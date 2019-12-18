В новостройки реновации переселяются 17,2 тысячи жителей из 92 домов

Кварталы пятиэтажек начинают постепенно обновляться. Для этого в столице запустили программу реновации жилья. Напомним, в ней участвуют 5173 дома, в которых живет около 1 миллиона москвичей. Первые 12 тысяч горожан уже заселились в современные комфортные многоэтажки. Какие дома готовятся сегодня для будущих переселенцев, нам рассказали в Департаменте строительства Москвы.

Первые этажи отдадут под магазины и детские кружки

Один из новых 10-этажных корпусов для участников реновации строится в 5-м Рощинском проезде, участок 1, в Даниловском районе столицы. Его ввод в эксплуатацию ориентировочно намечен на будущий год. Надземная часть уже готова. В здании будет 70 квартир, из них 2 - для маломобильных жильцов. В них расширят коридоры и дверные проемы, а также поставят специальную сантехнику. Входы в подъезды тоже станут удобнее, в том числе и для мам с колясками. Для этого пол вестибюля и лифтовых холлов разместят на одном уровне с землей. А у дверей подъездов с обеих сторон будет твердое покрытие с шероховатой поверхностью, которое защитит от скольжения.

В комнатах ремонт можно не делать - заноси вещи и живи! Фото: mos.ru

Еще один дом на Староалексеевской улице планируют сдать в 2021 году. Его строят по индивидуальному проекту, в котором архитекторы соединили и красоту, и пользу. К примеру, на наружных стенах появится навесной вентилируемый фасад. А для облицовки используют искусственный камень и матовые панели из алюминия в холодных бежевых и кофейных оттенках. Остекление - на основе алюминиевых профилей.

Кстати, в новостройках реновации на первых этажах разместятся магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей, а также квартиры для маломобильных жителей там, где это предусмотрено проектом.

СНОС ХРУЩЕВОК ПО-УМНОМУ

При демонтаже всех расселенных по программе реновации жилых домов используют технологию умного сноса. Она включает в себя несколько этапов. На первом внутри здания демонтируют отдельные элементы с разделением их по группам (фаянс и керамика, стекло, столярные изделия и другие). Затем с помощью специального экскаватора разбирают остов здания. Технология умного сноса позволяет сделать процесс демонтажа более щадящим для окружающей среды и сохранить максимальное количество деревьев.

Напомним, что всего с начала программы в Москве демонтировано 15 жилых домов.

Кухни в новых квартирах просторнее и светлее, чем в хрущевках. Фото: mos.ru

ВАЖНО

Что получают жители

Квартиры сдают с чистовой отделкой комфорткласса:

• Стены в комнатах, кухне и коридоре - со светлыми обоями под покраску, а в ванной и туалете облицованы плиткой.

• Потолок в санузлах - окрашенный или подвесной, а в остальных комнатах - окрашенный или натяжной.

• На полу в зависимости от особенностей квартиры уложены ламинат, паркетная доска, керамогранитная или керамическая плитка.

• В санузле - ванна, унитаз, раковина, полотенцесушитель и смесители.

• На кухне - плита и мойка, по всей длине рабочей зоны уложен керамический фартук.

• В квартире - межкомнатные двери, стеклопакеты с москитной сеткой, есть люстры и светильники, розетки и выключатели. Металлические входные двери утеплены.

ЦИФРЫ

• 49 объектов мощностью 0,6 млн кв. м построено, из них передано под заселение 45 жилых домов;

• на 145 объектах (1,9 млн кв. м) ведется строительство;

• в проектировании 70 объектов мощностью 1,4 млн кв. м;

• начато переселение 19,2 тыс. жителей из 102 домов;

• снесено 15 жилых домов.

В санузле есть место и для стиральной машины. Фото: mos.ru

СКАЗАНО

Сергей Собянин, мэр Москвы: Проект должен завершиться в 2032 году

- Конечно, это сложный проект. Можете себе представить - миллион жителей надо переселить в новые дома? Миллион! Сегодня количество стартовых площадок нам позволяет проектировать и строить уже около шести миллионов квадратных метров. В 2032 году этот проект должен завершиться. Мы видим сегодня, что большинство объемов будет реализовано за эти сроки. Хотя я говорю, что это очень круто.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Андрей БОЧКАРЕВ, руководитель Департамента строительства Москвы: «Стартовые» площадки находятся во всех округах города

- Программа реновации жилищного фонда в городе Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5173 дома - около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает порядка 1 миллиона жителей.

Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. Начато переселение 19,2 тысячи жителей из 102 домов.

С целью оказания содействия гражданам при переселении в новых домах открыты Центры информирования, где можно получить консультацию представителей городских структур.

Введено в эксплуатацию 49 новых жилых домов. Ведется строительство 145 домов по программе реновации, в проектировании еще 70.