насладиться великолепным льдом. Фото: предоставлено пресс-службой «Лужников»

После двухлетнего перерыва любители фигурного катания снова смогут насладиться великолепным льдом. Фото: предоставлено пресс-службой «Лужников»

Каток будет с искусственным льдом, а значит - сезон катания продлится с декабря по март. Здесь будет несколько удобных теплых раздевалок, прокат и заточка коньков. Перекусить можно будет в кафе. Добрать до катка - от станции метро «Спортивная» или на личной машине, оставив ее на парковке на 1200 мест.

Каток будет с искусственным льдом, а значит - сезон катания продлится с декабря по март. Фото: предоставлено пресс-службой «Лужников»

Каток будет с искусственным льдом, а значит - сезон катания продлится с декабря по март. Фото: предоставлено пресс-службой «Лужников»

Что будет в день-открытия 24 декабря? Сюрпризы, викторины, розыгрыши, ароматный глинтвейн.

- Сказочное зимнее настроение создадут специальные световые эффекты, которые раскрасят поверхность катка разнообразными причудливыми узорами, и конечно, музыкальное сопровождение - джинглы одной из самых популярных радиостанций, - рассказали в пресс-службе спорткомплекса «Лужники».

Праздничное катание-открытие состоится 24 декабря. Фото: предоставлено пресс-службой «Лужников»

Праздничное катание-открытие состоится 24 декабря. Фото: предоставлено пресс-службой «Лужников»

Где: Южный спортивный центр «Лужников». Ближайшая станция метро «Спортивная».

Когда: понедельник выходной, со вторника по пятницу - с 15.00 до 18.00 и с 19.00 до 22.00, в субботу, воскресенье, в праздники и во время школьных каникул - с 10.00 до 12.30, с 13.30 до 16.00, с 17.00 до 19.30 и с 20.30 до 23.00.

Разогнаться здесь можно будет на площади целых 16 000 квадратных метров. Фото: предоставлено пресс-службой «Лужников»

Разогнаться здесь можно будет на площади целых 16 000 квадратных метров. Фото: предоставлено пресс-службой «Лужников»

Стоимость: в будние дни билет для взрослых – 300 рублей, для детей (от 6 до 13 лет) — 200 рублей; в выходные и праздничные дни билет для взрослых — 400 рублей, для детей — 250 рублей. Заточка коньков 250 рублей, прокат коньков на 1 сеанс - 250 рублей, детский помощник «Пингвин» - 200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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