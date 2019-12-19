Собянин поручил ускорить открытие новой детско-взрослой поликлиники в районе Бутырский

В следующем году жители Бутырского района смогут посещать новую современную поликлинику на улице Яблочкова. Здание уже построено, мэр Москвы Сергей Собянин попросил не затягивать с открытием поликлиники. Вместе с местными жителями 19 декабря Сергей Собянин осмотрел новое здание.

- Мы в прошлом году начали строить поликлинику, в этом уже и закончили. Уложились в короткие сроки. Я так понимаю, что востребованы и женская консультация и детское отделение. В каком состоянии они сейчас? - поинтересовался Сергей Собянин.

- Среднее. Старое есть старое. Но коллектив хороший, - сказала местная жительница Светлана.

- А новых врачей здесь практически и не будет. Будут привычный коллектив, привычные врачи, но это уже другой уровень поликлиники, полностью оборудована, хорошая логистика, просторные кабинеты.

Сейчас большая часть взрослых жителей Бутырского района прикреплена к филиалу № 4 городской поликлиники № 12 на улице Гончарова. В этом же здании часть помещений занимает женская консультация. Ремонта в здании не было более 25 лет. Сюда же были прикреплены дети, проживающие в Бутырском районе. Реальная загрузка поликлиники превышала норму. В этой связи начали строительство новой детско-взрослой поликлиники. В ближайшее время в нее переедут все три амбулаторных учреждения района.

Новое 7-этажное здание на улице Яблочкова площадью 10 400 кв.метров. Здесь будут работать 200 человек, из них лишь 10 – недавно принятые сотрудники.

Кабинеты наиболее часто посещаемых специалистов разместятся на нижних этажах, менее посещаемые и административные – на верхних этажах здания. Кабинеты забора крови и анализов, дежурные врачи будут работать на первых этажах. У детского и взрослого отделений будут разные входы.

В детском блоке смогут находиться одновременно 250 человек. Вести прием здесь будут: педиатры, отоларинголог, офтальмолог, невролог, кардиолог, эндокринолог, детский хирург, травматолог-ортопед.

- Создали дневной стационар на шесть коек, отделение медицинской профилактики с кабинетами "Здоровое детство", физиотерапевтическое отделение (массаж, ЛФК, ингаляторий), кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики, забора крови и анализов, выдачи справок и направлений, комната для кормления грудных детей, - рассказали в больнице.

Во взрослом блоке разместили отделение профилактики с кабинетом вакцинопрофилактики, блок врачей-специалистов, отделение врачей общей практики, отделение функциональной диагностики, дневной стационар на 10 коек, хирургический блок и отделение реабилитации.

Отделение лучевой диагностики, расположенное на 4-м этаже, будет общим для взрослых и детей. На 3-м этаже взрослого блока будет работать женская консультация.

В больнице просторные и светлые помещения, открытые пространства оборудованы удобными диванами и креслами. Созданы комфортные условия для врачей и медицинских сестер.

Мэр города рассказал, что это будет полностью оборудованная больница с просторными кабинетами.Фото: Алиса ТИТКО

Еще к лету будет благоустроена прилегающая территория, высадят зеленые растения, создадут парковку на 15 мест, построят подъездную дорогу.

Для пациентов новую поликлинику планируется открыть в ближайшие месяцы.

Дополнительно закуплено новое оборудование:

- для детского отделения – физиотерапевтическое оборудование, рентген, аппарат УЗИ и электрокардиограф;

- для взрослого отделения – рентген-аппараты, маммограф, флюорограф, аппарат УЗИ, 2 рабочих места для офтальмологов, ЛОР-установку, оборудование для измерения объёма легких, физиотерапевтическое оборудование, портативные установки для проведения кардиограммы и электроэнцефалограммы;

- для женской консультации – 2 автоматических измерителя давления на акушерский пост и гинекологические кресла.

КСТАТИ

Новые больницы и поликлиники

С начала 2019 года введены в эксплуатацию 6 объектов здравоохранения. В 2020-2023 годах планируется построить 58 объектов здравоохранения, в том числе 32 поликлиники, 21 больничный корпус и 5 подстанций скорой медицинской помощи.