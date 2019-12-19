Защитники медиков, или «профсоюз» провокаторов?

Напомним: утром 18 декабря Анастасия Васильева - председатель созданного при поддержке Алексея Навального профсоюза «Альянс врачей», появилась на врачебной конференции гинекологического отделения ГОКБ №1. С таких конференций начинается каждый рабочий день во всех московских больницах. Врачи обсуждают сложные случаи, тактики лечения, делятся информацией о поступивших пациентах.

В этот момент в помещении появляется Анастасия Васильева, которая хочет защитить медработников от угрозы увольнения якобы из-за закрытия московской гинекологической больницы №11 (филиал ГКОБ №1) . Главный врач больницы Всеволод Галкин просит ее покинуть комнату для совещаний. Но это было только начало.

- Проникнув в больницу, Анастасия Васильева сорвала работу утренней врачебной конференции, - заявил главврач.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/750628" frameborder="0"></iframe> Видеобращение Галкина Всеволода Николаевича.

Надо сказать, что это не первая акция в подобном ключе с участием Васильевой. Аналогичный случай произошел в марте, когда Анастасия Васильева призвала врачей районных больниц Новгородской области начать итальянскую забастовку. А потом приехала без предупреждения в одну из них - Окуловскую ЦРБ, и устроила скандал. Как оказалось, ни о какой забастовке сотрудники не помышляли. Однако это не помешало «профсоюзу» врачей распространить фейк о состоявшейся забастовке.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель координационного совета «Движения против рака» Николай Дронов высказал мнение, что «Альянс врачей» — это провокационная организация, которая ловит хайп, паразитирует на временных трудностях системы здравоохранения, пытается нажить себе политические очки на любой теме.

В Москве случилось даже маски-шоу. В то время, когда Анастасия Васильева «защищала» медиков, в коридорах больницы появились сотрудники Росгвардии.

В соцсетях это было преподнесено так, будто руководство больницы с помощью силовиков хочет уйти от ответов на острые вопросы.

- Как главный врач, заявляю: ни я, и никто из сотрудников администрации больницы Росгвардию не вызывал. Кнопка тревожного вызова была нажата сотрудником ЧОПа по просьбе неизвестного лица. И здесь я бы хотел отметить, что наши методы работы совершенно другие: это доброжелательное и коллегиальное обсуждение возникающих в коллективе вопросов и проблем, -сообщил Всеволод Галкин.

Из-за утреннего инцидента в больницу приехал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

- Я поехал в больницу, чтобы на месте прояснить ситуацию и поговорить с коллективом. С коллективом поговорил, встреча продолжалась около двух часов. Говорил о том, что Департамент здравоохранения в состоянии отследить судьбу абсолютно каждого сотрудника этих гинекологических отделений. А это значит, что 30 врачей, 30 медицинских сестер, другие сотрудники будут трудоустроены в 45 любых отделениях, в которых коллеги будут заинтересованы, с обеспечением достойных условий работы и дальнейшего профессионального роста. 16 человек уже такое желание выразили и трудоустраиваются в основное здание, в новый онкохирургический корпус, онкогинекологическое отделение на территории этой онкологической больницы, - заявил Алексей Хрипун.

По словам главы департамента, сотрудники сами могут выбрать, в какую именно больницу они могут пойти. А с учетом того, что коллектив сформировавшийся, делает хорошую работу, но в плохих условиях - он достоин того, чтобы сотрудники, которые там работают, имели другие условия работы.

- Мы говорим: назовите гинекологические отделения в Москве, где вы хотите работать дальше, и мы вас туда трудоустроим. То, что не будет меньше оплата труда, - это точно, думаю, что будет больше, - отметил Алексей Хрипун.

Кстати, уже 16 сотрудников из 62 человек медицинского персонала скоро выйдут на работу в другой филиал больницы, который в октябре открылся после капитального ремонта на Загородном шоссе.

Сегодня это гинекологическое отделение заполнено на 50%! Больных везут в многопрофильные клиники, а не потому, что их мало. Этоединственное гинекологическое обособленное отделение, которое не входит в структуру многопрофильной клиники. Все остальные отделения находятся в структуре многопрофильных городских больниц, что соответствует всем мировым стандартам. В это отделение никто не может направить, ни из женских консультаций, ни из родильного дома. Примерно половина коечного фонда в году пустует.

