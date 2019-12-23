Погода в Москве 23 - 28 декабря: Вместо снега и морозов - рекордные +8 градусов!

Если и есть у москвичей надежда встретить Новый год 2020 со снегом, то вся она - на три финальных дня 2019-го. Возможно, после 29 декабря будут какие-то перемены. А в прогнозах Гидрометцентра России о погоде в Москве на 23 - 28 декабря на зиму нет и намека.

В понедельник, 23 декабря, пасмурно и дождливо. Даже ночью +3…+5 градусов, а днем потеплеет аж до +8 градусов. А это небывалая цифра. Рекорд для 23 декабря +5,9 градуса, установлен совсем недавно, в 2015 году.

Во вторник, 24 декабря, круглые сутки температура одинаковая, +4…+6 градусов. И по-прежнему серо и сыро. Температурного рекорда не предвидится - в 2015 году в ту же дату зафиксированы +9,2 градуса.

В среду, 25 декабря, и ночью, и днем +2

…+4 градуса. Небо затянуто тучами, но обойдется без осадков. И такая погода тоже на грани рекорда. Максимум для 25 декабря +4,1 градуса, держится все с того же 2015 года.

В четверг, 26 декабря, ночью -3…+2 градуса (по меркам нынешнего аномального декабря это даже холодно, ниже нуля!), днем -1…+4 градуса. Облачно, небольшие осадки - в зависимости от времени суток и района области это может быть мокрый снег, снег с дождем или дождь. Снова возможен рекорд по теплу. За все 140 лет метеонаблюдений самая высокая температура для 26 декабря зафиксирована в 2011 году, +3,6 градуса.

В пятницу и субботу, 27 - 28 декабря, по ночам около нуля, днем 0…+5 градусов. Пасмурно, с небольшими осадками. Но, скорее всего, без рекордов - максимум для 27 и 28 декабря одинаковый, +5,8 градуса, и теплее всего в этих числах было в одном и том же 2011 году.

Как видите, все главные теплые аномалии в конце декабря происходят даже не просто в XXI веке, а буквально в последние десять лет. Климат столицы меняется на наших с вами глазах. И декабрь 2019 года уже точно войдет в историю московской погоды.

КСТАТИ

Зиму в Москве съедают другие времена года

«Весна, лето, осень, зима... и снова весна». Помните гениальный фильм Ким Ки Дука? Впрочем, если не помните, не суть. Потому как если бы режиссер решил перенести действие фильма в современную Москву, название пришлось бы менять. Примерно так: «Весна, лето... Стоп, а это точно лето? Осень, зима… Зима-а-а? Где же зима?» (подробности)