Поедем на метро в Коммунарку и Бирюлево

Стройка века

Сразу 35 новых станций строятся сегодня в метро. Из них 22 - на Большой кольцевой линии, четыре - на Некрасовской ветке, семь - на Коммунарской и две - на Люблинско-Дмитровской. Подземка идет в самые отдаленные районы. При этом создается много пересадок за пределами Кольцевой линии. Во время поездки они позволяют быстро и без лишней суеты добраться до места, минуя центр. В Департаменте строительства Москвы рассказали, что удалось сделать в метро за прошедший год и чего ждать в 2020-м.mos.ru

ПОДЗЕМНОЕ КОЛЬЦО СВЯЖЕТ РАДИАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ

Большая кольцевая линия (БКЛ) стала, пожалуй, одним из главных проектов города за последние годы. Новое подземное кольцо Москвы свяжет соседние радиальные ветки. Благодаря этому разгрузятся станции и участки линий внутри Кольцевой линии метро. Сейчас на юго-западном участке БКЛ от станции «Аминьевское шоссе» до станции «Проспект Вернадского» построены все перегонные тоннели. В конце ноября в Москву из Китая был доставлен тоннелепроходческий щит диаметром 10 метров для строительства двухпутного тоннеля между станциями «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон». Завершается отделка и монтаж оборудования на станциях «Авиамоторная» и «Лефортово». В ближайшие месяцы станции примут пассажиров.

ДОРОГИ ЮГО-ЗАПАДА РАЗГРУЗЯТСЯ ОТ МАШИН

Коммунарскую линию начали строить чуть больше года назад. Специалисты обустраивают сейчас инженерные коммуникации и ставят ограждения вокруг котлованов. В конце ноября запустили проходческий щит для проходки первого перегонного тоннеля между станциями «Университет дружбы народов» и «Улица Новаторов». В течение месяца стартует второй щит для проходки правого перегонного тоннеля между этими же станциями, а также начнется строительство правого перегонного тоннеля между «Славянским мир» и «Улицей Генерала Тюленева».

А в 2020 году начнут строить участок от станции «Севастопольский проспект» до «Улицы Новаторов». Пока специалисты разрабатывают проект. Запуск Коммунарской линии полностью планируется не раньше 2023 года. Коммунарская линия фактически станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий. При этом действующая станция «Теплый Стан» перестанет работать как основная для жителей Новой Москвы. В дороге они смогут экономить от 20 до 50 минут.

Водителям тоже станет легче. По прогнозам специалистов, Коммунарская линия ориентировочно на 15 - 20 процентов разгрузит дороги юго-запада Москвы.

ТОННЕЛЬ СПРЯЧУТ ПОД МКАД

На севере Люблинско-Дмитровской линии с лета этого года прокладывают левый перегонный тоннель в сторону Лианозова. На новом участке длиной 3,9 километра разместятся две станции (см. «Прямая речь»). Дизайн одной из них - «Улица 800-летия Москвы» - уже утвердили. Фишкой станции станут панно с изображениями первомайских шествий и сталинских высоток.

Дальше маршрут планируют продлить за МКАД в район Северный. Причем сейчас строители продумывают такие инженерные решения, которые позволят спрятать тоннель под МКАД без перекрытий движения по кольцевой автодороге. Пока на салатовой ветке 23 станции. А к 2024 году их будет уже 27.

ПОЕЗДА С ПАССАЖИРАМИ ПУСТЯТ В БУДУЩЕМ ГОДУ

Некрасовская линия почти готова. На ней осталось открыть уже построенные станции «Нижегородская», «Стахановская», «Окская» и «Юго-Восточная». Сейчас на этом участке подключены необходимые коммуникации и начинается обкатка путей. Напомним, первый отрезок линии запустили в июне этого года. Пассажиры теперь ездят до «Косино» (с пересадкой на «Лермонтовский проспект» фиолетовой ветки), «Улицы Дмитриевского», «Лухмановской» и «Некрасовки». На остальные станции поезда с горожанами могут отправиться в первые месяцы 2020 года.

Рекорды-2019

• Около 50 тысяч человек заняты сегодня на строительстве метро в Москве.

• Более 30 тоннелепроходческих комплексов находится сейчас в Москве. Такого количества специализированных машин нет ни в одном мегаполисе мира.

• Более 130 метров - самый длинный эскалатор столичного метро на станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии.

СКАЗАНО

Фото: mos.ru

Сергей Собянин, мэр Москвы: Транспортная ситуация в районах с новыми ветками улучшится

- Историческое событие - началась проходка тоннеля в сторону Коммунарки на Коммунарской ветке метро. Разгрузятся Калужско-Рижская, Сокольническая линия, и в целом улучшится транспортная ситуация в этих районах, метро станет для многих ближе. Ну и, конечно, ее строительство очень важно для Новой Москвы, для Коммунарки, Щербинки, Троицка. Большая, серьезная стройка. Надеюсь, что первый этап будет закончен в 2023 году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей БОЧКАРЕВ, руководитель Департамента строительства Москвы:

На салатовой линии появится дополнительная станция - «Южный порт»

- Сегодня мы ведем работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии на север, строятся станции с рабочими названиями «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово». В дальнейшем появится участок со станцией «Физтех» в поселке Северный. На перегоне салатовой линии между «Кожуховской» и «Печатниками» запланирована дополнительная станция «Южный порт». Активные строительные работы планируется начать в 2021 году и полностью завершить строительство до конца 2023 года.