Собянин открыл дублер Киевского шоссе в Новой Москве

Движение по первому участку автодороги "Марьино-Саларьево" от улицы Адмирала Корнилова до магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" 23 декабря запустил Сергей Собянин. Новая трасса свяжет деревни Марьино и Саларьево, став дублером Киевского и Калужского шоссе. Мэр Москвы назвал эту дорогу хорошим предновогодним подарком.

- Мы сделали первый участок дублера между Калужским и Киевским шоссе, который разгрузит магистрали и даст возможность подъезда к Хованскому кладбищу, крупнейшему в регионе, а также к станциям метро "Филатов Луг' и "Саларьево". И в целом улучшит ситуацию в этом регионе. Дальше еще два этапа. Общая протяженность этого дублера составит 12 км. Первый участок готов, - сказал Сергей Собянин.

Новая дорога Марьино-Саларьево проходит параллельно Киевскому и Калужскому шоссе – от улицы Адмирала Корнилова до дороги "М3-Середнево-Марьино-Десна" и фактически стала дублером двух крупнейших магистралей новых территорий.

Дорога позволит улучшить транспортное обслуживание города Московский, населенных пунктов Мамыри, Саларьево, Николо-Хованское, Зименки, Пушкино, Марьино, поселков Валуево, Филимонки, обеспечив комфортный подвоз их жителей к станциям метро "Саларьево" и "Филатов Луг".

Теперь это полноценная 4-полосная магистраль. Вдоль дороги - 6 автобусных остановок общественного транспорта и 4 светофора. Территорию, где велись строительные работы, благоустроили - высадили 6,5 га газонов, 249 деревьев (липа, береза, клен) и 2 440 кустарников (боярышник, кизильник, сирень).

Что еще

Строительство автодороги "Марьино-Саларьево":

- I участок – от улицы Адмирала Корнилова до магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" (3,2 км) – движение открыто 23 декабря 2019 года;

- II участок – от магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" до проектируемого проезда № 7031 (3 км) - работы завершат в 2020 году;

- III участок – от проектируемого проезда № 7031 до автодороги "М3-Середнево-Десна" (5,6 км) - работы завершат в 2020 году.

Кстати

На присоединенных территориях Москвы за семь лет уже построено свыше 200 км новых дорог, включая реконструкцию Калужского шоссе и другие крупнейшие объекты.

Среди наиболее значимых объектов:

- центральная автодорога в поселке Коммунарка с выходом на район Бутово (соединяет "старую" и Новую Москву) – 5,9 км;

- автодорога от Киевского до Калужского шоссе (дер. Саларьево – дер. Мамыри) – 4,6 км;

- автодорога от Боровского до Киевского шоссе, от дер. Рассказовка до г. Московский – 2,9 км;

- автодорога от Боровского шоссе до улицы Горького (подход к эстакаде на 33 км Киевского шоссе) – 1,1 км.

К тому же

Киевское направление МЖД войдет в состав МЦД-4

В рамках развития этого направления проведен текущий ремонт остановочных пунктов в границах Москвы, создан новый ТПУ "Солнечная".

В ближайшие годы будут построены III и IV главные пути на участке Москва-Сортировочная-Киевская – Апрелевка, а также остановочные пункты "Минская", "Аминьевская" и "Санино".