Директор ИРИ РАН Юрий Петров: Проект РЖД «Исторический багаж» имеет важное просветительское значение

Экспозиция является частью одноименного проекта. В его рамках уже более чем на 20 вокзалах от Санкт-Петербурга до Владивостока представлены мультимедийные краеведческие стенды, рассказывающие об истории и культурных достижениях регионов. Проект стартовал осенью прошлого года, после того как идею создания музейных экспозиций на железнодорожных станциях и вокзалах подал президент Владимир Путин. Инициатор проекта – РЖД – планирует открыть всего 380 интерактивных стендов, оформленных в едином стиле – в виде большого чемодана как символа путешествий. Работа ведется в сотрудничестве с учеными Российского исторического общества и Института российской истории (ИРИ) РАН. О том, как взаимодействие ученых и железнодорожников способствует трансляции исторических знаний и культурных ценностей рассказал директор ИРИ РАН, доктор исторических наук Юрий Петров.

- Можно сказать, что экспозиция в «Царской башне» на Казанском вокзале – это своеобразное подведение первых итогов проекта «Исторический багаж»?

- Действительно, она отражает основные темы и сюжеты исторических экспозиций, открытых на разных станциях. Выставка разбита на несколько тематических блоков, посвященных «Николаевской железной дороге», «Байкало-Амурской магистрали» и крупным городам - Москве, Санкт-Петербургу, Владивостоку и Великому Новгороду. Посетители могут увидеть на одной площадке то, что уже сделано, и оценить масштаб проекта.

- Ключевым элементом открывшейся выставки стал знаменитый альбом Федора Солнцева «Древности Российского государства, изданные по высочайшему повелению государя императора Николая I», которому уже больше 150 лет. С чем это связано?

- Это очень удачный объединяющий артефакт для экспозиции. Историк, академик и профессор Императорской Академии художеств Федор Солнцев на протяжении многих лет ездил по разным городам России и тщательно фиксировал уникальные памятники истории и культуры. Кстати, многие из них не сохранились до наших дней. Труд Солнцева показывает, как менялись символы нашего государства со временем, а также сам по себе является произведением высокого искусства.

- Благодаря проекту РЖД работа современных краеведов как-то активизировалась?

- Вне всякого сомнения. Экспозиции рассказывают не столько о железной дороге, сколько о краях и регионах - знаменитых людях, исторических событиях, памятниках истории и архитектуры. То есть это достаточно большой массив информации, изысканием которой занимаются целые коллективы. В проект активно вовлечены региональные отделения Российского исторического общества, куда входят и архивисты, и музейные работники, библиотекари, преподаватели вузов и, конечно, краеведы. И вот они как раз совместными усилиями разыскивают такие подробности и детали, которые раньше не были известны. Например, на Петербургской дороге представлена информация о практически разрушенной усадьбе Грузино, принадлежавшей графу Алексею Аракчееву. Через историю этой усадьбы сегодня возникают новые представления и о России в целом.

- «Исторический багаж» может помочь сохранению разрушающихся объектов культурного наследия?

- Этот вопрос, конечно, выходит за рамки компетенции участников проекта. Но, стоит отметить, что все выставки содержат тематическую рубрику «Утраченные памятники» - то есть создается хорошая база данных для возможного восстановительного процесса.

Экспозиции рассказывают не столько о железной дороге, сколько о городах и регионах.

- Вы считаете интерактивный формат экспозиций удачным?

- Этот новый формат музейного дела привлекает внимание, прежде всего, подрастающего поколения. Во времена моей молодости информация в музеях была представлена на листочках с примитивными копиями. А сейчас это совершенно иной уровень - человек сначала видит весь район с высоты птичьего полета, а затем может рассмотреть детали отдельных объектов, не говоря уже об исторических документах. Все это хорошо визуально подано и удобно для восприятия.

- Как вы оцениваете сотрудничество вашего института и РЖД?

- Несмотря на трудности, которые всегда возникают на начальном этапе реализации большого проекта, нам достаточно быстро удалось выработать и отладить механизм взаимодействия с РЖД, которые выступают нашим заказчиком. Мы строим совместные планы, обсуждаем контент выставок, оперативно корректируем работу. Надеюсь, посетителям результаты нашего совместного труда интересны. Ведь проект «Исторический багаж» нацелен на просвещение.

- Выставку в «Царской башне» тоже ждет успех?

- Я считаю, что это удачная работа. Хочется только пожелать, чтобы как можно больше людей не проходили мимо «Царской башни», вход в которую открыт прямо из залов ожидания. Очень надеюсь, что экспозиция станет популярной не только среди пассажиров Казанского вокзала.

В 2020 году РЖД планируют открыть в рамках проекта «Исторический багаж» еще 17 экспозиций, а также обновить контент пяти действующих мультимедийных стендов.