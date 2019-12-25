В Красногорске у мужчины украли часы за 8 миллионов рублей

23 декабря в полицию обратился москвич Иван М.* Мужчина сообщил оперативникам, что неизвестные вломились в его загородный дом и вынесли ценности на крупную сумму. Среди прочего были похищены часы стоимостью 8 000 000 рублей.

- Прибывшая на место ограбления оперативная группа установила, что ограбление произошло в период с 15 часов дня до полуночи. Путем отжатия пластиковой двери балкона первого этажа, грабитель проник в дом Ивана расположенный в деревне Грибаново, Красногорского городского округа. Вор похитил 8000 долларов США, 10 000 рублей, золотые изделия и ювелирные украшения. Также были украдены элитные швейцарские часы марки Richard Mille, стоимостью 8 миллионов рублей, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Полиция проводит проверку. Оперативники разыскивают вора, оставившего москвича без дорогих часов и денег. Стоимость швейцарских часов марки Richard Mille может варьироваться от 100 000 до 1 000 000 долларов США.

* имя изменено