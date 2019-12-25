Праздничные развлечения в Москве: Караоке, уроки танцев и гадание на Рождество

В зимние праздники по всей столице проводятся сотни концертов, мастер-классов, развлекательных шоу и других мероприятий. Везде можно бесплатно отдохнуть всей семьей - родителям с детьми, бабушкам и дедушкам. Мы выбрали самые интересные события в семейных и социальных центрах, а также на площадках проекта «Московское долголетие».

Мой семейный центр «Печатники»

- Программа «Мышиный Новый год» в подростковом клубе. В афише - бьюти-зона по праздничным прическам, экоконкурс на самый оригинальный костюм из подручных материалов, караоке и зажигательные танцы. Для гостей от 12 лет.

Где: ул. Шоссейная, д. 39/1.

Когда: 27 декабря с 17.00 до 20.00.

«Западное Дегунино»

- Конкурсно-развлекательная программа «Чудеса на Новый год». Конкурсы, игры, песни и викторины со сказочными героями.

Где: ул. Весенняя, д. 20, тел. для справок 8 (495) 707-46-15.

Когда: 3 января, 13.00.

«Западное Дегунино»

- Праздник «Рождественские колядки». В программе - традиции колядования, создание рождественского образа из подручных материалов, актерские импровизации.

Где: ул. Клинская, д. 14-1, тел. для справок 8 (495) 601-58-13.

Когда: 6 января, 11.00.

Мой социальный центр

- Мастер-класс «Новогоднее гадание и колядки». Гости узнают, как гадали на Руси, и увидят будущее.

Где: ул. Сущевский Вал, д. 31, стр. 2.

Когда: 3 января, 14.00.

- Встреча клуба знакомств «Новогоднее чудо». В афише - праздничный концерт, общение, конкурсы.

Где: ул. Сущевский Вал, д. 31, стр. 2.

Когда: 5 января, 18.00.

- Мастер-класс по сальсе. На танцевальном уроке новички и любители освоят несколько базовых движений, победят стеснение и научатся самовыражению через танец.

Где: ул. Сергия Радонежского, д. 6.

Когда: 28 декабря, 17.00.

Площадки проекта «Московское долголетие»

- Праздничный концерт русских народных песен.

Где: ул. Люблинская, д. 159, актовый зал, 2-й этаж.

Когда: 3 января, 13.00.

- Программа «Новогодняя суббота». Творческие мастер-классы, спортивные занятия, концерт.

Где: ул. Шипиловская, д. 9, корп. 2.

Когда: 4 января, 10.00.