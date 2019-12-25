2019-12-25T14:00:19+03:00
Общество

С Нового года в Москве подорожают услуги эвакуатора

Для легковушек тариф вырастет на 200 рублей
Анастасия ВАРДАНЯН
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Москвичам, которые грешат нарушением правил парковки, стоит готовиться к дополнительным расходам.Москвичам, которые грешат нарушением правил парковки, стоит готовиться к дополнительным расходам.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Москвичам, которые грешат нарушением правил парковки, стоит готовиться к дополнительным расходам. С 1 января 2020-го года стоимость эвакуации вырастет для всех категорий автомобилей. Для легковушек подорожание составит в среднем 200 рублей,а вот владельцам грузовых авто придется раскошелиться: прежний тариф прибавит от тысячи до полутора тысяч рублей.

В московском паркинге уверяют, что даже при таком росте цен машины нарушителей эвакуируют себе в убыток.

- Экономически обоснованный тариф в 2020 году - 8 813 рублей за перемещение любого легкового автомобиля, прокомментировали в пресс-службе АМПП.

Такой тариф светит тем автовладельцам, которые не оплатили услуги эвакуатора в течение 60 рабочих дней. Для ответственных же водителей, напротив предусмотрены скидки. Эта система поощрения будет актуальна и в следующем году.

- Для водителей, которые оплачивают перемещение и хранение перед тем, как забрать автомобиль, действует скидка - 25%. К примеру,для владельцев автомобилей категории В с мощностью двигателя от 80 л.с. до 250 л.с. (их доля среди всех перемещенных автомобилей – 90%) стоимость перемещения на спецстоянку со скидкой составит 4 050 рублей – это в два раза меньше реальной стоимости перемещения, - объяснили в Московском паркинге.

Чтобы понимать полную картину трат за нарушение правил парковки, прибавьте к этой сумме штраф от ГИБДД: 3000 рублей. На него, кстати, скидка по оплате не действует. Итого, как минимум: 7050 рублей. Сумма внушительная, так что проще не нарушать!

ИСТОЧНИК KP.RU

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