Наше Подмосковье. Едем за новогодним настроением

«У природы нет плохой погоды…» - поется в одной старинной песенке. Мысль, конечно, понятная, но многие жители Центральной России все-таки расстраиваются, что нынешний декабрь такой бесснежный. «До Нового года всего ничего, а праздничного настроения как будто и нет!» - жалуются знакомые. По прогнозам, в ближайшую неделю температура продолжит держаться около нуля, а снег если и будет идти, долго не пролежит, растает. Впрочем, это вовсе не повод унывать. Пусть нет снега, но новогодним настроением можно с лихвой зарядиться в удивительном Подмосковье! Мы сейчас расскажем о самых интересных событиях яркой программы «Зима в Подмосковье», которые обязательно нужно посетить дружной компанией или семьей в эти два оставшихся предновогодних уик-энда.

ДМИТРОВ: ПРАЗДНИК ПРЯНИКА

Культурный фестиваль «Дмитровский пряник» проходит уже четвертый год подряд. Не все знают, что до революции Дмитров славился своими печатными медовыми пряниками. Исторический факт: в 1858 году, когда государь-император Александр II посещал город с официальным визитом, его угощали именно пряником. Постепенно кулинарная традиция ушла в тень и сохранялась в основном благодаря энтузиастам, но недавно ее вновь начали возрождать в промышленных масштабах.

В этом году главный лейтмотив фестиваля - «Старый город». Поэтому на площадках очень атмосферно! В музейно-выставочном комплексе «Дмитровский кремль» проходит выставка уникальных пряничных изделий (в том числе авторских пряников), а на площадке рядом гудит ярмарка, где можно приобрести печатные лакомства и тут же их откушать с ароматным чаем.

И поспешите! В ближайшие выходные фестиваль закрывается.

Где: Дмитров, Загорская улица, 17.

Когда: 21 - 22 декабря.

КЛИН: В ГОСТЯХ У ЧАЙКОВСКОГО

Фестиваль искусств П. И. Чайковского в Клину, который проходит каждое лето, уже давно стал крупным международным событием. И вот уже второй год подряд он предстает перед любителями музыки в своем зимнем формате. Добро пожаловать на «Рождественские встречи у Чайковского»!

В ближайшее воскресенье, 22 декабря, московский театр «Школа современной пьесы» представит свою новогоднюю елку-мюзикл для детей «Часовщик» (представления начинаются в 12.00, 15.00). А 27 декабря (начало в 18.00) пройдет Симфонический спектакль по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Известный сюжет станет еще ярче под музыку Баха, Гайдна, Бетховена, Шопена, Рахманинова, Шостаковича. Их исполнит Московский государственный симфонический оркестр.

Где: Клин, улица Чайковского, 42.

Когда: 22, 27 декабря.

КЛИН: СКАЗОЧНЫЙ КАРНАВАЛ

Это уже традиция - каждый год по дороге из Великого Устюга главный Дед Мороз России непременно приезжает в Клин. И центр города погружается в атмосферу праздника и веселья. Сотни людей в костюмах известных сказочных и литературных героев пройдут по главной улице Клина - от сквера С. А. Афанасьева до Ледового дворца имени Валерия Харламова. Возглавит шествие, конечно же, сам Дед Мороз.

Присоединяйтесь! Как знать, может на этот раз Дедушка Мороз и со снегом нам пособит?

Где: Клин, Сестрорецкий парк.

Когда: 21 декабря, 12.00.

Фото: Пресс-служба правительства МО

КРАСНОГОРСК: «КАПРИЗНАЯ ЕЛКА»

Усадебный парк Архангельского и сам по себе сказка. Недаром же когда-то его прозвали подмосковным Версалем. Однако под Новый год он стал еще ярче, его зимнее украшение навеяно мотивами волшебной рождественской истории Гофмана про Щелкунчика.

Ну а главным новогодним событием Архангельского станет представление для детей от 3 до 11 лет «Капризная елка», которое будет идти в течение двух ближайших уик-эндов (по три сеанса в день - 11.00, 14.00 и 17.00). Это не просто шоу, это игра, в которой будут задействованы все маленькие гости. Детям покажут русские аристократические традиции встречи Нового года, отмотав полтора века назад. Это бильбоке и жмурки, бирюльки и блошки, кукольный дом с игрушками для девочек, а для мальчишек - железная дорога и целая армия оловянных солдатиков. Билеты на «Капризную елку» лучше приобретать заранее. На некоторые представления уже все раскуплено.

Где: городской округ Красногорск, поселок Архангельское. Дворец «Каприз».

Когда: 21, 22, 28 и 29 декабря.

ЩЕЛКОВО: «НОВОГОДНИЙ РАСКОЛБАС»

В самые предновогодние дни в Щелкове пройдет большой гастрономический фестиваль. Он так и называется - «Новогодний расколбас». Здесь можно будет купить фермерские продукты к новогоднему столу, а также стать свидетелем рекорда - организаторы фестиваля обещают сделать самую длинную в мире шаурму.

Где: Щелково, Талсинская улица, 1А (Щелковский рынок).

Когда: 27 - 30 декабря.

СОЛНЕЧНОГОРСК: БАРБЕКЮ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ

Еще один праздник кулинарных удовольствий пройдет в Солнечногорске. Фестиваль барбекю народов мира. Гости смогут отведать десятки блюд из мяса, которые готовят в разных странах.

Где: Солнечногорск, набережная озера Сенеж.

Когда: 28 - 29 декабря.

ЭТО ВАЖНО!

Самое полное расписание «Зимы в Подмосковье» - на сайте welcome.mosreg.ru.

КСТАТИ

В канун Нового года в Подмосковье откроются 236 ярмарок.

- Новогодние ярмарки начнут свою работу с 20 декабря. У каждой из них будет своя изюминка, - сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Например, в Красногорске можно будет посетить «Шоколадную фабрику Деда Мороза», а в Видном - «Экоферму Деда Мороза». В Долгопрудном будет работать «Почта Деда Мороза», в Коломне - «Кузница» сказочного дедушки, а в Серпухове - его «Кухня».

Интерактивную карту тематических ярмарок - Сказочных мест Деда Мороза - можно найти на сайте yandex.ru/maps/-/CghvvPIa.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Стань Дедом Морозом!

В Подмосковье стартовала акция: каждый из нас, взрослых, может стать персональным Дедом Морозом для одного из воспитанников десяти детдомов. Свои пожелания ребята оставили на елке, которую наряжали вместе с губернатором Андреем Воробьёвым.

«Дедом Морозом может стать каждый! - написал губернатор на страничке в Instagram (@andreyvorobiev). - Принимайте участие в нашей акции! Зайдите на сайт «Усыновление в Московской области» - http://usynovite.mosreg.ru/ и выберите пожелание».

Акция продлится до 26 декабря, поэтому если вы хотите сделать перед праздником большое доброе дело, поспешите!