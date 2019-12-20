Как я покупал елку в Москве

И все же без снега зелёные красавицы выглядят диковато. Как будто в окрестности Сахары привезли лыжи с коньками и пытаются втюхать их беспечным гражданам. И те с удовольствием ведутся. В надежде, что погода скоро изменится.

Хотя диссонанс возникает только на улице. Дома елочка смотрится очень даже красиво. И не важно, плюс за окном или минус. У некоторых она умудряется простоять до майских праздников. И ничего.

Всего в Москве открылось 284 елочных базара (как на открытом воздухе, так и в магазинах). Выбор очень большой. От наших русских дешевых полуоблезлых сосенок, срубленных под Пермью, до мощных ароматных датских ёлок, у которых иглы с детский мизинец, и цена 14 тысяч рублей. За эти деньги можно купить 13 наших российских елочек и обставить ими всю квартиру (установив даже в туалете).

Я от такого ассортимента превращаюсь обычно в классического лоха с тревожным и очень задумчивым лицом. Что взять? Наш отечественный экземпляр и, правда, выглядит как-то не очень. Как разведёнка с невыплаченной ипотекой и двумя маленькими детьми. Многих иголок не хватает. А те, что на месте, уже начали желтеть. Подозреваю, что к Новому году от этой старушки вообще ничего не останется.

Простоит до конца января, - уверяет продавец елочного базара на Тишинской площади Роман Климов. - К тому же на ней игрушки будут висеть, мишура. Все эти изъяны никто не заметит.

Простоит до конца января, - уверяет продавец елочного базараФото: Павел КЛОКОВ

- А у вас уже что-нибудь купили?

- Пока нет. Мы полтора часа, как открылись. Ещё все-таки только двадцатое число. Дурдом начнётся через неделю. Когда брать будут все подряд. И с ипотекой. И без.

Чтобы ветки не топорщились, деревья засовывают в специальную пушку и упаковывают сеткой (стоит услуга 100 рублей). Чтобы ели не уперли, уличные базары будут работать и ночью тоже. То есть круглосуточно. По словам Климова (а он уже торгует не первый год), обязательно случаются покупатели, которые приходят за елкой в четыре утра. С таким видом, как будто ничего странного не происходит.

- Мне, пожалуйста, вот эту маленькую, - услышал я за спиной мужской голос.

Дядя даже толком не рассмотрел, чем торгуют на базаре, и сразу выбрал микроскопическую елочку в комнатном горшке. Оказалось, из-за ребёнка. Дома годовалый мальчишка. Ползает по полу как красноармеец. А потому в этом году решили обойтись мини-вариантом. Который можно поставить на стол подальше от малыша. Запах есть - и хорошо.

И все же без снега зелёные красавицы выглядят диковатоФото: Павел КЛОКОВ

Второй покупатель приобрёл лапник из веток. Тоже, говорит, для аромата. Связываться с игрушками и гирляндами неохота, а это походный вариант. Я тем временем ухватил такую красавицу, какую не стыдно в кабинете президента поставить. Пушистая, зелёная, пахучая.

- Двенадцать тысяч, - сказал продавец.

Я положил дерево обратно. Пожалуй, подумаю ещё. Время есть.

Чтобы ветки не топорщились, деревья засовывают в специальную пушку и упаковывают сеткойФото: Павел КЛОКОВ

ЦЕНЫ

(зависят от происхождения и высоты - от одного до трёх метров)

Ель русская - от 1100 до 4000 рублей.

Сосна российская - от 1400 до 5000 рублей.

Норвежская (удмуртская) елка - от 4000 до 12000 рублей.

Канадская сосна - от 6000 до 10000 рублей.

Датская елка - от 4000 до 14000 рублей.

Пихта Фразера - от 7000 до 14000 рублей.

Голубая колючая ель - от 5000 до 10000 рублей.

Лапник из еловых (сосновых) веток - 400 рублей.

Лапник из веток сибирской пихты - 500 рублей.

Ели в горшке - 1500 рублей.

Упаковка елки в сетку - 100 рублей.