2019-12-18T14:17:42+03:00
Общество

Сайт-двойник продает билеты на аттракционы "Остров Мечты"

Представители парка рассказали, как не попасть на уловки мошенников
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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До открытия парка аттракционов "Остров Мечты" в Нагатинской пойме два месяца, а мошенники уже продают билеты.До открытия парка аттракционов "Остров Мечты" в Нагатинской пойме два месяца, а мошенники уже продают билеты.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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До открытия парка аттракционов "Остров Мечты" в Нагатинской пойме два месяца, а мошенники уже продают билеты. Люди пытаются купить билеты заранее, чтобы попасть в парк первыми и прокатиться на экстремальном аттракционе "Храм огня" и попробовать десерты в розовой зоне с гигантским мороженым "Кафе Хеллоу Китти", но оказывается, что это сайт-двойник. Представители "Острова Мечты" подтвердили, что это мошенники и предостерегает посетителей от покупки билетов с фальшивых сайтов.

- В последнее время постоянно появляются все новые мошеннические ресурсы, предлагающие приобрести билеты в тематический парк "Остров Мечты". Мы активно боремся с фейковыми сайтами, а также предупреждаем наших подписчиков в социальных сетях об обманных схемах, — рассказали "КП" в пресс-службе парка "Остров Мечты".

Как оказалось, у сайтов-двойников похожие названия (так делается специально, чтобы запутать покупателя), но и цены в разы выше - около 4200 рублей. В то время, как на официальном сайте билеты от 1900 до 2900 рублей

Купить официальные билеты можно, но только на сайте тематического парка.

- Билеты продаются только на официальном сайте проекта, - сказали в пресс-службе парка.

Представители парка рассказали, как не попасть на уловки мошенников

Представители парка рассказали, как не попасть на уловки мошенников

Частые вопросы, отвечают представители парка "Остров Мечты":

Что входит в билет?

- Билет в парк дает возможность совершить невероятное путешествие по восьми сказочным мирам и познакомиться с любимыми мультперсонажами. А также прокатиться на 27 аттракционах, посетить четыре интерактивных развлечения и посмотреть пять незабываемых шоу неограниченное количество раз. У вас будет 12 часов.

Почему такие дорогие билеты?

- Для сравнения, билет в крытый тематический парк Ferrari World стоит около 5 000 рублей, а в Universal Studios – от 7 до 16 тысяч рублей за 21 развлечение. Билет в Disneyland Paris стоит от 5400 до 6500 рублей за 35+ развлечений. В "Острове Мечты" более 35 развлечений, в том числе 27 механических и медиа аттракционов – это больше, чем во многих тематических парках мира, а цена при этом существенно ниже.

Как оказалось, у сайтов-двойников похожие названия (так делается специально, чтобы запутать покупателя), но и цены в разы выше - около 4200 рублей.

Как оказалось, у сайтов-двойников похожие названия (так делается специально, чтобы запутать покупателя), но и цены в разы выше - около 4200 рублей.

Что такое Fast Pass?

- Билет категории Fast Pass (быстрый проход) дает возможность попасть на большую часть аттракционов в ускоренном режиме: по укороченной очереди (по одному разу). Цена от 4 400 рублей в будние дни или от 5 100 рублей в выходные дни.

Будут ли другие категории билетов?

- На данный момент доступны только детская и взрослая категории, в будущем мы планируем запустить групповые билеты.

Когда все-таки открывается парк?

"Остров Мечты" начинает работу 29 февраля 2020 года. Однако дата торжественного открытия будет анонсирована позже. Вполне возможно, что День рождения парка будет не 29 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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