Экс-главврача московского роддома отпустили под домашний арест

В среду, 18 декабря, в Пресненском суде Москвы решалась дальнейшая судьба Марины Сармосян, экс-главврача родильного дома 27 (при ГКБ имени Спасокукоцкого). Ее адвокаты настаивали на изменении меры пресечения на более мягкую. В итоге суд учёл доводы защиты.

- Решение суда Сармосян изменена мера пресечения на домашний арест до 6 февраля 2020 года, - сообщили "КП" в пресс-службе суда.

Напомним, 7 декабря, Савеловский районный суд предъявил ей обвинение по статье «Халатность» и арестовал на два месяца. В уголовном деле 4 эпизода и все связаны с неудачными родами: один ребенок погиб, трое стали инвалидами.

Более недели медик провела в СИЗО. В социальных сетях ее поддерживали многочисленные роженицы. Они запустили флешмоб с хэштэгом "Мой доктор Сармосян". А вот большинство коллег заняли выжидательную позицию. Единственный, кто открыто заступился за медика - Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии.

- Я считаю, что это вопиющий случай, когда главного врача по статье "Халатность" увольняют с должности за то что у нее на шесть тысяч родов один новорожденный умер и трое получили какие-то осложнения. Это медицина, это болезни. Мы не боги. То что она в СИЗО, это ужасно совершенно. За неумышленное осложнение врач не должен сидеть в тюрьме, - заявил Леонид Михайлович.

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Скандал в московском родильном доме 27 (при ГКБ имени Спасокукоцкого) случился на минувших выходных. Накануне с поста главного врача по собственному желанию уволилась Марина Сармосян. А на следующий день, в субботу, 7 декабря, Савеловский районный суд предъявил ей обвинение по статье «Халатность». Прокуратура требовала арест. Медику, не помогли даже четыре адвоката. Ближайшие два месяца Марина Армаисовна проведет в СИЗО. Такая мера пресечения для врача, да еще и для главного, пусть даже с приставкой «экс» — совершенно точно всероссийская сенсация. Раньше такого не было. Так что же она натворила и почему медики всей страны дружно требуют выпустить доктора на свободу? (подробности)