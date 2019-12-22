Зайцы и снеговики в скафандрах: космическая новогодняя ночь на Тверской улице

Веселый снеговичок и трогательный заяц в скафандрах, ракеты и планеты солнечной системы появятся на Тверской улице 31 декабря — москвичей ждет космическая новогодняя ночь. На главной улице Москвы, которая вновь будет пешеходной, устроят большой праздник с концертами звезд, спектаклями, спортивными и цирковыми шоу.

Пока к празднику только готовятся. Погулять по такой праздничной Тверской улице и сфотографироваться с космическими снеговичками можно будет с 31 декабря по 5 января.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

На трех праздничных площадках установят арт-объекты в виде ракет, планет солнечной системы и космонавтов. Украсят улицу светодиодными серебристыми снежинками высотой около метра, всего их будет более 900 штук. Праздник не обойдется без елки, на Тверской их установят сразу четыре. Каждая - семь метров. А украсят их игрушками в виде дирижаблей и воздушных шаров, разноцветных ракет и фигурок космонавтов. Среди необычных интерактивных арт-объектов будут двухметровые «Часы желаний» - как «песочные», но вместо песка светящиеся синим и белым светом шарики. Загадывать желания надо, перевернув часы, тогда обязательно сбудется.

Новогодняя площадка будет украшена "планетами" Солнечной системы.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Если придете на праздничную Тверскую со стороны Пушкинской площади, то сразу же увидите пятиметровые «Башни-ракеты», внутри которых настоящие часы — можно будет рассмотреть шестеренки и маятники. Здесь же установят трехметровую фигуру космонавтки с кошкой в руках. Не волнуйтесь, у кошки тоже есть скафандр.

Внутри пятиметровых ракет будут часы.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Недалеко от Тверской площади будут скульптуры собак-космонавтов Белки и Стрелки, с которыми можно сфотографироваться в их космическом корабле. Напротив Камергерского переулка расположится площадка для сноубординга и тюбинга. А еще скульптура в виде двух космонавтов-«рыбаков»: они ловят на удочку звезды из кратера на луне.

Недалеко от Тверской площади будут скульптуры собак-космонавтов Белки и СтрелкиФото: Агентство городских новостей "Москва"

- Отдохнуть и погреться можно будет в любой из четырех лаунж-зон. Их оформят в виде сквозных аллей из заснеженных деревьев, а внутри каждой установят удобные лавочки и по одному безопасному очагу, - рассказали в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На Тверской будут установлены скульптуры космонавтовФото: Агентство городских новостей "Москва"

Узнать еще больше о космических путешествиях можно будет, пройдя через 15-метровый тоннель «Космос», под потолком которого подвешены скульптуры в виде космических аппаратов «Восток», «Луноход» и первого искусственного спутника Земли.

Погулять по такой праздничной Тверской улице и сфотографироваться с космическими снеговичками можно будет с 31 декабря по 5 января.