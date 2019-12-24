Как решить квартирный вопрос в России без кредитов и госфинансирования

17 декабря состоялся инициированный депутатами Государственной думы круглый стол о развитии жилищной кооперации в России – поводом послужила разработка проекта системного закона о жилищной кооперации, одним из инициаторов которой является депутат российского парламента Сергей Крючек. В нем приняли участие другие парламентарии, представители исполнительных органов власти, а также эксперты.

- Достоинство жилищных кооперативов, - сказал в своем выступлении председатель правления жилищного кооператива «Бест Вей» Роман Василенко, - состоит в том, что это форма решения жилищной проблемы, которая не требует ни государственного финансирования, ни кредитов. Это система софинансирования друг друга самими гражданами, финансовой взаимопомощи друг другу. Если у человека есть часть суммы на квартиру, он будет самостоятельно копить годы и годы, чтобы получить всю сумму. Но он может скооперироваться еще с десятью людьми, нуждающимися в жилье, и вскладчину они сразу купят квартиру и ему, и еще нескольким наиболее нуждающимся. А за счет возвратных платежей от них постепенно решат квартирный вопрос каждого из участников кооператива.

Роман Василенко заметил, что по разным причинам ипотека доступна не всем гражданам.

- Способ ли это обеспечения доступным жильем? Вопрос риторический, - подчеркнул председатель правления кооператива «Бест Вей».

Кооперативный механизм покупки квартиры, предполагает предоставление средств для ее приобретения в интересах пайщика на беспроцентной основе сроком на 10 лет.

- Что касается возрастных ограничений, то пайщику должно исполниться 16 лет, верхних же ограничений для вступления в кооператив нет, - подчеркнул Василенко, - Нет и таких требований, как хорошая кредитная история, не требуется подтвержденный доход. Дело в том, что залоговой частью выступает сама квартира: пока пайщик полностью не рассчитается с кооперативом, она находится в собственности кооператива, то есть в собственности всех пайщиков. Как только пайщик рассчитался с кооперативом, он получает право на регистрацию перехода права собственности на квартиру.

Для покупки квартиры пайщик должен внести первоначальный взнос не менее 35%, он может поэтапно внести эти средства самостоятельно или на счете кооператива. Предоставляются льготы по членским взносам в кооператив.

После того, как необходимая сумма внесена, пайщик ставится в очередь для подбора и приобретения квартиры. Длительность ожидания около года. После того, как квартира приобретена, пайщик вносит платежи за средства, предоставленные кооперативам – при этом платежи дифференцированные, а не аннуитетные, как в банке. При возникновении финансовых трудностей может предоставляться отсрочка по внесению паевых взносов.

Если пайщик оказался в финансовом кризисе и не может платить, он выходит из кооператива и в соответствии с законодательством получает назад все внесенные им паевые средства. Вступительный и членские взносы не возвращаются.

Кооперативное финансирование покупки квартиры кардинально отличается от ипотечного, продолжил эксперт.

- Если гражданин перестает платить по ипотеке, он остается и без квартиры, и без денег, и его кредитная история испорчена. Если у гражданина нет возможности вносить паевые платежи в кооператив, он может получить рассрочку. Или получить внесенные им паевые средства обратно: то есть в случае личных финансовых проблем уходит из кооператива без квартиры, но с деньгами.

Автор фото: АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮШИН

Доверие пайщиков к кооперативу обеспечивает полная прозрачность деятельности кооператива для каждого члена кооператива, подчеркнул Василенко.

- Как движется очередь, какая квартира куплена и сколько на нее пошло средств, какая сумма осталась в паевом фонде – все это видит каждый член кооператива. У кооператива одна-единственная цель – покупка жилья пайщикам. При этом 2% средств паевого фонда – это резерв, неснижаемый остаток, за счет которого могут производится выплаты тем, кто принял решение выйти из кооператива. Баланс кооператива – это стоимость всех объектов недвижимости плюс неснижаемый остаток паевого фонда.

Нормативная база, касающаяся деятельности кооперативов, содержится в главе пять Жилищного кодекса и в Гражданском кодексе, подчеркнул Василенко.

- Главное, в чем необходимо совершенствовать законодательство -- защита со стороны государства, а также беспрепятственное получение дотаций и субсидий государства на тех же условиях, что они предоставляются банкам, -- резюмировал Роман Василенко.