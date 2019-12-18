Возле торговых центров Москвы выходцы с Кавказа обложили данью таксистов и чужих на свою территорию не пускают

Весь столичный рынок такси состоит из кормушек - больших и маленьких. Это вокзалы, гостиницы, торговые центры, аэропорты, концертные залы, стадионы, рынки. Те места, где много людей. Бомбилы рыбачат возле них целыми толпами в надежде ухватить щедрого клиента. Живущего где-нибудь в Подмосковье. Да не с этой стороны города, а с противоположной. Чтобы зарядить тыщи полторы рублей и сразу одним заказом отбить аренду машины. Однако случайного водителя к рыбному месту не подпустят даже на пушечный выстрел. На рынке «Фудсити» пару лет назад был случай, когда шоферюга подкатил к одному из входов, не спросив разрешения у братков. Те не стали долго разговаривать и сломали таксисту руку. В марте прошлого года возле гипермаркета «Ашан» на 91-м км МКАД сотрудники полиции повязали трех уроженцев Чечни, собиравших дань с водителей (схема простая - заплатил десять тысяч рублей в месяц и лови клиентов хоть возле касс). Кстати, таксисты так и делают. Зазывают потенциальных пассажиров в тот момент, когда те еще за продукты не успели расплатиться. Ну а водители, не пожелавшие платить, стоят метрах в ста от главного входа и, можно сказать, ждут чуда. Авось кто-нибудь и до них дойдет.

Дележка территории происходит возле всех многолюдных объектов. Различие только в том, кто командует парадом. Далеко не везде это бандиты. Где-то и сотрудники ЧОП, которые обслуживают этот объект. Сколько с ними ни беседовал, отвечают одно и то же: если пускать всех подряд, получится бардак, какой был еще при Лужкове - до появления агрегаторов такси. Водители чуть ли не таранили друг друга, белым днем устраивали разборки, прокалывали колеса. И при этом умудрялись неплохо зарабатывать. Потому что цену заламывали, какую вздумается. Сейчас, соглашаются охранники, просто так к главному входу ТЦ не подъехать. Но машины там все равно стоят. А клиенту какая разница? Как выяснилось, есть. И существенная.

Дележка территории таксистами происходит возле всех многолюдных объектов.Фото: Павел КЛОКОВ

ДЛЯ ВАС ТОЧНО МЕСТ НЕТ

Ставлю простейший эксперимент. Вызываю машину «Яндекс.Такси» на Совхозную улицу и еду к торгово-ярмарочному комплексу «Москва» (Люблино). Это крупнейший столичный рынок. Младший брат легендарного «Садовода». Среди продавцов - полный интернационал. Есть даже индийцы.

Водитель «Хендай Соляриса» Мушфиг Шаммад Оглы сразу меня предупредил, что на территорию «Москвы» не поедет. Высадит неподалеку.

- А то еще подойдут, деньги потребуют, - объяснил таксист. - Я туда не суюсь никогда. Хотя с пассажиром, возможно, охранник и пустит. Записав номера в блокнотик. А пустого точно нет.

В итоге мне пришлось вылезти на перекрестке прямо на проезжую часть. «Пока светофор красный». И шкандыбать под дождем еще метров сто пятьдесят. Хорошо хоть, мы вообще остановились. А то бы этот Оглы дверь открыл, вытолкнул меня в лужу и умчался в туманную столичную мглу.

Ну а дальше невооруженным взглядом видно, что парковка возле торговых рядов - место для блатных. Остальные мнутся снаружи - там, где я вышел. Например, недалеко от парадных ворот есть площадка автошколы. И на ней сразу восемь авто. Все с маркировкой «Яндекса». Я разговорился с одним из водителей. Тот подтвердил, что проезд на территорию только для своих. Среди монополистов - компания «Экспресс». С ее наклейкой сотрудники ЧОП поднимают шлагбаум безоговорочно. Хочешь зарабатывать «Яндексом» или другим агрегатором, плати тысячу рублей в день. Месячный абонемент - 24 тысячи.

- А землякам есть скидка? - пошутил я.

- Разумеется, - серьезно ответил водитель. - Заправляют всем в основном чехи. Есть также выходцы из Дагестана и Азербайджана. Таджиков мало, они все на оптовом рынке «Фудсити». Там их поляна.

- Чехи?! - переспросил я.

Оказывается, так называют чеченцев.

Парковка возле торговых рядов - место для блатных.Фото: Павел КЛОКОВ

Я вернулся к шлагбауму. Возле него сотрудник ЧОП «Витязь» резво осматривает машины. Если госномера не читаются, его помощник, одетый в штатское, шурует щеткой. Затем открывается багажник, хотя водитель при этом (он же покупатель) из авто не выходит. Хотя и воровать там особо нечего, но смотрится это как-то не очень. Даже на таможне осмотр проводится в присутствии водителя. Сбоку прибита табличка - «Внимание, здесь производится осмотр ввозимого и вывозимого имущества и транспортного средства».

