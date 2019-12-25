Хабиб Нурмагомедов: Победа над собой важнее, чем над соперником

В столичном кинотеатре «Октябрь» в рамках молодежной акции «Начни с себя, измени мир» приглашенным гостем стал лучший российский боец смешанных единоборств (UFC) Хабиб Нурмагомедов. На мотивационном мастер-классе он рассказал ребятам о своем пути в большой спорт и о том, почему важно ставить цели с юных лет и достигать их.

ЛУЧШИЕ В СПОРТЕ И УЧЕБЕ

Полторы тысячи подростков от 14 до 18 лет из многодетных и малообеспеченных семей Москвы пришли пообщаться с многократным чемпионом. На встречу пригласили и двадцать ребят-сирот из Махачкалы и других городов Дагестана. Все они отличились в спорте и учебе, кто-то активно занимается боевыми искусствами.

«Акция, собравшая сегодня столько молодых ребят, станет важным шагом в развитии межрегионального сотрудничества, а для подростков такие встречи - это импульс, чтобы изменить свое психологическое и эмоциональное состояние. Москва всегда была гостеприимным городом, и сегодня это еще раз доказала», - сказал Евгений Стружак, руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты.

ОТВЕТЫ НА ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ

«Хабиб, я хочу стать, как ты, чемпионом. Что мне надо сделать, чтобы этого добиться?» - спросил мальчишка из зала.

Спортсмен в ответ поинтересовался у него, что тот делает, для того чтобы добиться своей цели. «Вчера выиграл соревнования по дзюдо», - с гордостью ответил мальчик. «Значит, ты уже на пути к этому. В девять лет у меня еще не было таких побед, как у тебя. Ты даже можешь меня превзойти, если не будешь останавливаться. Молодец!» - поддержал его спортсмен.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

Встреча Нурмагомедова с подростками проходила в формате «вопрос - ответ». Ребята подходили к микрофону и спрашивали кумира о том, как стать непобедимым, на что делать акцент в личном развитии.

15-летний Александр, который занимается самбо более семи лет, попросил у Хабиба совета, как справиться с волнением перед выходом на ковер. Чемпион успокоил подростка и объяснил, что нервничать и переживать перед боем - это абсолютно нормально. Важно уметь с этим справиться. Бывает, что спортсмены хорошо выступают на тренировках, а выходят на арену перед зрителями - и ошибаются. Неплохой способ научиться справляться с волнением - побольше участвовать в соревнованиях, и постепенно страх уйдет.

Многие мальчишки сразу заинтересовались, о чем же думает сам Хабиб, когда выходит на ринг и остается один на один с соперником. Чемпион рассказал, что в такие моменты важно держать себя в руках и делать свое дело. И, конечно, готовиться к ударам соперника и действовать.

ТРИ ПРАВИЛА СПОРТСМЕНА

Еще Хабиб раскрыл секреты, которые должен знать каждый, кто хочет связать свою жизнь со спортом. Первое - это постоянство в тренировках: не должно быть такого, что «месяц упорно тренируешься, а два отдыхаешь». Второе - это образование. Нужно больше читать: чтение учит мыслить, видеть любую ситуацию с разных сторон. «Просто возьми книгу и переписывай ее. Ты одновременно читаешь и пишешь. Это хороший фактор для развития. Каждый день сиди, просто переписывай по 10 листов, у тебя за месяц огромное количество работы получится», - посоветовал спортсмен. И третье правило - слушать своего тренера и на тренировках «беспрекословно делать все, что он говорит». Даже если у тебя другое мнение и многие задания не хочется выполнять.

На встрече ребята поняли главное: в любой ситуации надо уметь держать себя в руках. Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

Встреча с Хабибом - это пилотный проект Москвы по мотивации и профориентации подростков из многодетных и малообеспеченных семей. В будущем к проекту присоединятся и другие знаменитости.

Столичные центры занятости «Моя работа» и «Моя карьера» готовы помочь подросткам в выборе будущей профессии. В центрах ребята могут пройти специальные тесты и проконсультироваться со специалистами по карьерному развитию и планированию.

- В боксе и футболе есть люди, на которых в свое время я хотел быть похожим, - рассказал Хабиб. - Мухаммед Али, Майк Тайсон, Роналдо, Федор Емельяненко - в мое время они были передовыми спортсменами. Всегда нужны герои, с которых можно брать пример.