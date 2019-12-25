В Москве открыли автомобильный мост через Кожуховский затон к парку "Остров Мечты"

В столице 25 декабря открыто движение по новому автомобильному мосту через Кожуховский затон, связывающий Нагатинскую пойму с Печатниками и Южнопортовым районом. Дорога к парку развлечений "Остров Мечты", который откроется через несколько месяцев, станет ближе. Сейчас идут финишные работы по наладке и испытаниям аттракционов.

- Мост соединит ЗИЛ и Печатники, и сделает более доступным "Остров Мечты" - серьезный инвестиционный проект, связанный с созданием парка развлечений мирового уровня, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Парк станет одной из крупнейших точек притяжения за пределами центра Москвы, и поэтому было критически важным обеспечить его хорошую транспортную доступность. Уже, как напомнил Сергей Собянин, работает станция метро "Технопарк", станция МЦК "ЗИЛ", построен уникальный пешеходный переход с траволаторами через проспект Андропова. Одним из важных было строительство моста через Кожуховский затон длиной 783 метров. Он с тремя полосами движения в каждом направлении. Открытие моста позволило создать новую поперечную связь на юге Москвы между районами Нагатинский Затон, Печатники и Южнопортовый, а также обеспечить более комфортный подвоз пассажиров к станциям метро "Технопарк" и "Кожуховская". Появление альтернативных маршрутов поездок в этом районе позволит частично разгрузить проспект Андропова.

В дальнейшем, по словам мэра города, здесь пройдет еще одна ветка метро, которая пойдет на Бирюлево Западное. Так же будет доработана возможность проезда с моста через Кожуховский затон до центра города.

Что еще сделают для улучшения транспортной доступности в районе ЗИЛ:

- продолжается строительство/реконструкция дорог 10,3 км;

- планируется комплексная реконструкция Крутицкой и Симоновской набережных,

- строительство внутриквартальной дорожной сети ЗИЛ и завершение комплексного благоустройства набережной Марка Шагала;

- ведется проектирование 12 км дорог, включая строительство моста через Затон Новинки.

КСТАТИ

111 км: итоги дорожного строительства в Москве

Последние годы Правительство Москвы поддерживает темпы строительства дорог – не менее 100 км в год. Во время запуска движения по мосту через Кожуховский затон мэр Москвы Сергей Собянин говорил об итогах строительства этого года.

- Было построено 111 сложных инженерных сооружений, мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей. И построены участки таких дорог, как Северо-Восточная хорда, Северо-Западная хорда, Южная рокада, Бесединский мост, две развязки на МКАДе, - рассказал Сергей Собянин.

К тому же были открыты: разворотная эстакада на Волоколамском шоссе, участок автодороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" от Калужского шоссе до ТПУ "Столбово" и пешеходный переход к станции метро "Театральная".