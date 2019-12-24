«Такое категорически запрещено»: В кардиоцентре Бакулева отрицают, что медсестры устроили корпоратив в отделении

Эти шокирующие фото, облетевшие интернет, — с корпоратива, который сотрудники московского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева праздновали в ночь с 8 на 9 сентября. Жительница Кирова Александра Винокурова хорошо помнит, как медсестры позировали для этих снимков и как выбирали, какой лучше выложить в «Инстаграм». Александра лежала в отделении интенсивной терапии с 11-месячным сыном, который родился с пороком сердца. Малыша готовили к операции.

- Мы с мамочками, которые там в ту ночь лежали, были в шоке. Медсестра и дежурный врач несколько раз говорили про корпоратив. А потом мы все слышали пьяный визг и видели, как девчонки фотографировались. На посту ни врачей, ни медсестер не было. Дети, которые лежали без мам, ревели, их никто не кормил, — рассказывает Александра.

Наутро сыну Саши стало плохо, ему срочно нужен был кислород. Дежурного врача нашли еле-еле. По воспоминаниям молодой мамы, врач зашел в палату с перегаром. И в этот же день забрал ребёнка на экстренную операцию — на неделю раньше плановой. Операцию мальчик не выдержал. Ребёнок умер.

Страницы всех фигуранток скандала удалены или закрыты

Все снимки медсестры выложили в профили в «Инстаграм». На личных страницах чего только нет. Там и фото с корпоратива, и кривляния на фоне детей в боксах, и танцы с сигаретами в руках. Или вот — фото, как две медсестры лежат на полу отделения, а вокруг разбросаны инструменты, которые вообще-то должны быть стерильными. Подписи соответствующие: «Усталость она такая», «Корпоратив в отделении экстренной хирургии новорождённых», «В психушке выходной». И везде хэштег — #Бакулевка.

Сейчас, после шумихи, страницы девушек удалены или закрыты.

Внимание на провокационные фото обратила москвичка Евгения Берк. Женщина объясняет: не против больницы, не запрещает врачам танцевать и радоваться жизни, не страдает ханжеством. Просто напоминает об этике и уважении к детям и их мамам, которые лежат в отделении часто в тяжелом состоянии.

— Уточню, что в центре Бакулева находятся тяжёлые дети, дети с пороками сердца, оперированные только что или же на паллиативе... Медсестрам это кажется забавным. Что может быть веселее страданий новорожденных детей? И нет, я не моралист, который за фоточку учителя в купальнике готов линчевать половину района. Пожалуйста, живите, развлекаетесь, вам кто мешает, но в отделении хирургии и выхаживания младенцев? — написала Берк на своей странице «ВКонтакте».

В кардиоцентре уверяют: фото к ним не имеют отношения

Женщина написала обращения в кардиоцентр, в Минздрав России, в Росздравнадзор. Ответ пока пришёл только из Бакулевки: пообещали провести проверку.

Журналисту «Комсомольской правды» в кардиоцентре ответили: фото к ним не имеют отношения. Это все фейки. Интерьеры не те. Да и сотрудники тоже чужие.

— Тысячи детей у нас выздоравливают, а тут какая-то одна написала и понеслась… У нас нет таких интерьеров, по-моему. Не могу утверждать, что эти девушки не наши сотрудники. Но я их не знаю. А съемка детей у нас категорически запрещена, - прокомментировал заведующий научно-консультативным отделением Сергей Никонов.

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