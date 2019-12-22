На салатовой линии метро появится дополнительная станция «Южный порт»

На маршруте Люблинско-Дмитровской линии построят еще одну станцию метро - «Южный порт». Строителям предстоит сложная работа, ведь возводить новую станцию придется на действующей линии, но у метростроителей такой опыт уже не первый (например, станция метро «Беломорская» на Замоскворецкой линии). Работы планируют начать в 2021 году.

- По нашим оценкам, новая станция сможет принять первых пассажиров уже до конца 2023 года, – сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Необходимость в строительстве станции между существующими «Кожуховской» и «Печатниками» возникла в связи с активным развитием промзоны «Южный порт». Это территория на юго-востоке Москвы — в границах Южнопортовой улицы, 2-го Южнопортового проезда и железной дороги. Инвестор планирует построить жилой квартал с необходимыми социальными объектами. Здесь появятся две гостиницы, мотоклуб, физкультурный центр, трамвайное депо, центр обработки электронных данных, многоярусный паркинг и склады Часть объектов будут размещены в существующих производственных зданиях после того, как там пройдут ремонтные работы.

Новую станцию будут возводить над уже действующей линией метро, как станцию «Беломорскую» на Замоскворецкой линии.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Напомним, сейчас ведутся работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Селигерская» до поселка Северный. На проектирование и строительство выделено более 48,7 млрд рублей. Уже запущен тоннелепроходческий щит, начата проходка левого пути к будущей станции «Лианозово». Строители планируют построить тоннель под МКАД без перекрытия движения.

Продлят салатовую ветку на 6 км. На этом участке появятся три станции: «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Поселок Северный» («Физтех»).

- У нас нет сомнений в том, что в 2022 году поезда поедут до поселка Северный, – сказал Марат Хуснуллин.

В будущем на базе станции «Лианозово» создадут транспортно-пересадочный узел, где будет пересадка на пригородные поезда Савеловского направления железной дороги, а также на автобусы.

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