Без федеральных средств повторения «пензенского кошмара» регионам не избежать

Прошел месяц после трагедии в Пензе, где автомобиль провалился в яму с кипятком, образовавшуюся на дороге из-за прорыва тепломагистрали. Тогда, напомним, погибли двое мужчин – водитель и пассажир. События 19 ноября свежи в памяти многих россиян, которые поняли, что такое несчастье может случиться с каждым из нас.

Случай в Пензе – из ряда вон выходящий, но не единственный в своем роде. Годом раньше авария на старом подземном трубопроводе в Санкт-Петербурге привела к затоплению горячей водой кафе в подвале жилого дома и унесла жизни двух молодых парней.

Да, коммунальные катастрофы наподобие взрывов бытового газа случаются чаще и имеют еще более серьезные последствия. Однако тут речь, как правило, идет о частной собственности, а вот состояние теплосетей могут и обязаны по закону контролировать как эксплуатирующие их организации, так и местная исполнительная власть – гарант надежного теплоснабжения.

«Не хотим угодить в яму с кипятком!»

Одним из городов, где пензенский кошмар побудил народ обратиться к чиновникам, стала Рязань. Как раз в ноябре глава городской администрации Елена Сорокина устраивала общественные встречи с жителями по сбору предложений в стратегию развития областного центра, которую здесь разрабатывают. Высказаться пришли более тысячи людей.

- Мы не хотим угодить в яму с кипятком! - беспокоились одни.

- У нас постоянные аварии и перебои с отоплением и горячей водой. Поменяйте, наконец, трубы и сделайте перерасчеты за недополученное тепло! – призывали другие.

Активисты предложили чиновникам добиваться федерального финансирования замены теплосетей в рамках разрабатываемой в Минстрое России программы модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. Сначала градоначальница попыталась их успокоить,заявив, что при замене 5 км трубопроводов в год в течение 6 лет за счет средств регионального бюджета в Рязани обновят абсолютно все тепловые магистрали. Однако таких магистралей по городу не 30, а 80 км, а всего, по официальным данным, замене подлежат свыше 400 км теплосетей (сюда входят и внутриквартальные). Только под давлением вопросов от горожан Елена Сорокина стала отвечать более конкретно и даже заверила, что провела переговоры с областным правительством на тему участия города в федеральной программе.

Елена Сорокина на встречах с людьми приукрасила ситуацию с изношенной коммунальной инфраструктурой: сознательно или по незнанию, но ясно одно – ее команде стоит быть гораздо активнее, чтобы добиться федерального финансирования.Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Меж тем у Рязани с Пензой немало общего. Оба – города с полумиллионным населением, и оба страдают из-за высокой степени износа тепловых сетей. Только на берегах Суры называют показатель 70-80% , а на берегах Оки дело обстоит хуже – износ тепломагистралей достиг 85%! Поэтому, если Пенза продемонстрировала критическую ситуацию с коммунальной инфраструктурой в российских городах наиболее резонансно, то Рязань в этом смысле тоже стоит перед перспективой прослыть одной из самых проблемных точек на карте страны.

Федеральная поддержка или возврат в средневековье

Конечно, речь идет не только о центральном отоплении и горячем водоснабжении, но также о водопроводе и канализации. Во многих городах в любой из этих систем нередки серьезные аварии, сопряженные с многомиллионными затратами на их устранение и понятными трудностями для населения. Главная причина - физический износ коммуникаций, часто в связи с истечением срока эксплуатации. Почему так происходит, и замену сетей не проводят вовремя?

Оказывается, вопрос лежит не только в финансовой плоскости, но и в банальном непонимании всей серьезности сложившейся ситуации вкупе с безучастностью, подчеркнем, со стороны профильных муниципальных ведомств. Но сначала давайте рассмотрим именно финансовую сторону.

В той же Рязани ни у одного из названных видов коммунальной инфраструктуры показатель износа не опускается ниже 70%. При этом своего рода критическую отметку Минстрой России определяет на уровне 60%. Чтобы ее не превышать, городу Рязани, по оценкам городской администрации, на модернизацию системы водоснабжения и водоотведения требуется 2,5 млрд. рублей. Согласно принятому документу- Схеме теплоснабжения Рязани, необходимые капитальные затраты на строительство и реконструкцию тепловых сетей и их сооружений (ЦТП и насосных станций) еще больше – 7,5 млрд. рублей. Для сравнения: 10,2 млрд. рублей составят полные расходы местного бюджета в 2020 году, а конкретно на развитие ЖКХ и энергосбережение вместе с субсидиями из областной казны будет направлено всего 232,6 млн. рублей. То есть без федеральной поддержки в этой сфере города в регионах попросту вернутся в средневековье.

