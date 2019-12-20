Пострадавшему, которого ранили на Лубянке, делают операцию

Раненому в перестрелке на Лубянке 35-летнему Павлу Анисимову делают операцию на ноге. Об этом «Комсомольской правде» рассказали родственники пострадавшего.

Вечером 19 декабря Павел случайно оказался в самой гуще событий. Молодой человек проходил мимо здания ФСБ (по некоторым данным, инженер спешил на работу), когда Евгений Манюров открыл огонь из «Сайги». Защищаясь от сотрудников спецслужб, стрелок «зацепил» и Павла. У него огнестрельное ранение в ногу.

Перед нападением на ФСБ Евгений Манюров уволился ото всюду и общался с кем-то на иностранном языке 00:00 00:00

Павел Анисимов — единственный гражданский, пострадавший в перестрелке. С самого начала сообщалось, что у него легкое ранение и его здоровью ничего не угрожает. Правда, ситуация оказалась намного серьезнее. Меньше чем за сутки Анисимов перенес две операции.

Павла Анисимова госпитализировали в Боткинскую больницу вечером в день стрельбы. Жена и друзья Павла смогли навестить его только 20 декабря. От комментариев СМИ близкие отказываются — не до этого.

Павла Анисимова госпитализировали в Боткинскую больницу вечером в день стрельбы. Жена и друзья Павла смогли навестить его только 20 декабря.Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

— Мы сами знаем историю в основном из СМИ. Даже в разных правоохранительных органах информация разнится. Ничего рассказывать пока не готовы. Нервы и так на пределе, — рассказали близкие Анисимова «Комсомолке».

Павел Анисимов — инженер, он работал на объекте рядом со зданием ФСБ. И случайно попал под обстрел. 35-летний Павел женат, у него двое детей.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/750712" frameborder="0"></iframe> Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: главное.Центр Москвы, здание ФСБ, тихий предновогодний вечер. Когда раздались выстрелы, никто из прохожих не испугался. Подумали, что это салют... Но нет, это была настоящая перестрелка. С ранеными и погибшими

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