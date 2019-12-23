Новогодние выставки в Москве: елки в перьях и мистические шары

Москва пока не радует снегом, хотя Новый год уже совсем скоро наступит. И взрослым, и детям уже хочется праздника. "КП" советует, куда сходить за новогодним настроением.

Елки в перьях

Оказаться в сказочном лесу в канун Нового года реально, не выезжая из Москвы. Волшебное настроение подарит выставка "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади". Вот уже 12-й год подряд на линиях ГУМа "вырастают" чудесные елочки - яркие и непохожие друг на друга, такие разные, но все – необыкновенные. Их ровно 100. В этом году можно увидеть елочки вверх тормашками в рамках, украшенные серебристыми перьями, черными футболками, овечками, пушистыми шарами и мишками.

Где: ГУМ, Красная площадь, 3. Ближайшая станция метро "Охотный ряд".

Когда: до середины января 2020 года.

Стоимость: бесплатно.

Фото: предоставлено Московским планетарием

Ретро игрушки и открытки

Новогоднюю выставку раритетных елочных украшений и коллекционных открыток на тему космоса подготовил Московский планетарий. Они были выпущены ограниченным тиражом и сейчас их найти в Москве почти невозможно. На открытках Дед Мороз сменил сани на ракету, поздравлял с Новым годом с орбиты, первые советские луноходы. Еще фигурки Деда Мороза из папье-маше и красочные иллюстрации художника-графика Олега Эстиса для книги "Сказочные приключения маленького астронома".

- Также будут раритетные подарочные коробки с изображением знаменитых собак-космонавтов Белки и Стрелки для Кремлевской елки. Отдельная тема - после запуска спутника в 1957 году и полета Юрия Гагарина в 1961-м, на фабриках производства елочных игрушек начали выпускать стеклянные ракеты, спутники и фигурки космонавтов в скафандрах и на прищепках, - рассказали в пресс-службе Московского планетария.

Где: Московский планетарий, Садовая-Кудринская улица, 5 строение 1. Ближайшая станция метро "Краснопресненская".

Когда: до конца января 2020 года.

Стоимость: увидеть выставку можно по входному билету (600 рублей) в Большой звездный зал Московского Планетария.

Фото: предоставлено Mystic Universe

Мистические красочные шары

Выставка Mystic Universe - это целое новогоднее шоу. Это танцевальные и поэтические перформансы, сессии саунд-хиллинга, световые картины, новогодняя ярмарка подарков и украшений и костюмированные экскурсии.

- Погрузиться в праздничную атмосферу помогут тотальные инсталляции в виде огромных красочных шаров, зеркальные комнаты, фотозоны с рождественскими атрибутами. Маленьким гостям тоже будет чем заняться: арт-терапия, рисование светом, создание рождественских сувениров и просмотр мультфильмов в 3D-куполе, - рассказали в pr-агентстве "Бедуш&Маренникова".

Где: Центр дизайна и современного искусства Artplay, 3 строение, подъезд 3В. Нижняя Сыромятническая улица, д.10. Ближайшая станция метро "Курская".

Когда: 2-8 января 2020 года, с 12.00 до 0.00.

Стоимость: от 1200 рублей.

Фото: предоставлено автомузеем "Моторы Октября"

Ретро открытки и машины

Самый крупный музей ретроавтомобилей "Моторы Октября" приглашает посмотреть не только на легендарные машины "Зил", "Чайка", "Москвич", но и на новогоднюю выставку с ретро открытками, приглашениями на елку и игрушки, которым более 50 лет. Всего на выставке представлено около 200 экземпляров.

- Самая старая открытка датирована 1914 годом. Она сохранилась в единственном экземпляре в мире. Экспозиция включает преимущественно открытки советского периода, начиная с 1920 года и до 1980 года, - рассказали в pr-агентстве "Бедуш&Маренникова".

Где: автомузей "Моторы Октября", Самокатная улица, 4. Ближайшая станция метро "Площадь Ильича".

Когда: с 15 декабря 2019 по 15 января 2020 года, с 10.00 до 21.00.

Стоимость: 450 рублей - детский, 650 рублей — взрослый.

Фото: предоставлено Christmas Art

Игрушки с мышками и мастер-классы

Стимпанк, декупаж, роспись по дереву и фарфору — вот с чем готовы познакомить на мастер-классах в галерее "Christmas Art". Причем не важно умеете ли вы рисовать или нет. Не хотите рисовать, тогда можете сделать индивидуальный заказ — с портретом или рисунком, который вы хотите. Самый простой вариант — посмотреть имеющиеся шары в галерее и купить.

- Есть шары в виде мышки или котика, пингвина, павильона ВДНХ, Щелкунчика, шишки, елочки или лошадки. Есть и традиционные круглые шары с разными рисунками, - рассказали в галерее "Christmas Art".

Где: проспект Мира, 119, строение 327. Ближайшая станция метро "ВДНХ".

Когда: в будние дни — с 12.00 до 20.00, в выходные — с 12.00 до 18.00.

Стоимость: вход — бесплатный, мастер-классы — 1500 рублей (около 2 часов).