На территории, как и на любом рынке, суета. Грузчики с тележками. Челноки. Шаурма, чебуреки, самса. Приземистый пожилой узбек торгует сим-картами. Внутри та же самое, что и на «Садоводе». Торговцы облепляют тебя как пчелы и говорят, что такую зимнюю куртку, как у них, я больше нигде не куплю. Судя по тому, что стоит она две тысячи рублей, они правы. Пытаешься пройти дальше, но один из таджиков цепляется за штанину зубами. Я тащу его по грязному полу, но тот не сдается. И так до самого выхода.

А там уже очередной зазывала - в спортивных штанах и в туфлях с острыми носами.

- Такси не нужно, уважаемый?

- А сколько стоит?

- Если один поедешь до метро «Люблино», 200 рублей. Если подождешь, пока наберутся пассажиры, 50.

Смотрю, а это опять «Экспресс». Среди водителей есть и русские. Я соврал, что тоже таксист и хочу работать с ними. Меня отправили к общественному туалету, за которым синяя будка. В ней и сидят старшаки.

В маленьком открытом окошке я увидел двух молодых кавказцев. Один что-то считал на калькуляторе (вероятно, деньги), второй разогревал в микроволновке супчик. Увидев меня, старшаки чуть ли не в один голос крикнули:

- Мэст нэт.

- Так я же заплачу, - заявил я. - Лишь бы подъезжать к главному входу.

- Мэст нэт! - еще громче воскликнули ребята.

А когда узнали, что я работаю на «Яндекс», вообще замахали руками. Мол, без вариантов.

СЕГОДНЯ МЫ С ТОБОЙ ТАКСУЕМ

Эксперимент номер два. Стою на внутренней территории и с помощью того же агрегатора вызываю машину. Вижу, подъезжает. Метров сто осталось. Затем останавливается и звонит мне.

- Извините, а вы не могли бы выйти через ворота, я тут стою - на перекрестке.

- Так вы заезжайте, - говорю, - на территорию. Я возле третьего выхода.

- Охрана не пустит.

Я из принципа не поехал и отменил поездку. Зазывала в туфлях опять посоветовал сесть в их машину. Довезут в лучшем виде. Но почему я должен пользоваться услугой, которую мне навязали? Я этих экспрессных водил совсем не знаю. А, может, они карманные воришки. А, может, у меня есть шоферюга, которому я доверяю и вызываю только его.

- Бывает, что эти правила особо бойкие водители пытаются переломить, - сообщил «КП» руководитель общественного движения «Стоп-Нелегал» Евгений Грэк. - Нарочно подкатывают поближе к кормушке. После чего, как правило, возникает конфликт. Появляется местная крыша и для начала пытается объясниться словесно. Если не получается, в ход идут кулаки. Могут даже что-нибудь подбросить запретное в машину и вызвать полицию. Потом доказывай, что ты не верблюд. Такая ситуация практически везде. Попробуйте подъехать к гостинице «Украина» и половить пассажиров. Вам тут же укажут на выход.

В итоге я вышел из ворот и уткнулся в толпу откровенных нелегалов. В основном таджики на своих машинах, которые с утра до вечера встречают здесь людей и подвозят за 150 рублей до станции метро «Люблино». Благо, ехать всего восемь минут.

Но меня - без пробок - домчали за шесть.

ССЫЛАЮТСЯ НА ТРАНСПОРТНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Да, я сам недавно подрабатывал таксистом и подтверждаю, что на закрытых территориях работают только свои, - сообщил «КП» координатор «Общества синих ведерок» Петр Шкуматов. - Делается список, согласно которому охрана кого-то пускает, а кого-то нет. Это приводит к тому, что пассажир, которому удобнее сесть в машину сразу на выходе из торгового павильона, вынужден пользоваться теми авто, которые ему предлагают. Те, кто обслуживает эти участки, чаще всего объясняют ситуацию требованиями транспортной безопасности. Мол, наши машины все проверены. В отличие от тех, которые заезжают с улицы. Но, по сути, все понимают, что это просто бизнес. Хотите тоже угодить в волшебный список, платите деньги. Разумеется, неофициально. Без всяких чеков и квитанций.

БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ДУРДОМУ

Напоминаем, что начиная уже с 20 декабря, в столице резко возрастет спрос на такси. Это приведет к неизбежному росту цен. В час пик стоимость увеличится в три-четыре раза. При этом вообще не факт, что машина приедет вовремя. В прошлом году на агрегаторы было много жалоб. В самые загруженные часы они вообще перестали работать и реагировать на вызовы пользователей. Так что если вам нужно числа 30-го попасть в аэропорт, выезжайте заранее. И лучше аэроэкспрессом, который никогда не опаздывает.