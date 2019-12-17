Новогодние услуги в Москве: нарежу «Оливье», посижу с вашим ребенком 31 декабря

Почистить мандарины, распутать гирлянду и нарезать «Оливье» - москвичи готовы платить и зарабатывать на новогодних услугах. Чем ближе 31 декабря, тем больше объявлений на сайтах услуг Юла и Авито. «КП» изучила, чем предлагают помочь и что ищут москвичи к Новому году.

Тазик «Оливье»

Баба Оля, как сама себя называет хозяйка из Коптево, предлагает приготовить с любовью салаты, горячие блюда и компот. И «Оливье»?

- Освобожу вас от приготовления домашней еды — новогодний стол накрою, только предупредите за один-два дня, - просит в объявлении Ольга.

Стоимость: домашний борщ с говядиной - 350 рублей, перец фаршированный - 350 рублей, мясо по-французски - 600 рублей, холодец - 1400 рублей, котлеты куриные - 300 рублей, «Оливье» с индейкой — 445 рублей, салат «Мимоза» — 445 рублей, компот из черной смородины, яблок, сухофруктов - 300 рублей.

Новогодняя няня

Решили с мужем пойти в ресторан, а ребенка не с кем оставить? Есть домашний «детский сад», куда можно пристроить свое чадо на сутки – именно 31 декабря. Педагог по образованию Татьяна разместила объявление на сайте Юла.

- У меня трешка на Дмитровском шоссе, там мы живем с мужем и двумя сыновьями – 9 и 15 лет. Можем взять несколько детей, как правило 3-4 лет, но в принципе любого возраста. Им будет не скучно всем вместе, - говорит Татьяна.

Стоимость: 4000 рублей за сутки (как правило с 14.00 31 декабря до 14.00 1 января).

Без старой пыли

Если вам лень убирать квартиру перед Новым годом – вызовите Золушку на час, которая почистит мебель и ковры, помоет кухню и полы.

- Отмою ваш дом от пыли, грязи, известкового налета и любых других загрязнений. Встречайте Новый год в чистоте, - написала в объявлении Анна.

Стоимость: студия (до 25 кв.метров) - 3700 рублей, 1-комнатная квартира (до 40 кв.метров) - 4600 рублей, 2-комнатная квартира (до 60 кв.метров) - 5500 рублей, 3-комнатная квартира (80 кв.метров) - 6400 рублей.

Сотрудница клининговой компании во время уборки квартиры. Фото ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков

Дед Мороз онлайн

Родители могут заказать для своего ребенка онлайн видеопоздравление от Деда Мороза. Объясните ребенку, что приехать лично волшебник не смог, но записал лично тебе видео.

- В именном поздравлении Дедушка Мороз обратиться к ребенку по имени, даст ценные наставления и пожелания. Также ребенку предстоит пройти небольшую интерактивную игру и помочь разобраться с волшебной новогодней почтой, - значится в объявлении на Авито.

Стоимость: ролик от 399 рублей.

Стихи на заказ

Нет фантазии, что подарить? Москвичка Юлия предлагает написать новогодние стихи.

- Дарите не вещи, а чувства. Пишу стихотворения на заказ более пяти лет. Учитываю ваши пожелания и все, что расскажите мне. Все будет написано в виде стихотворения. Примеры работ могу скинуть лично, - предлагает Юлия.

Стоимость: от 250 рублей.

Снежинки на окна

Снег в столице 31 декабря не обещают, но его можно нарисовать на окнах. А еще снеговиков, елочку, оленей. Да, что угодно.

- Делаю роспись окон под заказ, цена зависит от сложности и объема работы, - рассказывает Ольга, оставившая объявление на сайте «Авито».

Стоимость: от 2000 рублей за выезд.

Бамблби по вызову

Желто-черного трансформера Бамблби любят и дети, и взрослые. Теперь «Шмеля» из «Вселенной Трансформеров» можно пригласить за новогодний стол. Представляете себе эту картину? Возле вашего подъезда появляется он.

- Осенью он был на празднике Министерства финансов РФ и гости не прогадали, - говорит Степан, организатор шоу с ростовой куклой.

Стоимость: 8000 рублей за час на корпоративе, цена часовой детской программы отличается, также есть программы на 20 и 40 минут.

Что ищут москвичи:

- три парня ищут, где отметить Новый год. Если есть предложения – пишите. С нас алкоголь, еда, если есть еще какие-нибудь пожелания, постараемся исполнить;

- требуется человек, чтобы раздувать бумагу из воздушной пушки на новогодней вечеринке 35 минут;

- гирлянды из кружков и звезд, гирлянды из живых елок.

Снег и снежинки на продажу: регионы не дремлют

В Омской области через сайт «Авито» продают снег. Как отмечает автор объявления, снег естественного происхождения, свежий и без загрязнений. Стоимость 1-го кубометра составляет 1 000 рублей, доставка товара не предусмотрена.

Купить снег можно и в Челябинской области. Белый и пушистый готовы даже привезти покупателю. Товар предлагается для строительства детских снежных горок и городков. Продавец обращает внимание, что при желании может убрать снег во дворе заказчика, работа осуществляется самосвалами. Цена услуги – 100 рублей.

А готовую снежную бабу хотите? В Омске можно приобрести готовую фигуру из снега. Автор объявления на «Авито» убеждает, что качественно лепит из снега, уделяя внимание деталям и лицам фигур. Стоимость снеговика составит 2 000 рублей.

Предприимчивые омичи также предлагают к покупке снежинки, вырезанные из бумаги - 10 снежинок и все эксклюзивные (ни одна в комплекте не повторяется). Стоимость комплекта – 1 000 рублей.

Роспись окон в Твери обойдется по цене «договоримся», а в Удмуртии предложат трафареты по 50 рублей за штуку. В Волгограде можно заказать новогоднюю сказку-квест в стихах для ребенка. Стоимость заказа от 600 до 1 000 рублей.

А в Новосибирске сдаются в аренду ездовые олени — можно кататься или устроить фотосессию. Стоимость аренды – 1 000 рублей.