Вместо инициативы – неведение на местах

И вот свершилось! Еще в апреле 2019 года вице-премьер Виталий Мутко поручил Минстрою России разработать отдельную подпрограмму модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований с износом более 60%. Она должна войти в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

- Наша задача - достичь результата, а не просто выделить деньги из федерального бюджета. Поэтому нужно провести инвентаризацию и на ближайшие три года составить план мероприятий, - отметил вице-премьер на одном из министерских совещаний.

Минстрой России, в свою очередь, определил возможный объем ассигнований из федерального бюджета: 120,3 млрд. рублей на модернизацию системы теплоснабжения и почти 246 млрд. рублей на водоснабжение и водоотведение. Эти деньги позволили бы заменить 7000 км и 240 500 км сетей соответственно.

В октябре глава ведомства Владимир Якушев заявил, что проект программы готовится к внесению в Правительство РФ:

- Сейчас мы ждем от регионов необходимую информацию для формирования программы, которая позволит нам в дальнейшем определить ряд мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов ЖКХ, - сказал он.

Казалось бы, в регионах уже должна кипеть работа по подготовке пакетов документов для вхождения в программу, а каждый муниципалитет должен активно размышлять над тем, как доказать, что именно он достоин получить наибольшую субсидию. Однако в остро нуждающейся Рязани руководство администрации узнало о разработке новой программы совсем недавно… (только вдумайтесь) от жителей! На тех самых встречах с горожанами по сбору предложений для формирования стратегии развития города.

- Поручений в этой части муниципалитет пока не получал. Я изучил эту информацию только после заявлений некоторых граждан, - признался представитель городского управления энергетики и ЖКХ.

Как вам такой уровень стратегического мышления, радения за город и погружения в профессиональную информационную среду?

Пока государство не поддержит из федерального бюджета модернизацию муниципальных сетей в регионах, частые аварии продолжат провоцировать опасные ситуации, перебои и рост тарифов.Фото: Олег УКЛАДОВ

При этом в Рязани к сетям централизованного теплоснабжения подключено 83,5% жилого фонда, не говоря уже о других, почти повсеместных, благах цивилизации - водопроводе и канализации. Единая теплоснабжающая организация города, МУП «РМПТС», не то что не способна самостоятельно остановить дальнейшую деградацию теплосетей, но и сама закончила прошлый отопительный сезон с долгами за энергоресурсы на сумму свыше 0,5 млрд. рублей. В конечном счете, за все расплачиваются потребители, так как неэффективность в хозяйственной деятельности компенсируются за счет постоянного роста тарифов за коммуналку, в том числе за отопление и ГВС (см. «Кстати»).

Так, может, и рязанским чиновникам, и их коллегам из других регионов пора серьезно похлопотать перед федеральным центром за свои города, а не ждать поручений «сверху»? Ведь войти в программу Минстроя России по модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры – прекрасная возможность для управленцев проявить свои профессиональные качества и не допустить новых коммунальных бедствий и трагедий с гибелью людей.

ОФИЦИАЛЬНО

Когда заработает федеральная программа модернизации объектов ЖКХ

Ответ на запрос СМИ от Минстроя России:

«Срок вынесения проекта программы на рассмотрение Правительством Российской Федерации – 1 июня 2020 года. Что касается финансирования программы, то решение будет принято после того, как будет принята и аккумулирована вся информация от субъектов Российской Федерации».

Ответ от Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области:

«В 2020 году планируется разработка нормативной базы и определение механизма реализации программы (…), а начало реализации планируется не ранее 2021 года. В соответствии с разработанными критериями и условиями Рязанская область планирует принять участие в данной программе».

КСТАТИ

Затраты на ЖКХ в Рязанской области самые неподъемные в стране

Сбербанк обработал и проанализировал данные по тратам россиян на услуги ЖКХ за девять месяцев 2019 года. Исследование показало, что самой неподъемной коммуналка оказалась для жителей Рязанской области-13,1% от всех потребительских расходов, тогда как средний показатель по стране равен 9%.В эту оценку включена плата на газ, электроэнергию, водоснабжение, тепловую энергию и капитальный ремонт.