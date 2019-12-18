«Новый квартал или заброшка»: Кто пытается сорвать строительство жилых домов на земле заброшенного санатория

Началось все, как водится, в последнее время, в Интернете. «Караул! - забурлило года три назад в соцсетях. - В Подмосковье вырубают старинный усадебный парк 18 века!» В эмоциональных сообщениях шла речь о том, что на окраине Красногорска, в Опалихе, выкупивший территорию бывшего советского санатория девелопер решил возвести несколько 4-6-этажных домов. «Санаторий - это бывшая усадьба князя Юсупова!» - заявили в соцсетях активисты и призвали всех защитить это место. Тут и спорить нечего: старину нужно сохранять. Правда, очень скоро выяснилось, что ситуация не такая однозначная…

УСАДЬБА? КАКАЯ ЕЩЕ УСАДЬБА?

Прежде всего, оказалось, что многие из протестующих, представители славных Интернет-войск, имеют весьма приблизительные представления, где находится Опалиха и что она из себя представляет.

В Опалиху - это электричками Рижского направления. Сразу за Красногорском. По бумагам Опалиха находится в черте Красногорска, но по факту на город это совсем не похоже - кварталы частного сектора высотой в один-два этажа по обе стороны железной дороги.

- Не подскажете, как пройти к усадьбе Опалиха-Алексеевское? - спрашиваю у пенсионерки, идущей вместе со мной по улице с электрички.

- Усадьба? - удивленно переспрашивает женщина. - Какая еще усадьба?

- Ну, там еще санаторий был…

- А, санаторий. Так бы сразу и сказали, - выдыхает моя собеседница и машет рукой. - Вам туда.

Идти не долго - минут пятнадцать. Но вся территория бывшего санатория оказывается обнесена бетонным забором.

Пытаюсь разглядеть в гуще деревьев усадьбу. Никаких зданий не вижу, все заросло, деревья старые, большие, еще и упасть на голову могут. Снова опрашиваю проходящих мимо местных жителей насчет усадьбы. Что-то слышал только один из полудюжины. Хотя живут все в радиусе километра. Странно…

ПЛАНЫ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

Оказалось - ничего удивительного. Это место действительно когда-то принадлежало князю Николаю Юсупову (тому самому, который владел и Архангельским), но после его кончины поместье продали за долги. Было это в далеком 1832-м. Затем Опалиха-Алексеевское меняла хозяев еще несколько раз - были среди них и дворяне, и зажиточные мещане. После 1917 года, понятное дело, усадьбу национализировала советская власть. Лет через десять старый усадебный дом был снесен, а на территории появились новые постройки.

- Усадьбой это место здесь никто не называет, - объясняет мне местный житель Сергей Купавский. - Для нас это бывший санаторий Кутово - Коммунистического университета трудящихся Востока. На территорию нас, опалихинских, никогда не пускали. Вы если на карту в Интернете посмотрите, здание бывшего пансионата будет зеленым квадратом. Вроде как зеленая зона. Как будто у нас тут лес или парк. На территории, говорят, даже кирпича не осталось - чаща и заросшие пруды.

Эк оно все получается… Насколько известно, после 90-х территория бывшего пансионата стала частной собственностью и пришла в запустение. Несколько лет назад эту землю, 11,6 гектаров, выкупила девелоперская группа «Сити-XXI век». Предприниматели объявили, что помимо строительства четырех невысотных жилых домов компания вложит 100 миллионов рублей в благоустройство территории. Но в 2016-м несколько жителей Опалихи неожиданно выступили против. Они подали в суд, требуя признать территорию объектом историко-культурного наследия. Старый усадебный дом, напомним, снесли лет 80 назад. Никаких строений времен князя Юсупова нет. Какой же тут объект культурного наследия? Активисты призывают спасти «уникальный вековой усадебный парк».

БАБА ЯГА ПРОТИВ

К бывшей усадьбе привлекли внимание общественности. Территория получила промежуточный статус выявленного объекта культурного наследия. В 2017 году Главное управление культурного наследия (ГУКН) Московской области провело серьезную экспертизу участка. Итоговое заключение сделал известный эксперт Лев Траскунов, член Научно-методического совета по охране культурного наследия при Минкультуры, работавший над реставрацией парков «Коломенское», «Кусково», «Кузьминки». Выяснилось, что векового парка нет. Специалисты нашли на территории всего четыре дерева старше 150 лет - хотя бы отдаленно имеющих отношение к эпохе Юсуповых. 93% растений были высажены от 30 до 80 лет назад, в советскую эпоху. Московский областной суд признал, что культурной ценностью эта территория не обладает. Верховный суд также отказался включать принадлежащую застройщику территорию в реестр объектов культурного наследия. В октябре 2019 г. ГУКН МО выпустило распоряжение, в котором говорится, что лишь часть бывшего санатория, 4 га (из почти 12), считается выявленным объектом культурного наследия. Что это значит? Что историческую ценность места еще нужно доказать, пройдя ряд дополнительных экспертиз.

Но самое интересное другое. Вопреки громким словам активистов о вырубке «уникального парка», у компании «Сити-XXI век» совсем другие планы. Застройщик наоборот хочет оздоровить территорию (убрав только самые больные деревья и высадив вместо них новые), проложить нормальные широкие дорожки, почистить два старых заболоченных пруда и открыть территорию для людей. Новая инфраструктура, которой смогут пользоваться все жители Опалихи, появится и в самом квартале: магазины, отделение банка, детсад, новая школа, которую давно ждут жители района.

О том, что абсолютное большинство местных жителей обеими руками за развитие территории, стало очевидно на днях во время общественных слушаний.

- Развитие этой территории позволит нам ходить с ребятами не в неблагоустроенный Опалиховский лес, а в красивый парк по чистым дорожкам и изучать растения и городских птиц, - уверена учитель биологии и химии Опалиховской СОШ Ирина Адрианова.

- Сейчас с ребенком некуда выйти, - соглашается местная жительница Ирина Белобородова. - А при комплексном обустройстве территории будет, где погулять, на велосипеде покататься.

Местный бизнесмен Александр Бабаян ждет от застройщика коммерческой недвижимости на первых этажах, готов вкладывать деньги, создавать новые рабочие места.

За проект выступают и мамочки, которые выходят гулять с детьми в колясках - по улицам частного сектора, где нет тротуаров, не очень-то походишь. Такая же проблема у живущих в районе инвалидов-колясочников, пожилых людей. А вот благоустроенный парк в шаговой доступности - совсем другое дело.

Словом, никому не интересно, чтобы обнесенная забором земля так и оставалась бы бесхозной.

И вот что интересно. С начала 2000-х вплоть до сегодняшнего времени территория бывшего пансионата пребывала в запустении, но никаких протестов со стороны активистов почему-то не было. И только когда речь зашла о развитии территории, почему-то нашлись противники. Неужели лучше, если земля так и останется бесхозной?

В самой Опалихе считают, что воду мутят владельцы нескольких явно недешевых коттеджей рядом с экс-пансионатом, у которых есть доступ на территорию и которые привыкли использовать лес как личный парк. Что ж, вполне возможно. Кто ж будет думать о других, когда под угрозой личное удобство.