Скорая везет гинекологического пациента преимущественно в многопрофильную больницу. Кстати говоря, объем операций в отделении около 2% от всех объемов гинекологических оперативных вмешательств в городе.

Возникает вопрос: имеет ли смысл гинекологическое отделение возвращать после капитального ремонта и делать капитальный ремонт с техническим заданием под ту же самую деятельность, которую они осуществляли. Не имеет такого смысла. Почему? Потому что в Москве помимо этого отделения еще 45 таких гинекологических отделений в 33 многопрофильных больницах, которые функционируют на основе улучшенной инфраструктуры, с новым оборудованием, с новыми технологическими условиями и так далее. И совершенно с другими условиями для пациенток.

Какие? Это крупнейшие городские клиники – Первая градская больница, ГКБ №13, ГКБ им.Давыдовского, Баумана.

Ремонт будет!

Первый корпус (6 - этажное панельное здание) был построен в 1979 году. Помещения уже не соответствуют современным правилам и нормам оказания медицинской помощи. Есть существенный износ систем коммуникаций, невооруженным взглядом заметны повреждения фасада, по которому расползаются трещины, осыпается окраска. В настоящее время для лечебных целей в корпусе используются только два этажа, остальные закрыты как непригодные для оказания медицинской помощи.

Не соответствуют современным стандартам и устройство операционных, системы вентиляции, шлюза, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима. Фактически нет отделения реанимации! А это хирургическое отделение, между прочим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/750627" frameborder="0"></iframe> Видео помещения больницы.

В этом корпусе ремонт будет. Второй корпус, двухэтажный, на примыкающей территории, продолжит свою работу. Между прочим, он 1909 года постройки и ремонт в нем также не проводился. Его вообще не трогают. А то начали было муссировать слухи про коммерческую застройку, что корпус сразу же кому-то передают. Делят шкуру не убитого медведя. Корпус остается, и в нем будет продолжена медицинская деятельность.

Медицинский объект будет сохранен!

Медицинская направленность объекта будет сохранена. И об этом Депздрав заявил официально. Корпуса остаются в системе Департамента здравоохранения города Москвы.

После ремонта здесь будут открыты востребованные в городе койки для оказания бесплатной паллиативной помощи.

Как стало известно, здание ГКОБ 1 передадут Центру паллиативной помощи Нюты Федермессер. Об этом сообщила на своей странице в Facebook учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. «Никто не собирается закрывать больницу в 1-м Щипковском переулке. Более того, никто даже не собирается воровать миллионы на бездонном ремонте. Эти корпуса передаются нам, Центру паллиативной помощи, для организации там паллиативной помощи и коек сестринского ухода. Это очень востребованная помощь. В государственных клиниках города сестринских коек нет. Совсем. И для организации этой помощи вполне подходят два корпуса в Щипковском переулке. А вот для качественной гинекологической помощи эти корпуса не подходят», - написала Нюта Федермессер, призвав журналистов «не лепить громкие заголовки» при освещении ситуации с ремонтом корпусов в больнице.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Алексей Хрипун: Всему коллективу отделения гинекологии ГКОБ №1 предложено продолжить работу во вновь создаваемых отделениях ГКБ №24 и ГКОБ №1

19 декабря в гинекологическом отделении филиала №2 ГКОБ №1 на общем собрании коллектива было объявлено о создании в ГКОБ №1 нового онкогинекологического отделения №2 на основной территории больницы по адресу Загородное шоссе, 18 а. Отделение будет создано на базе нового онкохирургического корпуса, который открыт в октябре этого года после капитального ремонта. Сегодня это новейший онкохирургический центр, оснащенный самым современным оборудованием с возможностью проведения более 7,5 тысяч операций ежегодно.

Всем сотрудникам филиала 2 в 1-м Щипковском пер. было предложено несколько вариантов трудоустройства. А именно, сохранение рабочего места в ГКОБ № 1 с переходом в новое отделение больницы. Также, по результатам встречи, проведённой накануне, было принято решение об открытии нового отделения гинекологии в многопрофильном скоропомощном стационаре ГКБ №24, куда было предложено перейти всему коллективу отделения гинекологии №2.