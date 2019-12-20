2019-12-20T18:26:43+03:00
Происшествия

Пострадавшему, которого ранили на Лубянке, делают операцию

«Лубянский стрелок» прострелил 35-летнему Павлу Анисимову ногу, пуля прошла по касательной
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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«Лубянский стрелок» прострелил 35-летнему Павлу Анисимову ногу«Лубянский стрелок» прострелил 35-летнему Павлу Анисимову ногуФото: СОЦСЕТИ
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Раненому в перестрелке на Лубянке 35-летнему Павлу Анисимову делают операцию на ноге. Об этом «Комсомольской правде» рассказали родственники пострадавшего.

Вечером 19 декабря Павел случайно оказался в самой гуще событий. Молодой человек проходил мимо здания ФСБ (по некоторым данным, инженер спешил на работу), когда Евгений Манюров открыл огонь из «Сайги». Защищаясь от сотрудников спецслужб, стрелок «зацепил» и Павла. У него огнестрельное ранение в ногу.

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Павел Анисимов — единственный гражданский, пострадавший в перестрелке. С самого начала сообщалось, что у него легкое ранение и его здоровью ничего не угрожает. Правда, ситуация оказалась намного серьезнее. Меньше чем за сутки Анисимов перенес две операции.

Павла Анисимова госпитализировали в Боткинскую больницу вечером в день стрельбы. Жена и друзья Павла смогли навестить его только 20 декабря. От комментариев СМИ близкие отказываются — не до этого.

Павла Анисимова госпитализировали в Боткинскую больницу вечером в день стрельбы. Жена и друзья Павла смогли навестить его только 20 декабря. Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Павла Анисимова госпитализировали в Боткинскую больницу вечером в день стрельбы. Жена и друзья Павла смогли навестить его только 20 декабря.Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

— Мы сами знаем историю в основном из СМИ. Даже в разных правоохранительных органах информация разнится. Ничего рассказывать пока не готовы. Нервы и так на пределе, — рассказали близкие Анисимова «Комсомолке».

Павел Анисимов — инженер, он работал на объекте рядом со зданием ФСБ. И случайно попал под обстрел. 35-летний Павел женат, у него двое детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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