После аварии врачи больше недели не могли найти 14-сантиметровую деталь в ноге пострадавшего

Странная история из подмосковного Домодедово. В теле пострадавшего в аварии спортсмена-паралимпийца медики почему-то не нашли вошедшую в ногу металлическую деталь.

Сергей Носач - сейчас ему 23 года - оказался прикован к инвалидной коляске после аварии в 2012 году. Говорит, сел в машину и не пристегнулся. Последствия ДТП - перелом позвоночника.

- Месяц в коме лежал. Когда вышел из нее, ни руки, ни ноги не шевелились, - рассказывает парень.

Вернуть функции ног, к сожалению, после таких повреждений невозможно. А вот руки снова заработали благодаря тренировкам. Поначалу было сложно свыкнуться с новой реальностью, но Сергей выстоял. Начал заниматься спортом, увлекся парабадминтоном.

Сергей теперь и машину водит. Это возможно благодаря специальной системе ручного управления для инвалидов с поражением ног. Педали он может «нажимать» с помощью рук. Недавно Сергей снова попал в аварию. Рассказывает, что ехавшая на встречу машина вдруг вырулила ему «в лоб». После удара система ручного управления развалилась на несколько частей. Одна из деталей впилась неглубоко в живот. Носача прооперировали, зашили рваные раны на ногах и через пару дней отправили домой. Однако вскоре у него начала подниматься температура, как будто абсцесс пошел. Сергея снова увезли в больницу. Там сделали компьютерную томографию (КТ) и обнаружили в бедре еще одну деталь от «ручника» - длиной 14 сантиметров. Парень объясняет, что ноги у него ничего не чувствуют, инородное тело он не чувствовал, а врачи по какой-то причине кусок металла на рентгеновских снимках тоже не распознали.

Стоит отметить, что Сергей Носач недавно выиграл чемпионат Московской области по парабадминтону. Сейчас он считается кандидатом в сборную России, которой предстоит выступить на Паралимпиаде-2020 в Токио.