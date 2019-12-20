Датскую или русскую, а может в аренду: выбираем живую елку для квартиры в Москве

Последние годы многие ставят дома искусственную елочку в ведерке. Потратил один раз 3000 рублей — удобно и дешево. Но и вот та магия, когда в квартиру вносили с мороза живую ароматную елку, тоже потерялась. Новый год уже скоро и хочется перемен — например, купить живую елку.

Русская елка или датская?

Первыми продавать елки стали крупные магазины и продавцы интернет-сайтов. Самовывоз – бесплатно, доставка – от 600 рублей. Выбор огромный: датские, европейские, норвежские, канадские, голубые колючие елки.

- А русские есть? – звоню в магазин «Елки.ру».

- Есть отечественные елки от 900 рублей и сосны от 1100 рублей. Можно заказать хоть лапник (букет из веток) от 350 рублей, хоть маленькую елочку в горшке на стол за 1500 рублей – малышка всего 50 см, - отвечает консультант.

- А вообще, какая елка простоит дольше остальных?

- Датская елка - очень стойкое новогоднее дерево. Можно сказать, что лидер по этой части среди срезанных деревьев. Такая елочка после установки в квартире и при правильном уходе может радовать вас три-четыре недели.

Пихту Нордмана 100-125 см можно купить за 999 рублей в гипермаркете «OBI», в магазине «Leroy Merlin» самое бюджетное предложение – кипарисовик «Элвуди» (9х32 см) за 111 рублей, метровая пихта за 948 рублей.

- Пихту очень любят за элегантный вид и стойкость иголок к осыпанию. Это прямо идеальный выбор для тех, кто не любит убирать иголки с ковра, - говорят в магазине «Садовод.Орг». – У нас метровую пихту Фразера можно купить от 6900 рублей. Хочется сразу предупредить - машину нужно подготовить, эти пихты очень смолянистые. Нужна упаковка в стрейч пленку, но хранить в ней пихту несколько часов. И не перевозите ее на крыше автомобиля или в открытом кузове.

На базаре не поторгуешься

В столице уже открылись и елочные базары. Работают с 8.00 до 22.00. Их в этом году 284 (развалы и торговые точки возле магазинов).

- На всех елочных базарах во всех округах Москвы представлен довольно широкий ассортимент: отечественные и зарубежные ели. Можно приобрести и сосну, и лапник, чтобы создать дома уютную, праздничную атмосферу, - сказал Алексей Немерюк, глава Департамента торговли и услуг Москвы.

Иду на Тишинскую площадь. Ассортимент традиционный: ели, сосны, пихты. Хвойные в основном из Перми Ульяновска, Саратова, а также из Дании. Цены даже ниже, чем в прошлом году. За российскую елку просят от 700 рублей за метр, а за зарубежную - от 2500 рублей за метр.

- Какая пахнет лучше? - спрашиваю.

- Пахнут лучше российские, - говорит продавец.

- А простоит дольше какая?

- Из Дании.

- А скидки есть?

- Нет.

А вот вам и лайфхак (о таком сами продавцы, особенно в начале торговли, не говорят). Если хотите сэкономить, то можно приходить 31 декабря часиков в 20.00-21.00 и купить елочку практически даром, даже бесплатно забрать. Ведь непроданный товар продавцам придется отдать в зоопарк животным или на переработку.

Кстати, один елочный базар в столице реализует за 10 дней от 150 до 300 елей. Если считать по максимуму, то в столице до 31 декабря продадут 85 200 живых елок.

И если здесь елки обычные, то на ярмарке на Красной площади можно купить vip-елку: нормандскую пихту (сруб) или ель канадскую в горшке.

- Новинка этого года – 70-сантиметровые елки в горшке по 4120 рублей. Это и экологично, и красиво. После Нового года елочку можно высадить на даче, - рассказывает продавец. - Цена на пихту зависит от высоты. Например, 150 см – 5500 рублей, 200 см – 8500 рублей, самая дорогая 300 см – 16 000 рублей, но такую берут для дома, где в зале высокие потолки, в квартире трехметровую елку, конечно, не поставишь.

- А какие чаще всего берут?

- 1,5 метра, это оптимальная для квартиры елка. Мы упакуем в сетку. Доставки деревьев домой в этом году нет, но возле выхода с ярмарки удобно погрузить елку в личную машину или такси, - говорит продавец.

Экологическая акция: елка напрокат

Еще один вариант — взять елку в аренду. Стоит сразу сказать, что это дороже, чем деревце с елочного базара. Конечно, тут возникает вопрос: а в чем прикол?

- В осознанном потреблении с высадкой. Именно в прокате и прикол. Не вам одной послужит елочка. Мы елку вам привезем, она порадует вас все праздничные дни, потом заберем и весной высадим в грунт, - объясняет Людмила Булавкина, сооснователь сервиса аренды «Rentmania».

Такой экологической акцией компания занимается уже три года. В этот раз москвичи и жители области возьмут в аренду 600 елочек.

Конкретно

Как взять елку в аренду?

1. Выбрать на сайте rentmania.com размер елочки: 130 см (7900 рублей) или 150 см (10900 рублей).

2. Выбрать цвет елочки: зеленая ель Оморика или ель голубая Глаука. Все деревья привезли из питомника (Германия).

3. Выбрать день доставки и оплатить (только картой). Елочку дадут в аренду максимум на три недели (в период с 15 декабря по 10 января), поэтому цена не зависит от дней. Доставка по Москве бесплатная, за МКАД — доплата 30 рублей за км.

4. Получить инструкцию: когда елочку поливать, почему не ставить возле батареи и беречь корневую систему от кошек. А если не соблюдать правила и вернуть пожелтевшую елку, без веток, то будет штраф? Нет. Но лучше помнить, что елочка живая и желательно вернуть в нормальном состоянии.

Важно

Чтобы елочка стояла дольше

Существуют разные вещества, которые используются для повышения устойчивости елки к осыпанию иголок. Есть химические и народные, в том числе сахар, аспирин, отбеливатели, аскорбиновая кислота, газировка. Однако наилучшая устойчивость игл к осыпанию: использование чистой водопроводной воды, не ставить елку вблизи батареи и постараться обеспечить прохладную температуру в комнате (в идеале). Добавки не нужны.

- Перед установкой елки лучше сделайте горизонтальный срез - отпилите несколько сантиметров. Обновление среза очистит забитые смолой каналы и поступления воды по стволу елки станет лучше, - советуют продавцы.