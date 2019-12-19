2019-12-19T22:10:32+03:00
Общество

Московское метеобюро: На Новый год в Москве все-таки выпадет снег и похолодает!

Но перед этим аномально теплый декабрь-2019 побьет еще парочку температурных рекордов
Юлия СМИРНОВА
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Снегопад в Москве 4 декабря 2019 года. С тех пор погода в городе стоит совсем не зимняя.Снегопад в Москве 4 декабря 2019 года. С тех пор погода в городе стоит совсем не зимняя.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Аномальная зима уже два дня кряду бьет температурные рекорды. Максимум для 19 декабря был перекрыт аж в час ночи, термометры показывали +6,5 градуса. Вообще-то такая температура по ночам бывает у нас в мае, а никак не во второй половине декабря! К небывалой теплыни в четверг добавился и необычный для зимы ветродуй — реальный шторм с порывами до 22 метров в секунду.

- В среду и четверг Московская область была в теплом секторе атлантического циклона, который стремительно перемещался с Балтийского моря на Вологодскую область, а сейчас ушел на восток, к Уралу, - называет виновника аномалий главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Он принес и рекордный всплеск тепла, и очень сильный ветер - это редкое явление для декабря, обычно задувает в средней полосе летом.

Москве еще повезло. В Вологде тот же самый штормовой циклон по имени «Ксандр» повалил главную городскую елку со всеми украшениями. Но и в столице о Новом годе, до которого всего десять дней, напоминает лишь иллюминация.

- А чего-то зимнего в прогнозах нет? Снега там или мороза? - спрашиваю у Татьяны Поздняковой.

- Пока нет. В пятницу и выходные немного похолодает, до +2...+3 градусов, будет сухо, может даже выглянуть солнце. Зимней назвать такую погоду сложно. Потом южный циклон принесет новую волну тепла: в воскресенье +5, в понедельник, вторник и среду до +7 градусов. Скорее всего, снова будут перекрыты температурные рекорды. Но все же у москвичей есть шанс встретить Новый год со снегом: 28 — 29 декабря,мы ждем мощного затока воздуха из Арктики, он принесет снег и легкий морозец. О сильных холодах речь не идет, подморозит лишь слегка.

Кстати, нынешний декабрь — еще не самый теплый в истории метеонаблюдений (а ведутся они в столице 140 лет). Средняя температура месяца на 5,9 градуса зашкаливает за климатическую норму. А бывали декабри, на 7 градусов ее перекрывавшие. Но берем выше: весь 2019 год в Москве совершенно точно станет самым теплым в истории!

РЕКОРДЫ ДЕКАБРЯ

Дата - Рекорд за 140 лет метеонаблюдений - Температура в 2019 году

18.12 +5,3 (1886) +5,6

19.12 +5,3 (1982) +6,5

20.12 +5,0 (2015) +2

21.12 +9,1 (2015) +3

22.12 +8,0 (2015) +5

23.12 +5,9 (2015) +7

24.12 +9,2 (2015) +7

25.12 +4,1 (2015) +7

*Два суточных рекорда уже побиты (18 и 19 декабря). Для остальных дат даем прогноз Гидрометцентра России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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