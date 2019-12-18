Наше Подмосковье: Новый подход к отходам

О мусоре и свалках мы последние пару лет говорим много. Заложенные полвека назад старые мусорные полигоны оказались переполненными, а советская система обращения с отходами - крайне неэффективной. Через подобное прошли многие страны мира. Например, в Германии переход на новую систему утилизации собственного мусора растянулся на двадцать лет, в Японии - на тридцать. Но у России столько времени уже не было.

В 2013 году в Московской области было 39 мусорных полигонов. За шесть лет закрыли 26 свалок. А до конца года таких будет уже 28: перестанут принимать отходы «Непейно» (Дмитровский городской округ) и «Коргашино» (Мытищи). Таким образом, данные губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым обещания по закрытию полигонов будут выполнены.

Мы, конечно, не стали производить меньше мусора. Просто теперь все больше отходов везут на комплексы переработки отходов (КПО).

СВАЛКИ ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

- В советское время с мусором разбирались просто: находили выработанный карьер, хоронили туда отходы и засыпали землей. У нас таких «подарочков» - сотни по всей России, - рассказывает заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

К 2012 году на подмосковных полигонах скопилось 120 млн тонн мусора. Такой советский подход стал для экологии бомбой замедленного действия. Прошедшие через полигон осадки превращаются в фильтрат, который может попасть в грунтовые воды. В процессе «брожения» формируются свалочные газы, которые периодически вырываются наружу. Последствия проходящих на глубине химических процессов в полной мере могли ощущать на себе люди, живущие по соседству с полигонами «Кучино», «Ядрово» и другими крупными свалками. Поэтому в 2018 году в Московской области решили полностью переформатировать систему обращения с отходами.

Во-первых, на всех площадках для сбора мусора появились баки двух типов: серые - для мокрых отходов - и синие - для сухих. По статистике, 65% жителей Московской области уже разделяют мусор. Благодаря этому в 2019 году на переработку отвезли более 1 млн тонн вторсырья. Планируется, что по итогам будущего года эта цифра увеличится вдвое.

Во-вторых, область начала строить КПО. К концу года на полную мощность будут работать уже пять таких объектов (20 декабря откроется новый КПО «Восток» в Егорьевске), а к концу 2020-го таких КПО станет 12.

- В ближайшие месяцы будет запущен КПО «Север» в Сергиевом Посаде, строятся комплексы «Дон» в Кашире и «Храброво» в Рузе, - говорит гендиректор управляющей компании «Региональный оператор» Святослав Полянский. - Сейчас у меня как у жителя Подмосковья есть полная уверенность, что если я отсортировал свой мусор, он доедет до КПО и будет переработан. До 1 января 2019-го (когда в Московской области был введен раздельный сбор. - Авт.) такой уверенности не было.

- Около 20% отходов - пластик, бумага, стекло - отправляется на вторичную переработку, - объясняет Евгений Хромушин. - 30% превращается в технический грунт. Оставшиеся 50%, так называемые хвосты, - мелкие фракции. Сейчас они формируются в брикеты и укладываются в безопасные для окружающей среды чаши. В дальнейшем они станут идеальным сырьем для производства электричества и тепла.

ОТХОДЫ - В ТЕПЛО И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Четыре завода термической переработки мусора - это третий пункт принятой в Московской области программы. Технологии уже давно успешно работают во многих странах мира. Причем такие производства без всякого вреда для людей и природы стоят не где-то на отшибе, а прямо в городах. Подмосковные заводы помогает строить швейцарско-японская компания Hitachi Zosen Inova - мировой лидер в этом направлении. Например, прямо сейчас компания возводит такие же объекты в Великобритании, в том числе в самом Лондоне.

- Отходы сжигают при температуре 1260 градусов, - говорит заслуженный профессор МГУ, вице-президент РАЕН, эксперт ООН по химической безопасности Валерий Петросян. - Это позволяет уничтожать любые токсичные вещества.

- Требования к заводам термической утилизации мусора в 9 раз жестче, чем к выхлопным газам автомобилей по экологическим стандартам Евро-6, - добавляет Константин Диесперов, советник гендиректора компании «РТ-Инвест». Она строит в Подмосковье четыре завода по термической переработке отходов.

Ну а четвертый пункт программы - рекультивация уже закрытых полигонов. Современные технологии выкачивают из глубин свалочный газ и фильтрат. Газ сжигается в высокотемпературных факелах, а фильтрат очищается до состояния воды, которую можно использовать, например, в рыбных хозяйствах. Сейчас рекультивация идет сразу на пяти бывших полигонах.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Встречайте «Мегабак»!

«Мегабак» - привычные для многих европейских стран площадки для отходов, предназначенных для вторичной переработки, которые в обычный бак не положишь. На таких площадках стоят контейнеры для более чем 10 типов отходов. Бытовая техника, спил, шины, одежда, металлолом... Жители Московской области будут иметь возможность привозить сюда свои отходы и самостоятельно раскладывать для контейнеров, которые, минуя посредников, поедут прямо на переработку.

- Первый «Мегабак» уже открылся в Рошале, еще 7 таких площадок у нас появится в первом квартале 2020 года, - сообщил Евгений Хромушин. - До конца следующего года «Мегабаки» будут функционировать во всех 64 муниципалитетах.

ЭТО ВАЖНО

В Московской области не будут повышать тарифы за вывоз мусора

Об этом заявил зампред правительства Московской области Евгений Хромушин. По его словам, в 2020 году тарифы останутся прежними.

- Более того, мы сейчас разрабатываем механизм экономического стимулирования людей, которые переходят на раздельный сбор мусора, - сообщил Хромушин. - Это будет касаться жителей жилых домов и сектора ИЖС. Тот, кто занимается раздельным сбором, должен платить меньше, получать скидку. Прежде всего это выгодно самим региональным операторам. Они будут привозить на КПО «чистый» мусор.

СКАЗАНО

Иван КЛИМОВ, житель г. о. Коломна:

- Не так давно у нас в округе закрыли полигон «Воловичи». Этого события мы ждали давно, так как свалка буквально отравляла нам жизнь. Спасибо, что наши просьбы не остались незамеченными. Надеюсь, что после рекультивации мы сможем дышать по-настоящему свежим воздухом.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Давид ДАРЧИЕВ, руководитель Межрегиональной общественной экологической организации по Московской области «Тут грязи нет»:

- Проблема утилизации отходов в целом накапливалась десятилетиями и досталась от прошлых поколений. Сейчас этот вопрос стоит остро, и нужно исправлять ситуацию. Да, сегодня определенно мы видим свет в конце тоннеля. Московская область - первопроходец во внедрении раздельного сбора мусора и создания цивилизованного подхода в обращении с отходами.

65% жителей Московской области уже разделяют мусор. Благодаря этому в 2019 году на переработку отвезли более 1 млн тонн вторсырья.