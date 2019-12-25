2019-12-25T11:43:41+03:00
Общество

В Подмосковье готовят к открытию шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов

Всего в 2019 году в области построили 25 ФАПов
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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В Подмосковье уже несколько лет действует программа, которая обеспечивает доступной медицинской помощью жителей дальних сел. Бывает же часто: своей больницы в поселке нет, а до ближайшей, «районной» - несколько десятков километров, не наездишься. В таких местах в Московской области строят ФАПы - фельдшерско-акушерские пункты. К концу уходящего года готовится к запуску целая партия ФАП. На шесть новеньких пунктов, где будут работать сельские фельдшеры, уже выданы разрешения на ввод в эксплуатацию. Об этом рассказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В списке населенных пунктов, где в скорм времени заработают ФАПы - деревня Челохово городского округа Егорьевск, деревня Красная Гора Волоколамского округа, село Квашенки Талдомского городского округа, село Власово городского округа Шатура, село Хонятино городского округа Ступино и поселок Туркмен городского округа Клин.

Каждый ФАП состоит из просторной процедурной и фельдшерского кабинета, оснащенных всем необходимым медицинским оборудованием, а также помещения, в котором больные могут ждать своей очереди.

- По государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в 2019 году предусмотрен ввод 25 ФАПов, - сообщил Владимир Локтев. - Все эти объекты будут завершены строительством введены в эксплуатацию до конца года.

Стоит отметить, что 14 ФАП из 25 возведены в рамках нацпроекта «Здравоохранение», на строительство привлечены деньги из федерального бюджета.

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